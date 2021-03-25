Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе

10:28 30.03.2021 Сколько стоит "скромность" Назарбаева, какова связь между Меркель и узбекскими геями, и с какого перепуга за прокорм в Туркмении должны отвечать силовики?



Рождение жеребенка по имени Ашхабад вдохновило Аркадага на написание песни, посвященной столице Туркмении.

© Стоп-кадр видео

Республики Центральной Азии не перестают удивлять и собственное население, и сторонних наблюдателей. Фраза Меркуцио "Чума на оба ваши дома" из трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" давно уже стала крылатой и вполне применимой, с некоторой перефразировкой, к тому, что происходит в республиках ЦА: власти, а также внешнее вмешательство навели на население региона если не чуму, то нововведения, далекие от здравого смысла. Порой это смешно, порой заходит слишком далеко, подрывая не только веру в справедливость власти, но и в устои общества.



Казалось бы, первый и теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который все еще облачен всей полнотой власти в республике, достоин похвалы за свой недавний отказ переименовать в его честь стадион "Абай Арена" в Семее. О "скромности" Елбасы в Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай. "Он всегда выступает против подобных знаков „уважения" в свой адрес", - "напомнил" чиновник, отметив, что, по мнению Назарбаева, "стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа".



Но почему-то пресс-секретарь не упомянул о том, что именем первого президента уже названы улицы казахстанских городов, парков, университет, нескольких школ и даже международный аэропорт столицы. Последняя, кстати, тоже переименована в его честь - Астана весной 2019 года стала Нур-Султаном. По разным подсчетам, все это удовольствие с увековечением имени Назарбаева при жизни, а говоря прямо, созданием культа его личности, обошлась республике в сотни миллионов долларов. Благо Нурсултан Абишевич почувствовал явный перебор, и стадион пока оставили в покое, хоть "широкая общественность" и местные власти очень настаивают на том, чтобы имя Елбасы укоренилось в народном сознании еще глубже.



А еще в Казахстане устроили новую забаву - здесь "отлавливают" государственных служащих с двойным гражданством. Как информирует Total.kz, двое проштрафившихся уже выявлены и уволены с занимаемых должностей - это руководители среднего звена на периферии. Географическая принадлежность второго гражданства не уточняется.



Зуд переименований охватил и Таджикистан - правда, с другого бока. По данным Asia-Plus, Комитет по языку и терминологии предложил на утверждение правительства страны воинские звания на таджикском языке. Над решением проблемы два года корпели лингвисты, ученые и сотрудники правоохранительных органов. И вот что у них получилось: ефрейтор станет радабоном, младший сержант - даставаром, сержант - дастаером и т.д, вплоть до генерала армии, который будет именоваться артишсолором. Все предложенные воинские звания были разработаны на основе названий подразделений и чинов времен Аршакидов, Сасанидов и Саманидов. И происходит это спустя 30 лет обретения Таджикистаном независимости! Поистине, "Где ты раньше был и кого любил?".



Говоря об армии. В республике подготовлена новая редакция закона о всеобщей военной обязанности и воинской службе: нижняя палата парламента уже одобрила положение, позволяющее резервистам сократить срок службы, но за деньги: вероятнее всего, это удовольствие обойдется им в 25 тыс. сомони ($2,2 тыс). "Для резервистов будет организован отдельный вид службы. В течение месяца они будут за определенную плату обучаться искусству военной службы, а по окончании им вручат военный билет", - разъяснил депутатам парламента суть замысла министр обороны Шерали Мирзо.



Тем временем перед армией и другими силовыми структурами Туркмении президент республики Гурбангулы Бердымухамедов ставит весьма оригинальные задачи - в частности, решение вопроса импортозамещения продуктов питания. То есть всякая съедобная всячина выращивается на подсобных хозяйствах министерств обороны, юстиции, национальной безопасности, МВД, пограничной службы, таможенного ведомства, генеральной прокуратуры, Высшей контрольной палаты и даже Верховного суда.



На днях с инспекцией подсобных хозяйств вышеуказанных министерств и ведомств нагрянул сам Аркадаг. Государственное информагентство ТДХ подробнейшим образом пересказало мельчайшие детали проверки имеющегося и планируемого урожая силовиков. Здесь же ограничимся перечнем съедобных даров природы, выдаваемых "на-гора" силовиками - правда, без уточнения показателей урожайности. Бердымухамедову продемонстрировали три сорта винограда, "образцы различных сортов яблони, груши, айвы, хурмы, сливы, абрикоса, грецкого ореха, фисташек, оливок, а также виды систем капельного орошения, чертежи водоема, несколько видов готовой продукции, в том числе фрукты".



Министр обороны Бегенч Гундогдыев доложил о развитии в подсобных хозяйствах земледелия и верблюдоводства. Как растолковал Аркадаг, "Разнообразная продукция верблюдоводства - молоко, кисломолочные изделия и шерсть - имеет экономические перспективы. Верблюжье молоко и чал активно используются в системе здравоохранения".



Как оказалось, в подсобных хозяйствах МВД в разных районах страны выращивают не только фрукты, но и разводят кур и строят коневодческие комплексы. Но, видимо, президенту этого показалось мало. Обращаясь к своему сыну Сердару, назначенному недавно отцом вице-премьером Туркмении, Аркадаг поручил ему изучить возможность массового выращивания и переработки подсолнечника, олив и кунжута для производства растительных масел: как известно, в стране их большой дефицит. Впрочем, как и других продуктов первой необходимости, включая куриные яйца. В производство последних большой вклад внесла таможенная служба: она содержит 50 тыс. кур, которые в прошлом году снесли более 11 млн яиц - это официальная информация.



Всем известно, как трепетно, с какой любовью Аркадаг относится к собакам породы алабай - никаких денег на них не жалеет: и памятник поставил, и питомник завел, и конкурс красоты учредил. Даже книгу посвятил любимцам. А вот простым собакам и кошкам не везет: Turkmen.news сообщает об активизации уничтожения в Ашхабаде бродячих четвероногих отравленной колбасой. "Азатлык" поясняет: очередная кампания по травле животных проводится в преддверии первого празднования Дня туркменского алабая. Этот праздник по решению президента отныне будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.



"Вражеский голос" также информирует, что "работники коммунальных служб не только самостоятельно уничтожают собак и кошек, но и предлагают местным подросткам плату за разбрасывание отравленных приманок". Жертвами жестокости становятся не только бездомные собаки и кошки, но и животные, имеющие хозяев.



Как известно, Аркадаг питает пристрастие не только к алабаям, но и к ахалтекинским коням. Его любимцем до сих пор считался жеребенок по имени Ровач (Процветающий): он его выгуливал и даже исполнил в честь этого благородного животного вокальную композицию в стиле рэп на музыку своего внука - Керимгулы, и под его же аккомпанемент. На сей раз на новый музыкально-поэтический "подвиг" Аркадага и его внука вдохновило рождение жеребенка по имени Ашхабад - они, по сообщению туркменского государственного информагентства, написали песню (стихи деда, музыка внука), посвященную столице "Мой белый город - Ашхабад". В ней есть такие строки: "Ашхабад! Кто жить, здесь не рад?! Ашхабад! Город - сад! Туркменистан. Родина. Ашхабад! Мой белый город - Ашхабад!". Премьеру творчества дуэта показало государственное телевидение.



В общем, плохо быть не алабаем или ахалтекинским скакуном в Туркмении, но и не лучше быть просто геем в Узбекистане - правда, приверженцев однополой любви здесь не отстреливают, а могут посадить в тюрьму на три года. Во всяком случае, такое положение содержится в проекте нового Уголовного кодекса республики, опубликованного для общественного обсуждения. Есть и иные нововведения, отвергнутые западными экспертами, но именно вокруг наказания за мужеложество поднялся жуткий ажиотаж на международном уровне.



Казалось бы, это внутреннее дело самого Узбекистана, но за него энергично взялась международная правозащитная организация Human Rights Watch. Ее директор по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон опубликовал в Twitter пять вопросов по правам человека в Узбекистане, предложив канцлеру Германии Ангеле Меркель задать их на онлайн-саммите с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Правозащитник пишет: "В Узбекистане мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами по обоюдному согласию, за это простое действие могут посадить на три года. Почему? Это и другие положения нового уголовного кодекса должны соответствовать международным стандартам". С какого перепуга Меркель должна обсуждать однополую любовь с президентом другой страны - не вполне ясно. В повестке дня сторон были вопросы расширения партнерства между Германией и Узбекистаном.



Между тем проблема, видимо, очень "больная", поскольку ранее ею, в отношении Ташкента, пытались манипулировать и другие западные организации. Ответ властей Узбекистана неизменный: гомосексуализм противоречит исламу, традиционным ценностям узбекского народа и его культуре, поэтому население страны не готово отказаться от уголовного преследования геев.



Но вся эта "голубая" история не помешала США сделать попытку реверанса в сторону Узбекистана и отмены в отношении него прекращения применения поправки Джэксона-Вэника. Как видно, когда речь идет о большой политике, "неправильная любовь" отступает на задний план. Информагентство "Дуне" сообщает, что конгрессмены Трент Келли и Дон Бэкон на днях впервые внесли на рассмотрение комитета Палаты представителей США по иностранным делам законопроект по выводу Узбекистана из-под действия вышеуказанной поправки, поскольку она отражает реалии прошлого века. Конгрессмены подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер по укреплению узбекско-американского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а поправка Джексона-Вэника является на этом пути искусственным барьером.



Келли заявил, что Узбекистан за последние годы добился существенного прогресса в реализации демократических реформ. Кроме того, республика подала заявку на вступление в ВТО, торговый режим которой и поправка противоречат друг другу. Теперь инициативу предстоит одобрить комитету по иностранным делам и сенату. Ну а довести дело до конца должен своей подписью президент США. В общем, надо думать, что США вплотную стали рассматривать Узбекистан как лидера государств Центральной Азии, которого стоит плотно и безраздельно прижать к себе.



Ирина Джорбенадзе

25 марта 2021 Источник - Росбалт

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