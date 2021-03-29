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Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:12 30.03.2021

Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор

В Казахстане растет число заболевших коронавирусом. Пока одни ждут поступления вакцины, а другие вовсе не верят в существование вируса, Казахстан постепенно приближается к "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. Санврачи опасаются повторения ситуации лета 2020 года, когда больницы были переполнены и врачи не успевали оказать помощь всем поступающим. Какова ситуация с коронавирусом в стране на сегодня, читайте в обзоре Tengrinews.kz.

Ежесуточный прирост заболевших увеличивается день ото дня

Для удобства мы объединили статистику КВИ+ и КВИ-, так как пневмонию с выраженными симптомами COVID-19 даже при отрицательном ПЦР-анализе Минздрав считает случаями коронавируса.

Значительный рост зараженных в стране произошел после празднования 8 Марта. До этого в сутки по Казахстану выявляли 700-800 заболевших. После выходных начался ежедневный стабильный рост числа заболевших с 575 за 8 марта до 954 11 марта.

12 марта впервые за долгое время суточный прирост заболевших превысил тысячу человек, и с тех пор их число только растет.

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За неделю с 1 по 7 марта в стране выявили 5 593 заболевших коронавирусом, на следующей неделе, с 8 по 14 марта, число новых зарегистрированных заболевших составило уже 6 217, а с 15 по 21 марта - сразу 8 489 человек. За неделю число новых заболевших выросло больше чем на треть.

Пока данных за 28 марта по КВИ- и смертям нет, но с учетом даже неполных данных и число новых зараженных, и число умерших (с 22 по 28 марта) уже превысило показатели прошлой недели - 9 375 новых заболевших и 98 умерших.

Здесь стоит отметить, что далеко не все зараженные входят в эту статистику. Те, кто болеет дома, не обращается за медицинской помощью и не сдает ПЦР-анализ, остаются за пределами учета.

Среди заболевших пневмонией с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-анализом резкий рост заметен в последние дни. 25 марта за сутки зарегистрировали 102 новых заболевших, это рекордная цифра, с начала месяца она не превышала 79, а в среднем составляла 40-60 человек.

Число умерших от коронавируса и пневмонии тоже растет

Ежесуточный мониторинг количества умерших не отражает полной картины, поэтому мы объединили данные по неделям. С 1 по 7 марта в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 65 человек, с 8 по 14 марта - 56, с 15 по 21 марта - 77, а за неполную неделю с 22 по 27 марта уже известно о 98 умерших. Высока вероятность, что с полными данными об умерших за неделю 22-28 марта это число превысит сто человек.

С начала месяца известно о 296 умерших, 242 имели подтвержденный коронавирус, 54 умерли от пневмонии с симптомами COVID-19, но с отрицательным ПЦР-анализом.

Наибольшее суточное количество умерших приходится на 25 и 27 марта - по 22 человека в сутки.

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Процент летальности у больных пневмонией в разы выше

В Казахстане процент летальности от коронавируса, если учитывать данные с начала пандемии в 2020 году, составляет 1,2 процента. Он примерно одинаков как при ПЦР+, так и при ПЦР-. В Казахстане он намного ниже, чем процент летальности в мире - 2,1 процента.

Однако в марте статистика сильно изменилась. Процент летальности для зараженных коронавирусом с положительным ПЦР-анализом снизился до 0,8 процента, а вот среди больных пневмонией с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-анализом летальность выросла сразу до 4,8 процента.

По данным на 28 марта, 28 442 заболели КВИ+ и 242 умерли с начала месяца. За тот же срок с пневмонией КВИ- поступили 1 128 заболевших, умерли 54 человека.

На этом графике показано, в какой зоне находится каждый регион. Но также можно увидеть точку "РК", она показывает, в какой зоне находится наша страна в целом. Еще в начале марта Казахстан уверенно находился в "зеленой" зоне. В "желтой" зоне страна оказалась 8 марта.

В мире по числу заболевших и умерших от COVID-19 лидируют США и Бразилия

По данным ВОЗ, во всем мире число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти четвертую неделю подряд. За последнюю неделю было зарегистрировано чуть менее 3,3 миллиона новых случаев.

Эксперты сообщили, что число смертей снижалось шесть недель подряд, но за прошедшую неделю снижение остановилось, было зарегистрировано чуть более 60 тысяч новых смертей.

Заметный рост числа новых случаев был зарегистрирован в регионах Юго-Восточной Азии, западной части Тихого океана, Европы и Восточного Средиземноморья. На европейский и американский регионы по-прежнему приходится почти 80 процентов всех случаев заражения и смерти.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заражений первое место в антирейтинге занимают США - более 30 миллионов, следом идет Бразилия - 12,5 миллиона, на третьем месте Индия - чуть больше 12 миллионов случаев.

Казахстан в этом списке находится на 49-м месте, наравне с Беларусью и Грецией.

Вакцинация все еще остается самым действенным оружием против пандемии

По данным сайта Our World in Data, число людей, получивших вакцину от коронавируса, превысило 500 миллионов человек. Лидируют по числу вакцинированных США (Moderna, Pfizer/BioNTech), Китай (Sinovac, Sinopharm), Великобритания (Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech), Бразилия (Oxford/AstraZeneca, Sinovac) и Россия ("Спутник V"). Данные о том, какие вакцины используют страны, взяты с сайта РБК.

По данным Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса (МВК), на 29 марта в Казахстане 31 422 человека получили оба компонента вакцины, еще 122 701 человек привился первым компонентом.

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Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что завод в Караганде произвел 750 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". На этой неделе партия будет доставлена в регионы. В апреле завод выпустит еще миллион доз.

Кроме того, Казахстан ожидает поступление вакцин из-за рубежа.

"Это будет "Спутник V" отдельный, "Спутник Лайт" - миллион доз, есть уже договоренность с правительством России. И сейчас на подходе уже около трех миллионов Sinovac. То есть эта вакцина тоже заходит. Мы еще с Pfizer переговариваем параллельно", - указал Алексей Цой.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617099120
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