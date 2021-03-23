"Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы

11:29 30.03.2021 "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты: как инвалиды стали заложниками новой системы

Большой скандал разгорелся вокруг портала социальных услуг "aleumet.egov.kz". По словам инвалидов, которые стали заложниками новой системы, процесс закупа превратился в издевательство над ними и способствует возникновению мошеннических схем с бюджетными средствами.



Ровно год назад в стране заработал портал социальных услуг "aleumet.egov.kz". На который возлагались очень большие надежды. Раньше люди с инвалидностью получали аппараты и средства реабилитации путем закупа их госорганами через тендеры. Такая система закупа была неидеальной, постоянно вспыхивали скандалы – то с задержками, то с проволочками в документации. Но, как ни крути, данная система была зарегулирована государством. Оно не допускало на рынок товары, которые не соответствовали техническим требованиям, и в случае возникновения проблем именно госорганы разбирались в ситуации. Но министерство труда и социальной защиты решило внедрить ноу-хау.



Новая система закупа предполагала соединить продавца и покупателя напрямую, а государство дистанцировалось от процесса, участвуя лишь при возмещении части затрат за покупку. Портал стал напоминать обычный интернет-магазин.



Но войти в него можно только по ЭЦП и увидеть лишь те категории товаров, которые соответствуют инвалидности посетителя. Предполагалось, что инвалиды получат более качественную продукцию, которую они сами смогут выбирать. Также появится возможность брать более дорогостоящие средства реабилитации. Но на деле благая идея превратилась в настоящее издевательство над инвалидами. Сегодня люди с ограниченными возможностями бьют тревогу, пишут письма в профильное министерство, но пока никакой реакции нет. Почему чиновники игнорируют явные примеры нарушений? Нам остается только гадать…



"Бэушные" товары по цене новых

В редакцию газеты "КАРАВАН" обратились родители детей-инвалидов с просьбой помочь решить проблему с порталом социальных услуг: их жизнь после введения нового формата закупа стала невыносимой. Такое впечатление, что над нами просто хотят поиздеваться – жалуются они. Также с заявлением выступило ОО "Общество поддержки детей после кохлеарной имплантации и с нарушением слуха "Камкор". Мы поговорили с родителями, которые оказались заложниками нововведения, и с руководителем общества "Камкор" Юлией АНДРИЯЩЕНКО.



– У портала масса недостатков и нарушений, которые необходимо срочно устранить, поскольку это способствует совершению мошенничества, незаконному обогащению, унижению чести и достоинства инвалидов, а также неэффективному, нецелевому расходованию и хищениям бюджетных средств, – говорит Юлия Андриященко. – С 2021 года обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными средствами производится через этот портал. Разработчиком и администратором его является министерство труда и социальной защиты. Но на деле министерство самоустранилось от этого процесса.



– С введением портала инвалиды обязаны самостоятельно, на свой страх и риск, приобретать протезно-ортопедическую помощь, технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, а также услуги реабилитации непосредственно у поставщиков напрямую, – говорит представитель инвалидов Салтанат ОМАРХАНОВА.



Однако, по словам родителей детей-инвалидов, до сих пор нет ни одного нормативного правового акта, регулирующего работу портала. Единые общеобязательные технические требования к товарам и услугам реабилитации также отсутствуют. Механизмы государственного регулирования работы и контроля расходования бюджетных средств, мониторинга, ответственности за нарушения и так – полностью отсутствуют.



В результате на портале творится настоящий бардак. Началась бесконтрольная и безнаказанная реализация инвалидам бывших в употреблении, снятых с производства, контрафактных и некачественных товаров.



Факты, предоставленные родителями детей-инвалидов редакции

"Так, на портале за счет государственных денег слабовидящим и незрячим инвалидам продают читающие машины (по цене 1 121 750 тенге), плееры для воспроизведения звукозаписи (по цене 70 894 тенге), ноутбуки с программным обеспечением экранного доступа и синтезом речи (по цене 798 382 тенге), которые являются бывшими в употреблении или давно снятыми с производства.



Кроме того, в связи с отсутствием разработанных министерством единых общеобязательных технических требований и контроля, на портале продают комбинированные устройства под названием "читающая машина", которые не соответствуют по своим функциональным и техническим свойствам данному средству. Недобросовестные поставщики, предлагая средство реабилитации, указывают дату производства "2020 год", тогда как данный аппарат снят с производства более 3 лет назад! Кроме того, недобросовестные поставщики прикладывают в электронном виде декларации (сертификаты) соответствия с просроченными сроками их действия и поддельными сертификатами происхождения".



Родители детей-инвалидов готовы предоставить все доказательства. По их словам, портал полностью развязывает руки недобросовестным поставщикам, поскольку не в состоянии обеспечить инвалидов гарантиями поставки подлинного, качественного и нового товара. Министерство не устанавливает на портале минимальные требования, и недобросовестные поставщики теперь могут безнаказанно поставлять некачественные товары.



Бизнес на левых заказах

Кроме того, портал предоставил все условия для того, чтобы процветали коррупционные схемы, говорят родители детей- инвалидов.



– Не исключена вероятность, что некоторые недобросовестные граждане с инвалидностью могут вступить в сговор с поставщиками с целью совершения безнаказанного мошенничества, – рассказывает Юлия Андриященко. – Так, инвалид, которому положено, например, транспортное средство на определенную сумму, имея все реквизиты поставщиков, вступает в сговор с определенным поставщиком о возврате части от выделенной суммы, при этом оставшаяся часть суммы и сам товар остаются у поставщика. Выявить такое мошенничество практически невозможно.

Материалы по теме

Все могу: незрячая девушка разрабатывала сайты, работала психологом и родила дочь Все могу: незрячая девушка разрабатывала сайты, работала психологом и родила дочь



По сути, сегодня портал превратился в неконтролируемый "электронный блошиный рынок", полностью лишил инвалидов гарантий на государственную социальную защиту их прав и интересов. Все риски при таких покупках ложатся на самих инвалидов. Получил некачественный товар, а потом попробуй докажи это!



Чиновники самоустранились

– Министерство полностью самоустранилось от решения вопросов социальной реабилитации инвалидов в части обеспечения их средствами реабилитации, – говорят родители. Инвалиды при происходящей на портале анархии остались абсолютно беззащитными перед мошенниками. Наши права, честь и достоинство постоянно унижают и нарушают. Ни в одном государстве в мире нет подобного издевательства над инвалидами, – говорит Салтанат Омарханова.



Данный портал спровоцировал целую волну недовольства и возмущения инвалидов всех категорий.



В созданном министерством чате в WhatsApp инвалиды постоянно высказывают свои замечания, но они остаются без внимания чиновников.



Понятно, что на создание портала было выделено много бюджетных средств и признать, что все эти расходы оказались не столь эффективными, взять ответственность – черта, к сожалению, не свойственная большинству чиновников. Но ведь граждане с ограниченными возможностями просят не закрывать портал, а лишь усовершенствовать его работу. Например, они просят создать специальные комиссии при организациях координации занятости и социальных программ, которые бы производили обязательную проверку поставляемых технических средств реабилитации в рамках закупа на портале.



А также просят разработать нормативно-правовые акты, которые бы регулировали работу портала социальных услуг. Если уж обеспечение инвалидов будет отныне проводиться через электронную площадку, необходимо обеспечить инвалидов Интернетом. У многих его просто нет. И они вообще остались отрезанными от помощи.



АЛМАТЫ



Автор: Дарья Искандерова

23 марта 2021 Источник - caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617092940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового главу АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

- Кадровые перестановки

- Школа на грани катастрофы

- Обеспечение доступным жильем казахстанцев обсудили в Сенате

- "Великий узбекский прорыв" – миф или реальность? Часть 1

- Состоялась презентация книг, посвященных истории Туркестана

- Fitch подтвердило рейтинг АО Национальная атомная компания Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"

- Крупная нарколаборатория ликвидирована полицией Алматы

