Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt

10:09 30.03.2021

30 марта 2021 г.

Торстен Рике | Handelsblatt



"Новый суэцкий кризис стал, возможно, лишь самой заметной, грозящей дефицитом проблемой зашедшей в тупик глобализации, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные чипы или другие промышленные товары - в настоящий момент помехи есть везде".



"Затор в нефтехимии, выражающийся в повышении цен на синтетические материалы, скоро рассосется, когда утихнут последние последствия бури в Техасе. При этом дефицит вакцин будет наблюдаться во многих регионах мира еще долго", - отмечает журналист Торстен Рике.



"А многие высокотехнологичные товары настолько сильно оказались в эпицентре геополитической "технологической войны" США с Китаем, что компаниям придется искать ответы на это и в долгосрочной перспективе. Доказательством этому является гонка за субвенциями заводов по производству чипов", - говорится в статье.



"К этому добавляются и политические предписания, как, например, немецкие и европейские законы о каналах поставок, которые возлагают на компании больше ответственности за то, чтобы их способы производства больше соответствовали их собственным ценностям".



"И это хорошо, но это требует своей цены. За повышение безопасности поставок приходится платить увеличением расходов и потерей эффективности. Даже краткосрочные ответы, как, например, усиление диверсификации поставщиков или более продолжительное складское хранение, увеличивают расходы компаний", - говорится в статье.



"Если в долгосрочной перспективе и вовсе придется перемещать целые производственные цепочки, (...) спад международного распределения процессов превратит гиперглобализацию в "слоубализацию". Счет за возвращение к медленности в итоге будут оплачивать потребители в виде повышения цен".



"Слишком долго не замечались темные стороны глобализации, - указывает издание, - будь то детский или принудительный труд, климатический отпечаток глобальных маршрутов поставок или поддержка авторитарных режимов и последствия для нашей национальной безопасности".



"Необходимость изменений показывает не то, что пандемия и блокада Суэцкого канала продемонстрировали нам, насколько мы зависимы и уязвимы. (...) Наибольшее давление исходит от самих потребителей, которые более не готовы платить за глобализацию любую цену", - пишет Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt