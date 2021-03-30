 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.03.2021
11:29  "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы
11:18  Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау
10:47  Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?
10:28  Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
10:09  Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
09:42  Экономика казахстанской синофобии, - А.Каукенов
08:49  Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище

07:58  В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера
07:56  Трамп запустил сайт 45-го президента США
07:37  Объявленный в розыск вор Абдылдаев (экс-глава ФУГИ) перемещается... в депутаты Парламента Киргизии
07:10  Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"
00:24  Глава МИД Китая проводит турне по странам Ближнего Востока. Мобилизация союзников
00:22  Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале
00:19  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:14  Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала, - С.Кожемякин
00:12  Конференция "Проекты межгосударственной кооперации в ЦАР: участники, потенциал, перспективы" (анонс, 31.03)
00:05  После мирового порядка: Россия и постсоветские страны, - Ф.Лукьянов
00:02  К чему может привести отказ западных брендов от хлопка из Синьцзяна
Понедельник, 29.03.2021
21:58  "Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО
21:42  Spectator: Москва и Пекин открыто насмехаются над дряблыми мышцами Европы
21:12  Будет ли укрепляться ось Пекин-Москва? - "Le Figaro"
18:33  Самый богатый миллиардер Чехии Келлнер убился на вертолете об ледник на Аляске
10:25  Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:24  БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:23  Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив
10:22  Попрошу убраться: как Европа планирует изменить миграционную политику, - М.Васильева
10:19  Советский Союз развалили три причины.., - Александр Проханов
10:18  Средняя Азия, девяностые: бежать в Россию или смириться?
10:16  Ташкент. Скончалась незаконно выселенная из своего дома, но боровшаяся с самодурством властей Мавжуда Маматкасымова
10:04  Нужна ли "национальная" концепция узбекской исторической науке? - Тулкинжон Бобоматов
09:59  Национальные цифровые валюты центральных банков: вызовы и перспективы, - Дирк Виллер
08:49  Туркмения пытается остановить турецкую экспансию, - В.Панфилова
07:30  КазЮристы требуют уволить Министра юстиции Бекетаева. Как неисправимого балбеса
07:09  Революция сверху. Последний шанс России, - В.Аверьянов
06:36  Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа. Пекин ввел зеркальные меры против Запада, - "Къ"
00:45  В Афгане американцы наступили на британо-советские грабли, - Кэйтлин Джонстоун
00:42  ОДКБ призывает НАТО не разделять безопасность, - Павел Сорокин
00:41  Казахстану грозит лекарственный дефицит? КазМинздрав изощряется в бестолковом безобразии
00:39  Иран и Китай теперь будут стратегическими союзниками, - Г.Петров
00:28  Русские басмачи. Были и такие (история)
00:22  Два лагеря и уйгуры: Госдеп США осудил ответные санкции Китая
00:05  Вторая версия скандала Russiagate - это полная чушь, - Филипп Джиралди
Воскресенье, 28.03.2021
19:19  Минские "соглашения". С кем и о чем договаривается Москва? - А.Каневский
18:53  Пандемия: проблемы разные, недовольство общее, - "СП"
12:32  Виски, взятки, любовницы. Как весело правил Америкой 29-й президент Гардинг (история)
12:30  Битва с гигантом: почему Литва поругалась с Китаем, - И.Кармазин
12:26  Казахстан против планов оренбуржцев построить переливную плотину на реке Урал
12:25  Зачем русские князья женились на половчанках
12:22  Российские ПВО продолжают беспощадную войну с турецкими БПЛА и израильскими ракетами в небе Сирии
12:20  Черная метка от Байдена - Путину. Или наоборот? - И.Шишкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
10:09 30.03.2021

30 марта 2021 г.
Торстен Рике | Handelsblatt

"Новый суэцкий кризис стал, возможно, лишь самой заметной, грозящей дефицитом проблемой зашедшей в тупик глобализации, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные чипы или другие промышленные товары - в настоящий момент помехи есть везде".

"Затор в нефтехимии, выражающийся в повышении цен на синтетические материалы, скоро рассосется, когда утихнут последние последствия бури в Техасе. При этом дефицит вакцин будет наблюдаться во многих регионах мира еще долго", - отмечает журналист Торстен Рике.

"А многие высокотехнологичные товары настолько сильно оказались в эпицентре геополитической "технологической войны" США с Китаем, что компаниям придется искать ответы на это и в долгосрочной перспективе. Доказательством этому является гонка за субвенциями заводов по производству чипов", - говорится в статье.

"К этому добавляются и политические предписания, как, например, немецкие и европейские законы о каналах поставок, которые возлагают на компании больше ответственности за то, чтобы их способы производства больше соответствовали их собственным ценностям".

"И это хорошо, но это требует своей цены. За повышение безопасности поставок приходится платить увеличением расходов и потерей эффективности. Даже краткосрочные ответы, как, например, усиление диверсификации поставщиков или более продолжительное складское хранение, увеличивают расходы компаний", - говорится в статье.

"Если в долгосрочной перспективе и вовсе придется перемещать целые производственные цепочки, (...) спад международного распределения процессов превратит гиперглобализацию в "слоубализацию". Счет за возвращение к медленности в итоге будут оплачивать потребители в виде повышения цен".

"Слишком долго не замечались темные стороны глобализации, - указывает издание, - будь то детский или принудительный труд, климатический отпечаток глобальных маршрутов поставок или поддержка авторитарных режимов и последствия для нашей национальной безопасности".

"Необходимость изменений показывает не то, что пандемия и блокада Суэцкого канала продемонстрировали нам, насколько мы зависимы и уязвимы. (...) Наибольшее давление исходит от самих потребителей, которые более не готовы платить за глобализацию любую цену", - пишет Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617088140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового главу АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Школа на грани катастрофы
- Обеспечение доступным жильем казахстанцев обсудили в Сенате
- "Великий узбекский прорыв" – миф или реальность? Часть 1
- Состоялась презентация книг, посвященных истории Туркестана
- Fitch подтвердило рейтинг АО Национальная атомная компания Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Крупная нарколаборатория ликвидирована полицией Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  