Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау

11:18 30.03.2021 Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в АктауФото - Засыпать пылящие пляжи слоем грунта в 30 сантиметров, укатать и уплотнить его планируется на площади 4 тысячи квадратных метров. Фото Ольги ЗОЛОТЫХ

В Актау началась рекультивация хвостохранилища Кошкар-ата, которое находится всего в нескольких километрах от областного центра. Сюда еще во времена СССР сбрасывали токсичные и радиоактивные отходы. В результате образовалось озеро со 105 миллионами тонн опасных веществ с общей суммарной активностью 11,2 тысячи кюри.



Больше 10 лет назад самые опасные участки в южной части озера залили бетоном. Окончательная рекультивация должна была начаться в 2018 году, а завершиться – уже в нынешнем. Однако процесс затянулся.



В течение нескольких десятилетий в естественную впадину сбрасывали свои производственные отходы и металлоконструкции многочисленные предприятия химической и урановой промышленности области. В конце 90-х заводы-гиганты обанкротились, уран добывать перестали, а вот ликвидировать опасное озеро "забыли". С тех пор Кошкар-ата осталось бельмом на глазу у всего региона. Из 105 миллионов тонн хранящихся в хвостохранилище отходов 52 миллиона являются радиоактивными, а по своей площади – более 77 квадратных километров – оно не имеет аналогов в мире.



Еще каких-то 20 лет назад озеро не представляло угрозы – туда регулярно сливали сточные воды, и все отходы оставались глубоко под водой.



Однако испарение увеличивалось, а озеро стало быстро мелеть – оголились опасные участки "пляжей", пыль с которых несло ветром на Актау и ближайшие населенные пункты.



Вопрос о необходимости рекультивации Кошкар-ата поднимался не раз. Первый проект был разработан в 2003 году – тогда должны были рекультивировать 2 700 гектаров, на что было выделено 300 миллионов тенге. Но проект так и не реализовали – не хватило средств. Следующий разработали уже в 2007 году, а через 2 года бетоном залили несколько участков с повышенным уровнем радиации.



Четыре года назад озеро как опасный объект передали на республиканский баланс. В 2017 году была разработана ПСД с расчетами стоимости рекультивации − 17 миллиардов тенге. Но разработчики исходили из цен 2001 года, поэтому ПСД уже была неактуальна. Проект обновили, но сама ПСД была действительна всего 3 года, и когда до срока ее окончания (в 2020 году) оставалось всего ничего, был объявлен конкурс на работы по рекультивации. Его выиграло АО "Павлодарский речной порт". Однако вторая компания, которая также участвовала в конкурсе, с результатами не согласилась. Начались судебные тяжбы, которые продлились почти год.



− Вторая фирма обратилась в суд, так как была не согласна с тем, как был подсчитан стаж работы компании-победителя. Экономический суд признал, что конкурс был проведен в соответствии с законом. Потом областной суд в сентябре 2020 года отменил это решение. Окончательную точку поставил Верховный суд. Постановление областного суда в январе 2021 года было отменено, оставлено в силе решение экономического суда, − рассказал Дуйсен КУСБЕКОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.



К слову, претензии второй компании касались не только стажа, но и наличия лицензии на работу с подобного рода отходами. В самой ПСД разработчики почему-то посчитали лицензию необязательной.



− В техзадании по проекту изначально не было прописано наличие данной лицензии. В процессе судов мы подали документы и получили ее, чтобы потом не возникало лишних вопросов. Если бы такие требования были, мы бы не участвовали в конкурсе, − добавил председатель правления АО "Павлодарский речной порт" Тлеубек НУРСЕИТОВ.



Из управления даже обратились с письмом к авторам проекта и уточнили: точно ли не нужна лицензия? И получили ответ, что для проведения рекультивационных работ ее наличие не требуется. Стоит отметить, что в 2009 году рекультивацией опасных участков занималась специализированная организация по работе с радиоактивными отходами. Сейчас же остались только химические отходы, и, по уверению подрядчиков, хвостохранилище "не фонит". Однако на всякий случай измерять фон все же будут.



− Когда мы изучали проект, были сделаны неоднократные замеры. В разных точках посмотрели – радиационного фона нет. Есть допустимые нормы. Данная территория не имеет фона, а рекультивация проводится, чтобы не поднималась пыль. Но фон все же будут замерять, ведь это безопасность наших людей. Заказчик планирует проводить их 1–2 раза в месяц, − отметил Тлеубек Нурсеитов.



Первый этап работ рассчитан на 3 года 10 месяцев. Засыпать пылящие пляжи слоем грунта в 30 сантиметров, укатать и уплотнить его планируется на площади 4 тысячи квадратных метров. Средства были выделены из республиканского бюджета.



− Стоимость проекта – 15,5 миллиарда тенге на первый этап. Пока предусмотрено 2 этапа, но о втором можно будет говорить, когда озеро усохнет. Мы планируем сделать работы раньше срока, чтобы быстрее решить эту проблему, − сказал Сергей ТЕН, заместитель председателя правления АО "Павлодарский речной порт".



За последние несколько лет поступало множество разных предложений по ликвидации этого озера.



Например, прорыть канал от Каспия и при помощи насосов закачивать в хвостохранилище морскую воду или выкопать все отходы и перевезти их на старые урановые карьеры, тем самым убить двух зайцев. Но эти идеи не имели под собой научного обоснования, поэтому от них отказались. От местных экологов в прошлые годы поступало предложение – объединить стоки с двух канализационно-насосных станций (вторая к тому времени уже была построена в Актау) и снова заливать озеро водой, то есть использовать хвостохранилище как поля испарения.



− Никто до сих пор не знает точно, какого рода отходы там хранятся. Многие архивы при распаде Союза были вывезены в Москву, и сейчас нет никаких точных данных, что на самом деле там захоронено. Изначально, когда проект рекультивации только обсуждался, предлагалось 2 этапа. Первый − рекультивировать высохшую часть, второй – водную часть. Мне видится, что можно между этими частями сделать дамбу и водную часть продолжать использовать как поля испарения для сточных вод с двух КОСов. В любом случае, хотим мы этого или нет, жидкую фазу, скорее всего, не будут трогать, потому что тогда встанет вопрос: а куда девать воду из канализационно-очистных сооружений? − говорит руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл ОСИН.



Вопрос о влиянии хвостохранилища на здоровье человека и животных и вовсе глубоко не изучался.



10 лет назад проводились исследования, в результате которых обнаружились мутации у грызунов, а в весьма скудной растительности обнаружены изотопы калия, тория, радия.



В одном из исследований начала 2000-х годов подчеркивается, что вокруг хвостохранилища есть ров, но существуют несанкционированные проходы, через которые проезжают машины и ходит скот. Местным властям еще тогда порекомендовали закрыть эти проходы. Но до последнего времени здесь бродили верблюды из ближайших крестьянских хозяйств, которые каким-то странным образом появились близ опасного озера.



Также исследователи посоветовали высадить вокруг Кошкар-ата зеленый пояс для защиты города от опасной пыли. К этим рекомендациям прислушались − в 2015 году начались работы по озеленению, и на 8 гектарах был высажен саксаул. Затем площадь была увеличена до 20 гектаров. В ближайшие годы деревья и кустарники будут высажены на 88 гектарах вокруг озера.



Актау



Автор: Ольга Золотых

18 марта 2021 Источник - караван

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