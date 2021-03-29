 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:10 30.03.2021

На этот и другие вопросы, связанные с двухсторонними отношениями между Узбекистаном и Пакистаном, ответили 45 экспертов и ученых, приглашенных Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) и Центром глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов открывая дискуссию отметил, что диалог "мозговых центров" Узбекистана с ведущими исследовательскими структурами Пакистана уже стал традиционным. Несмотря на пандемию стороны поддерживали регулярные контакты и провели серию онлайн-дискуссий по актуальным вопросам двустороннего и межрегионального сотрудничества.

По мнению Акрамжона Неъматова интеграция Афганистана в региональные инфраструктурные проекты и развитие международных транспортных коридоров позволит ускорить сотрудничество стран Центральной и Южной Азии.

Акрамжона Неъматов напомнил участникам встречи, что таким процессам поможет международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет по инициативе Шавката Мирзиеева в Ташкенте в июле этого года.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Исламской Республике Пакистан Ойбек Усманов заметил, что такая международная конференция позволит определить новые направления сотрудничества между Ташкентом и Исламабадом, а также скоординировать усилия двух стран по содействию мирному процессу в Афганистане. Дипломат напомнил, сегодня между нашими странами достигнут высокий уровень взаимодействия, а это является важным фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной и Южной Азии.

Директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Таймур Акрам также считает, что в последнее время узбекско-пакистанские отношения, основанные на общности истории, культуры, религии и традиций, развиваются по восходящей траектории.

При этом укрепление трансрегиональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией становится ключевым трендом современной политической и экономической жизни региона.

Заместитель директора ИСМИ Санжар Валиев считает необходимым выработать конкретные предложения для строительства коридора "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", который откроет новые возможности для экономик стран всего региона.

Директор Центра по изучению Центральной Азии при Пешаварском Университете Шабир Ахмад Хан считает реализация этого проекта поможет:
во-первых, возрождению "Великого шелкового пути";
во-вторых, динамике торгово-экономических, туристических обменов, активизировать промышленную кооперацию и расширить сотрудничество между деловыми кругами двух государств;
в-третьих, интенсифицировать контакты между странами Южной и Центральной Азии.

Профессор Пешаварского Университета Азмат Хаят Хан уверен, что этот новый транспортно-транзитный коридор, призванный соединить Узбекистан с Пакистаном через Афганистан, предоставит возможности всем странам Центральной Азии использовать инфраструктуру пакистанских морских портов.

Важно, что одним из главных бенефициаров транспортного коридора станет Афганистан, который свяжет два региона. Для Кабула реализация этого коридора будет иметь социально-экономический эффект, выражающийся в интеграции страны в систему трансрегиональной взаимосвязанности. Это, в свою очередь увеличит интерес внешних партнеров к строительству новых инфраструктурных проектов и развитию промышленной кооперации.

Начальник отдела Международного института Центральной Азии Тимур Рахимов констатировал, что Афганистан сегодня рассматривается, как ключевой элемент перспективных стратегий развития международных транспортных коридоров, связывающих Центральную и Южную Азию с морскими портами Индийского океана, а через них – с ведущими мировыми рынками.

Член Экспертного совета Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Мехмуд Уль Хасан высоко оценил предпринимаемые шаги Ташкентом и Исламабадом на афганском направлении. По его словам, благодаря дипломатическим инициативам двух стран в Афганистане начался процесс примирения.

Эксперт указал, что в результате такой политики было достигнуто соглашение о возобновлении транзитной торговли между Афганистаном и Пакистаном, которое позволило расширить сотрудничество между странами, а также открыть путь для экспорта афганских товаров в Индию. Более того, заметно улучшилась экономическая и торговая среда после создания приграничных рынков и развития инфраструктуры вдоль пакистано-афганской границы. При этом Мехмуд Уль Хасан подчеркнул, что "стабильные отношения между Индией и Пакистаном являются ключом к раскрытию неиспользованного потенциала Южной и Центральной Азии.

Пакистанский эксперт также подчеркнул, что предстоящая в Ташкенте международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", предоставит практические решения для расширения региональных связей.

Руководитель отдела ИСМИ Алишер Кадыров оценил динамику развития узбекско-пакистанского торгово-экономического партнерства.

По его словам с 2016 года товарооборот между странами вырос почти в 5 раз. В Узбекистане действуют 125 предприятий с участием пакистанских инвесторов. При этом в 5 раз вырос транзит товаров из Пакистана через территорию Узбекистана, а число туристов в Узбекистан – в 12 раз.

В заключение участники видеоконференции договорились продолжить практику проведения тематических экспертных обсуждений.

Источник - nuz.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617099000
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