 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Близ столицы Тюркской духовности - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:06 30.03.2021

Животное, убивающее людей в Туркестанской области, обсуждают в Сети

В мессенджере WhatsApp распространяют сообщение о том, что в Туркестанской области завелось опасное животное, которое нападает на людей и съедает их. Власти региона сделали заявление по этому поводу, передает zakon.kz.

Аудио-рассылка сопровождается фотографией зверя, похожего на собаку, с окровавленной пастью, пишет Stopfake.kz.

В рассылаемом сообщении говорится, что животное водится около городов Сарыагаш, Жетысай и Шардара. Именно там происходят нападения дикого животного на людей. Эту информацию опровергли в акимате Туркестанской области.

Это фейк. Наши регионы подтвердили, что к ним это сообщение отношения не имеет, - сообщили в областном акимате.

Фото животного уже успело стать вирусным в Индии, Пакистане и Латинской Америке. Судя по всему - это бурая гиена.

Животное обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держатся ближе к морю. Питаются бурые гиены падалью и морскими отбросами. В Казахстане они не водятся.

Источник - Zakon.kz
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