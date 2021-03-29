Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов

21:57 30.03.2021

Назначен новый глава Антимонопольного комитета

Антимонопольный комитет возглавил Шахрух Шарахметов, ранее работавший замминистра здравоохранения, а до этого - замминистра финансов.



Шахрух Шатургунович Шарахметов назначен новым председателем Антимонопольного комитета Узбекистана. Постановление об этом 29 марта подписал президент Шавкат Мирзиеев.



Этим же документом он освобожден от должности заместителя министра здравоохранения, которую занимал с июля 2020 года.



Шахрух Шарахметов (1977 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998) и Эксетерского университета Великобритании (1999).



Реклама на Газета.uz

До работы в Минздраве, где он отвечал за вопросы экономики, финансов, планирования и инвестиций, занимал должности заместителя министра финансов Узбекистана (2019−2020), главного консультанта в Администрации президента (2018−2019), заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма (2017−2018), начальника Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов (2007−2017), начальника информационно-аналитической группы Главного управления государственного бюджета Минфина (2006−2007) и другие.



Напомним, предыдущий руководитель Антимонопольного комитета Нажмиддинходжа Шарипов на днях был назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли. Он руководил комитетом с января 2019 года.