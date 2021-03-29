 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев. Есимов - пенсионер!
17:00 30.03.2021

Ахметжан Есимов: Ухожу с этой должности с чувством выполненного долга

премьер-министр РК Аскар Мамин представил менеджменту "Самрук- Казына" нового председателя правления – экс-управляющего директора по управлению активами Алмасадама Саткалиева. Глава правительства отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной за долгие годы его работы.

В свою очередь, Ахметжан Есимов особо поблагодарил Елбасы, с которым он работал с 1990 года, за доверие, которое ему было оказано за более чем 30 лет. Действующему Президенту страны, с которым с 90-х годов они на разных должностях работали вместе в Правительстве, он пожелал больших успехов.

Также Ахметжан Смагулович высказал слова благодарности коллективу Фонда за три с лишним года совместной работы и отметил, что покидает должность с чувством выполненного долга.

Ахметжан Есимов подчеркнул, что за время его руководства Фондом, дивиденды Правительству выросли в 10 раз, досрочно в Национальный Фонд возвращено ранее привлеченных займов на 554 млрд тенге, стоимость чистых активов Фонда выросла на 39%, новая модель закупок позволила Фонду сэкономить 410 млрд тенге. Сама модель стала основой для нового закона о закупках, принятого недавно Парламентом.

Есимов за годы независимости Казахстана работал на посту главы Администрации Алматинской области, трижды был заместителем премьер-министра, был первым государственным секретарем Казахстана, председателем Государственного комитета Казахстана по инвестициям, руководителем Администрации Президента. В течение нескольких лет представлял интересы Казахстана в должности чрезвычайного и полномочного посла в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Возглавлял представительство страны в ЕС и НАТО. Работал министром сельского хозяйства, акимом города Алматы, главой "Астана ЭКСПО - 2017".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617112800
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