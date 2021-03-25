Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?

10:47 30.03.2021

КТО РАЗРУШИЛ ЧКАЛОВСКИЙ АВИАЗАВОД В ТАШКЕНТЕ

Полвека назад, 25 марта 1971 года, с аэродрома на Ходынском поле в Москве впервые поднялся в воздух Ил-76.



Тяжелый транспортный самолет Ил-76 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.

Алексей Куденко / Фотохост-агентство



Постройка первого опытного самолета проводилась в Москве на машиностроительном заводе "Стрела". Серийный выпуск был поручен Ташкентскому авиационному производственному объединения имени В. П. Чкалова. Начальником цеха был будущий последний директор завода Вадим Кучеров, умерший два года назад в Москве. После решения И. Каримова закрыть Чкаловский, производство было переведено на предприятие "Авиастар-СП" в Ульяновск. И 4 октября 2012 года первый Ил-76МД-90А поднялся в российское небо.



За создание Ил-76 группе сотрудников предприятия была присуждена Ленинская премия. Лауреатами стали конструкторы Р.П. Папковский, Э.И. Кузнецов, Г. Г. Муравьев, командир-испытатель А.В. Шапошников.



Легендарный Ил-76 известен во всем мире. Его отличают простота, надежность, высокая степень автономности в эксплуатации, повышенная живучесть. Он не боится никаких аэродромов, садится и взлетает с неподготовленных ВПП с искусственным и грунтовым покрытием, может неделями работать вдали от аэродрома базирования.



К середине 1980-х он стал основным самолетом военно-транспортной авиации. Всего в Ташкенте выпустили более 900 самолетов Ил-76, более 100 из них ушли на экспорт. Его искусственное банкротство и разрыв межправительственного соглашения с Россией о вхождении завода в Объединенную авиационную группу Ильюшина стало крахом всей военной транспортной авиации бывшего СССР.



Простые факты-за восемь лет в Ульяновске построено всего девять самолетов, когда для выброски лишь одной десантной дивизии с полной выкладкой нужно 300 военных транспортников…



Многие задаются вопросом, отчего был разрушен пятый в мире по мощности авиационный завод? Теперь уже можно открыть карты. Заказчиком был Запад.



Напомним, в 2005 году Узбекистан попал под санкции из-за подавлении вооруженного мятежа исламистов в Андижане. Ислама Каримова записали в диктаторы и перестали принимать в зарубежных столицах. Только Россия и Китай не дали развернуть "международное расследование" с заранее ясным результатом. Тогда Узбекистан заключил с Москвой договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве, начал входить в Таможенный союз, вернулся в ОДКБ. Было заключено и соглашение по авиазаводу, тем более, что заказы на ИЛ-76 и ИЛ-114 сыпались отовсюду, гарантируя спрос на долгие годы. И это очень не понравилось Западу.



Спустя всего три года санкции с официального Ташкента были внезапно сняты. В стране появился Дженерал моторс, ставший совладельцем автозавода в Андижане. Был обещан моторный завод в Ташкенте, который потом "принимала" Хиллари Клинтон. Но все с одним условием-закрыть навсегда ТАПОиЧ, остановить движение в сторону ЕАЭС, выйти из военного союза с Россией.



Каримов на это согласился…



25.03.21