Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов

12:29 30.03.2021 "Лев никогда не тронет истинную девственницу" или "Либеральные" политологические наставления для горничных



ВАЛЕРИЙ БАДОВ



...Из Джонатана Свифта: "Лев никогда не тронет истинную девственницу". Вот точная аллегория блаженного легковерия наших записных "западников". Лев - благословенный Запад и страж демократии НАТО, Истинная Девственница - новая демократическая Россия под спасительным покровом Либеральной Идеи



Несказанная благодать длилась все "святые" девяностые. Лев для кроткой страны-Девственницы мнился - едва ли не заступником. При одном непременном условии - ни на шажок в сторону от судьбоносного прозападного выбора. Президент Ельцин, в порыве верноподданничества, обещался даже снять, от греха подальше, ядерные боеголовки баллистических ракет, нацеленных на Америку. Ошарашенные генералы Генштаба едва отговорили безумца. Что это было - помрачение, юродство, еще одна притворная "загогулина"?



…Нынче осенью прошли учебные пуски баллистических ракет из Плесецка на камчатский полигон Кура. Из Каспийского моря стартовали сверхточные "Калибры". Держим порох сухим. Янки пусть мотают на ус…



В стане "западников плановая проверка боеготовности РВСН встретила глухое, словно старухи Шапокляк, бурчание и причитания. Нашлись и наглецы, которые в открытую посулили "имперцам", что Америка в отместку отлучит российский бизнес от системы международных расчетов СВИФТ. Или вовсе по миру пустит: новую гонку вооружений нам, дескать, ни за что не потянуть, а гоношиться себе дороже. Куда как завидней, дескать, участь либеральных, святее папы, посткоммунистических правящих элит Восточной Европы. Твердые в своем послушании, они в срок поспели и в НАТО под ружье, и в Евросоюз - на довольствие.



Бабье лето туземного "либерализма"



…Место артиста в буфете, а российского банкира на запятках "кареты", которой правят возничие государственных финансов. Непрошибаемый "монетарист" Силуанов на Ильинке и рукодельницы скорбного "таргетирования" инфляции - затворницы Неглинной Экономист Никита Кричевский из статистики Банка Росси вычислил, что на каждом рубле срочных кредитов, волевым решением правительства Мишустина, на пополнение оборотных средств компаний-производителей коммерческие банки-посредники нажили 37 копеек барыша.



Минфин скаредно заначил еще триллион рублей на остатках бюджета прошлого года. Разоблаченный миф гайдарономики насчет неизбежных инфляционных последствий бюджетных затрат на инвестиции в промышленность и сельское хозяйство крепко засел в головах "государственных семинаристов". Они одержимы плюшкинской манией "санировать" нефтедолларовые доходы казны. Экономика испытывает голод на инвестиции. Между тем в 2020-м году чистый отток частного капитала за рубеж возрос вдвое - до 49 млрд. долларов. Под сурдинку выводить из внутреннего оборота, одалживать геополитическому противнику под ничтожный процент тьму "излишков - сущая нелепость. Идет секвестр даже неприкосновенных ранее расходов госбюджета на закупку новейших вооружений. Избыточные золотовалютные резервы еще возросли.



Этот Кощеев клад стерегут и штатные "пацифисты" гозмановского пошиба. На всех ток-шоу складно, на пальцах, втолковывают настороженному обывателю, что экономика России неминуемо рухнет под бременем непосильных "умопомрачительных" военных расходов.



Истерия "пушки вместо масла" достигает высот "эсхатологии" макулатурного опуса Егора Гайдара про "закономерную" погибель империи-Союза ССР. Егор Тимурович не погнушался плутовскими расчетами доли военных расходов в бюджете СССР в канун "перестройки и гласности". Вовремя прошедшие "либеральную" идеологическую линьку новообращенные "мейнстримные" экономисты еще с чумных девяностых наладились внушать навострившим уши обывателям, как их обездоливает, не дает сладко жить заядлость "имперцев" - "пушки вместо масла"



Старые "пацифистские" басни ныне вновь на слуху. Когда плутам-"миролюбцам" ставят в строку, что королевство Саудовская Аравия тратит денег на закупки высокотехнологичных вооружения вровень с великой Россией, в ответ увертки, дескать, шейхи нам не указ. Гарун аль-Рашиды аравийской пустыни, дескать, попросту ума не приложат куда бы еще пристроить прорву нефтедолларов.



Мертвая зыбь в экономике, бесконечная череда всамделишних и мнимых банкротств коммерческих банков, стенания про "низкую маржинальность" бизнеса еще пуще распаляют окаянство "либерального" истеблишмента. Обнажают подноготную отношений власти, капитала и общества. На поверку, у нас в России даже какого-никакого государственно-монополистического капитализма за четверть века не народилось. А есть в наличии нечто, на которое в грянувшую лихую годину положиться невозможно. И не в том только проруха, что у государства нет управы на своекорыстных олигархов, а в том, какого государства в России взыскуют влиятельные кланы магнатов из списка "Форбса".



Им, остепенившимся и матерым, теперь, быть может, и не по вкусу вовсе сиротское государство, которым помыкала "семибанкирщина". Кто старое помянет!.. Однако и державная Россия, не утробный хлебный "петростейт", но провозглашенный президентом Путиным на Валдайском форуме самостоятельный центр силы в мире, "сырьевикам" никакая не порука. Торговля нефтью с заграницей за рубли, посылка военных флотов и ракетоносцев к американским берегам, все эти, недвусмысленно, великодержавные шаги Кремля олигархов-"сырьевиков", мягко говоря, смущают. В золотое времечко, при "царе Борисе" они могли во всеуслышание сказать, как отрезать: "В это мы, уж не обессудьте, вписаться повременим!".



Такие времена на дворе, что спрашивать их согласия Кремль едва ли станет.



Архетип "цеховиков" здравствует!



Крупный сырьевой бизнес, что и говорить, прочно повязан с властью на самом верху. Золотой ключик к закромам казны в руках "свояков". Прирост частных капиталов словно квашня расторопной домохозяйки. А все равно архетип мелкотравчатых подпольных советских "цеховиков" неистребим. "Сырьевики"-миллиардеры мнят себя "натурализованными" на Западе. Вместе с домочадцами - наследникам оффшорных сокровищ. И не просто укорененными седалищами в старинных поместьях с лужайками в Эссексе, но и вросшими капиталами в тамошний деловой истеблишмент. Вожделение, мечта живущих на два дома номинантов списка "Форбса" - миноритарная доля в капитале транснациональной компании (ТНК). Чисто modus vivendi Михаила Фридмана в Альбионе.



Небрежение политикой у знаковых персонажей олигархата - показное. Они не позабыли, что состояния свои стяжали как раз "по случаю" и благодаря политической заварухе 1991-1993 годов. Нажили на разграблении закромов не бедной отнюдь сверхдержавы, которая долго не давала продыху мировым менялам.



В тучные "гульливые" нулевые годы скоробогачам-олигархам чуждо, предосудительно, стремно было все то в высших эшелонах власти, что тяготело к воссозданию великодержавия. Пусть даже умом они и смекали, что у государства, не узкой корпорации коррумпированных верхов бюрократии, но самого государства как исторической личности в ожесточившейся до крайности конкуренции мировых центров силы не остается никакого иного самоопределения.



После крымской дерзкой виктории Кремля, затяжной войны в Донбассе, опасных провокаций американских ВМС и ВВС у наших границ, воинственных заявлений высших армейских чинов на Капитолийском холме, глядишь, наши "демократические" сороки не так самозабвенно щебечут. Притча про Льва и Девственницу уже не джокер, которым побивают суровую геополитику. И как бы "либерал" старого закваса в лепешку не расшибался, дескать, вам же, неразумным, покойней будет, если НАТО у самой российской околицы разобьет свои походные биваки.



"Стирать Россию в порошок"



…За год до вторжения прокси-армии Грузии в Южную Осетию близкий к американскому разведывательному сообществу аналитический центр "Стратфор" напечатал статью некоего Питера Зейхана. Этот не ходил вокруг да около: "Американцы считают, что в их интересах медленно и постепенно стирать Россию в порошок".



Уж, кажется, довольно блажить, что никто на нас нападать и не собирается, а выдвижение переднего края НАТО под Иван-город и Псков, провокационные военные маневры в Черном море ВМС США и союзников своего рода игры в оловянные солдатики натовских бюрократов. После исчезновения сверхдержавы-соперницы страшатся, мол, бедолаги, остаться не у дел и без сытного довольствия.



Сколько десятилетий на слуху эти погудки англосаксов и их приспешников в Белокаменной. Златоуст и будущий проворный посыльный в злую годину натовских бомбардировок Югославии премьер Виктор Черномырдин как-то раз взмолился: "Ну, не нужны гаубицы!" Это он в ответ на челобитные брошенных на произвол судьбы предприятий российского ВПК. А ныне Кремль, сокрушаются наши "западники", в гордыне своей удумал тягаться с самой Америкой в военной мощи, технологиях оружия нового поколения.



И вот куда разок метнул однажды идеолог и спикер "профсоюза олигархов - РСПП Игорь Юргенс в интервью "МК": "У нас тоже (как и в США. - Авт.) есть ястребиные силы, которые будут действовать точно так же. Иногда их интересы настолько сливаются в противовес национальным интересам США и России, что диву даешься". Юргенс чересчур незатейливо заводил карася за камень. Загадочные "ястребиные силы" в российских верхах навлекают на страну лихо? И такие же, два сапога пара, оголтелые "ястребы" в американском истэблишменте подрывают национальные интересы США? Эта тайная тайных, похоже, открылась одному только проницательному Юргенсу. Накануне своего "месседжа" спикер "либерального" бомонда, помнится, вернулся из загадочной командировки в Вашингтон.



Давно это было, много воды утекло… "Друг парадоксов" Юргенс сегодня остерегся бы запустить в масс-медиа лукавый выдуманный "креатив" про "ястребиную" симметрию. По сути, перепевы, на новый лад душеспасительной притчи про Льва и Девственницу.



Суверенитет, но цена умеренная….



…Куда все же "креативный" пономарь РСПП клонил? "До войны (в Южной Осетии) у нас была восходящая экономическая динамика". Тартюф из РСПП ловит простофиль из "новых русских" на живца. А тут-то, черт подери, обрушились на головы игроков, вкладчиков злые напасти на фондовом рынке. Прозрачный намек, что силовые, наобум, действия отбившихся от рук "ястребиных сил" в российских верхах против распоясавшегося грузинского Аники-воина будто бы крепко подкузьмили росту российской экономики, стоимости активов на фондовом рынке. И сладкой жизни "новых русских" на нефтяную ренту и взаймы у западных банков. Совокупные потери российских олигархических состояний из-за обрушения акций на бирже якобы составили немыслимые 250 млрд. долларов. На самом деле фондовый рынок стал заваливаться еще за месяц-другой до войны с Грузией.



Вот тогда впервые, обиняками, прозвучало воззвание Кремлю от немалой части олигархов: надо бы охолонить державный пыл и замириться, во что бы то ни стало, с Соединенными Штатами. Ныне, тотчас после смены караула в вашингтонском Белом доме, словно по хлопку воинственной риторики Джо Байдена наш "либеральный" бомонд воспрял. И недвусмысленные призывы не артачиться, а занять "златое крыльцо" "привилегированного"" вассала Соединенных Штатов громко звучат за "сценой".



"…Что-нибудь одно: или космополитизм, то есть падение отдельных государств и слияние их воедино есть благая цель, или этот исход есть зло и опасность". (Константин Леонтьев). Вот в какую давность восходит очерченный русским консервативным мыслителем XIX века выбор великороссов. На исходе мирового экономического кризиса 2008-09 годов космополитическое крыло истеблишмента и "пятая колонна" в экспертном сообществе предприняли отчаянную идеологическую контратаку на власть. И все надолго сместилось к новой точке равнодействия в противостоянии во власти "державников" и "либералов". Последние не густо оранжевого, но заметно бурого окраса.



Прибалты, поляки, чехи, укрывшиеся от мировых невзгод, как им мнилось, в "шенгенской крепости", теперь-то, когда их покровители, немцы и французы, сами не чают как самим пережить потрясения новой Великой депрессии, выставлены на мороз в исподнем. Нам-то, великороссам, на кой моститься к пропащей компании "общечеловеков" и клиентеллы Брюсселя? России судьбой предначертано иная, имперская парадигма как единственный способ существования, попросту самосохранения "ста языков", народов и этносов, которых судьбы соединили в российском отчем доме.



Великодержавие - "неприемлемый риск"



Философ Александр Панарин распознал наследственный вывих мышления наших "западников". Они явным образом "тяготятся риском русской судьбы в истории". Для олигархического капитала стремление российской власти к великодержавию - неприемлемый риск для собственности, нажитой с благословения Запада. И если для большинства соотечественников эта неправедная собственность, по меткому определению Панарина, антинациональна по своему характеру, то в глазах новых собственников защита Отечества - антибуржуазна.



…По Джонатану Свифту поверье Лев никогда не тронет истинную девственницу - "чепуха и глупость горничной, почерпнутая ею из альманахов о благородных рыцарях и Золушках, ставших принцессами" Сатирическая аллегория автора "Гулливера" - на злобу дня тогдашних гражданских распрей в Ирландии, которую хищная британская корона обирала до нитки, обложив таможенными поборами и запуском в оборот на острове "порченых" денег. Доллар из-под печатного станка Федрезерва та самая "порченная" монета.



…Сколько годов кряду "либералы", вкупе с перебежчиками из советского генералитета, морочили обывателем головы, что, отныне и присно, Америка - "по определению" ничего худого замышлять против России не станет. Потому что либеральные демократии, якобы, друг против друг никогда не воюют, ножи не точат. Истинная Девственница под сенью триколора безбоязненно может вязать на пяльцах, почитывая вместо псалтыри сочинения Августа фон Хайека в клетке рычащего Льва.



"Либеральный шабаш в Измайлове"



"Спонсоры бегут на помощь…". Заголовки информационных сайтов 13 марта 2021 года. Официальный комментарий: "…В Москве пресечена попытка проведения "Открытой Россией (организация продолжает работать без регистрации) межрегионального форума, названного "Муниципальная Россия".



На Форуме в Измайлове тон задавали функционеры НКО - "иноагентов", наймиты Михаила Ходорковского, штатные "правозащитники. Вся честная компания в сборе.



"Драку заказывали?.." Какой же уличный "хэппенинг" секты западоидов без наскоков "смельчаков" на полицейских в оцеплении, водворении забияк в автозаки. На этот раз все обошлось мирно. Пресс-центр ОВД сообщил о роспуске противозаконного Форума, задержании 170 участников, доставленных в десять райотделов полиции для "составления протоколов". К вечеру субботы всех задержанных отпустили по домам. Однако в Сети уже разлетелась весть о произволе стражей "репрессивного режима".



Нестерпимая кара пребывания "знаковых" персонажей демтусовки на "съезжей" - морковный кисель в сравнении с крутым кипятком - побоищем, на тех же днях, в "толерантной" Голландии. В городе Гаага полиция атаковала толпу протестующих "ковид-диссидентов" в конном строю. Дубасили до крови вольнолюбивых потомков Тиля Уленшпигеля. Местные "унтер-Пришибеевы", вероятно, применили грубую силу строго по "европротоколу". Прямо на глазах судей Гаагского международного трибунала.



Шумовые пиар-эффекты - увертюра главного события Форума - презентации программного Доклада "Россия после Путина: как перестроить государство"". Авторы Андерс Ослунд и Леонид Гозман исходят из все той же "экзистенциональной" заповеди: ЛЕВ (благословенный Запад) никогда не тронет ИСТИННУЮ ДЕВСТВЕННИЦУ - прозревшую кроткую демократическую Россию. Интеллектуальные экзерсисы "белошвейки от Карнеги", стежки по грубому госдеповскому сукну, развернуты авторами в "концептуальный" проект возвращения нашей страны в лоно "цивилизованного Запада".



"Атлантический Совет" и Гозман сочинили план развала и разграбления России", - "неполиткорректная", не в бровь, а в глаз, оценка опуса Пата и Паташона от "глобализма. Оба явно запамятовали "размер свой шляпы", сочинив на скорую руку еще один "сценарий" на вечную тему "Как нам обустроить Россию". Плагиат позабытых "штудий" Александра Солженицына, Валерии Новодворской. Первым пунктом, авторы решительно настаивают на "отказе от "глупой имперской ностальгии" (узнаваемая гозмановская фанаберия хлещет через край) с переходом на такую внешнюю политику, "…целью которой будет безопасность и благосостояние за разумную плату". Хватит за глаза, дескать, 3% ВВП. Про судьбу, затраты на обновление российской ядерной триады - потенциала сдерживания ополчившегося геополитического противника авторы опуса умалчивают. Провозглашается "демократический прорыв" с последующим благополучным упразднением оборонной доктрины РФ. Мировая со Штатами, благолепные политесы с Джо Байденом Львиное Сердце. Достижимая цель, выигрыш, бонус России - отмена, под чистую, "санкций" и препон "коллективного Запада". Как будто под их гнетом праздные гозманы мыкают горюшко.



Просто свет клином сошелся на немилости, карах, мелочных выволочках осерчавшего Дяди Сэма. Отпадут "санкции" и крышка, дескать, всем вашим напрасным "имперским" заморочкам. Вкрадчивые посулы обывателям "масла вместо пушек". Заметано, из стволов винтовок М-16 натовских вояк за Чудским озером торчать будут алые гвоздики. Сущая идея-фикс наших "либералов" - избавление от дурной великодержавной наследственности путинского авторитарного режима. Грезится перемещение в "Машине времени" Макаревича вспять, в "славные" девяностые, нирвану безвременья.



"Демократический прорыв", по умолчанию, - перехват, узурпация власти "либеральным" меньшинством истеблишмента и обслугой. Ремейк Февраля 1917 года, когда империя Романовых рухнула, изнуренная тяготами Мировой войны, постылая и господам, и "смердам". Известно про роковую измену заговорщиков - либералов - верхушки Государственной Думы. Правда, на этот раз куда-то запропастилась излюбленная байка "либералов" про созыв Учредительного собрания. "Перезагрузку" российской государственности наглецы-гозманы и те, кто за ними стоит, задумали провернуть явочным порядком. В прожекте, оглашенном в Измайлове, все выдержано в повелительным наклонении. Федеративное конституционное устройство РФ должно, вынь да положь, подвергнуться решительной "децентрализации". "…В процессе децентрализации сепаратистские явления будут усиливаться и некоторые регионы могут захотеть выйти из состава России. Новое правительство должно быть готово к такому развитию событий…". И отпустить, не противясь, с миром весь выводок новых "нэзалежников", дыбы не будить лихо. "Механизм" раздела страны на "суверенные" околотки должен быть "заранее очерчен" в новом законодательстве.



"Храбрые портняжки" вполне отдавали себе отчет, что замахиваются на Конституцию России. Будто им неведомы поворотные поправки, дополнения в Основном законе, одобренные волей большинства. Там, черным по белому, строгий запрет посягательств на единство страны. Это и в Уголовном кодексе прописано. Сумасбродство гозманов имеет "идейную" подоплеку. Секта "рукопожатых" признает только лишь неприкосновенность полуколониальной ельцинской Конституции 1993 года. Чтобы не осталось повода для "превратных толкований", авторы Доклада упрямо лепят: "…Новое правительство должно сосредоточиться на благосостоянии и безопасности своего народа, а, не сохранении территорий, и это определенно не следует делать силой". Просто "толстовство" какое-то, но больно уж настырное.



Завиральный вздорный, до последней крайности, прожект "роспуска" Российского государства - отражение, как в зеркале, политической неврастении наших неугомонных "либералов". Нераскаявшихся последышей бесславного компрадорского ельцинского режима. Свет в окошке для них, отродясь, - Америка, а наставница - пустившаяся во все тяжкие на почве лютой русофобии администрация захваченного Демпартией Белого дома.



Брюссельские бюрократы, подголоски-прибалты, функционеры НАТО вздохнули с облегчением: "Америка возвратилась!" и правит. И гозманам стало мниться, что в России "демократический прорыв" прокатит.



Измайловская незадавшаяся вылазка "пятой колонны"", "установочный" доклад Ослунда-Гозмана - попытка "синергии" злых чар русофобии по обе стороны кордона. Неуклюжий, под видом "стратегии", виртуальный подкоп под громаду государственности России. Скандальный, вызывающий характер провокации, по очевидным признакам, - "специальное мероприятие" натовских "структур" в глубоком тылу противника.



Кто такой этот Андерс Ослунд? Штатный сотрудник Атлантического совета - вашингтонской "фабрики мысли". Липовый "экономист", советник российского правительства в чумные девяностые. Тогда таких ослундов - пруд пруди в каждом департаменте и при дворе "царя Бориса. "Варяг" Ослунд и абориген Гозман - два сапога пара.



Леонид Гозман – одиозный идеолог давно распавшегося Союза правых сил воплощает образ политического сиротства, интеллектуального упадка российского западничества.



Слет "либерального" воронья в Измайлове проходил под "неполитичным"" названием "Муниципальный Форум". Из-за квелости, склочности, малой популярности "либеральных" партиек в общественном мнении верткими политтехнологами придумана обходная тактика - пробраться во власть через представительство в "земствах".



"…Ну подождите, на следующих выборах мы вам всем покажем, - грозился профессор Гарро в рассказе Ярослава Гашека. - …Мы пошлем к вам людей, которые сумеют все как следует растолковать". И впрямь, Ослунд и Гозман сподобились так складно "все растолковать", что просто спасу нет, дрянной, несусветный "креатив".



29 марта 2021 Источник - aurora.network

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