Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"

12:25 30.03.2021

Ашраф Гани в Душанбе подтвердил приверженность досрочным выборам и плану "переходного правительства мира"



Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что он является сторонником "переходного правительства мира".



Выступая 30 марта в Душанбе на девятой министерской конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс", он сказал, что "переходное правительство мира" должно иметь временную функцию и управлять страной до выборов, и затем передать свои функции следующей администрации.



Ашраф Гани также заявил, что поддерживает досрочные выборы и призывает международное сообщество наблюдать за ходом выборов.



По мнению Ашрафа Гани, нынешнее афганское руководство не должно баллотироваться на следующих выборах. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что для проведения досрочных выборов необходимо проделать определенный объем работы.



"Во-первых, все это должно быть одобрено Лойя джиргой, и должно быть обеспечено прекращение огня, которое должно находиться под контролем международного сообщества", - сказал Гани. Он добавил, что формирование правительства должно проходить в рамках Конституции под обеспечением международных гарантий.



Ашраф Гани выразил надежду на то, что талибы продолжат переговоры с делегацией афганского правительства в Дохе, Катар. Хотя и, по его словам, трехдневное прекращение огня накануне праздника Иди Курбон в прошлом году развеяло некоторые надежды.



План проведения досрочных выборов и проект переходного правительства мира обсуждается в то время, когда талибы заявили о несогласии с этим планом.



Эмомали Рахмон, выступая сегодня на конференции, дважды подчеркнул, что война в Афганистане навязана извне. "Народ Афганистана страдает от навязанной, повторю еще раз, от навязанной ему войны, которая началась со вмешательства в его дела".



Он также отметил, что страны региона не позволят афганскому народу "остаться один на один с навязанными ему проблемами".



Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, в своем выступлении на конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" сказал, что самый важный урок 40-летней войны в Афганистане заключается в том, что военное решение всегда терпит неудачу. В этой связи, добавил г-н Зариф, Иран призывает все стороны, чтобы они скорее сели за стол переговоров.



По словам Зарифа, только межафганские переговоры с участием талибов могут принести мир в Афганистан. В своей трехминутной речи Зариф неоднократно критиковал иностранное вмешательство в дела Афганистана и присутствие иностранных войск в этой стране, говоря, что они должны покинуть территорию соседнего с Ираном государства.