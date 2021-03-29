В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты

14:21 30.03.2021

В ДТП погибла певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты



Как рассказали близкие, у певицы остались трое детей. Ажыгожоева получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии.



БИШКЕК, 30 мар - Sputnik. В ДТП с участием военной машины на автодороге Бишкек - Ош погибла певица Нурзат Ажыгожоева. Информацию подтвердили ее близкие.



Авария произошла накануне, 29 марта, на 159-м километре трассы Бишкек - Ош. Водитель КамАЗа не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. Сообщалось, что военнослужащие ехали на выездной концерт Центрального дома армии Вооруженных сил КР.







Стало известно, что в перевернувшемся КамАЗе находились певицы НурЧолпон, Бурулча Турарбек кызы, ведущий популярной передачи Талант Карагулов и исполнительница мелодий на национальном инструменте кылкыяке Залина Касымова.



"В результате аварии 40-летняя Н. А. (Нурзат Ажыгожоева. - Прим. ред.) получила смертельные травмы и скончалась на месте", - сообщили накануне в пресс-службе Министерства обороны КР.



Ажыгожоева была директором Дома культуры Сокулукского района, также она работала в одном из оркестров Минобороны. Как рассказали близкие певицы, у Ажыгожоевой остались трое детей. Она окончила Кыргызскую национальную консерваторию.



По информации Минздрава, Залина Касымова поступила в БНИЦТиО в 17:40. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом акромиального конца правой ключицы со смещением, а также ушибы мягких тканей шейной области и конечностей.



У певицы Бурулчи Турарбек кызы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей конечностей.



Еще трое артистов находятся в военном госпитале в селе Беш-Кунгей.