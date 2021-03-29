Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее

13:13 30.03.2021

Казахстанка победила в конкурсе моделей в Южной Корее



30-летняя казахстанка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на международном конкурсе моделей в Южной Корее.



В этом году из-за коронавируса на конкурс не смогли приехать участницы из других стран. На подиум вышли только иностранки, проживающие в Корее. Жюри оценило не только красоту казахстанки, но и вокальные способности и знание корейского языка. Дана Кабылтаева получила корону королевы и приз – больше пяти тысяч долларов США.







"Спрашивают: а кто вы по национальности? Когда отвечаю, Казахстан, то они: неужели такие черты лица существуют? То есть у нас смешение европейских и азиатских черт. Поэтому, наверное, это для них очень красиво смотрится", - отмечает казахстанка.



Как сообщает издание, в Корею Дана Кабылтаева приехала четыре года назад по программе обмена студентами. Здесь познакомилась с супругом, работала преподавателем английского языка. О конкурсе моделей узнала от подруг, до этого она никогда не выходила на сцену. Отмечается, что девушка 10 месяцев назад стала мамой.



В оргкомитете конкурса моделей сообщили, что Дана получит особые льготы на участие в показах мод. Ее будут приглашать на ток-шоу и различные программы в Корее. Также есть шанс получить роль в драмах, стать моделью рекламы.