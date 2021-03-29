Кому нужен пожар в Новороссии, - К.Сивков

00:02 31.03.2021 Кому нужен пожар в Новороссии - часть I

Кто бы ни победил в назревающей украинско-донбасской войне, в выигрыше останется Запад



Сивков Константин



Напряженность вокруг мятежного Донбасса нарастает с каждым днем. ДНР и ЛНР сообщают об идущих к линии разграничения танковых эшелонах, замеченных в Мариуполе и Днепре. Есть и много других "звоночков" о том, что ситуация в любой момент может перейти в горячую фазу. И поэтому стоит разобраться, кому нужно, чтобы Донбасс вернулся в список главных мировых новостей?



Надо понимать, что это не реализация лозунгов Зеленского – в развязывании нового полномасштабного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины заинтересованы крупнейшие геополитические игроки, которые за счет этого предполагают решить собственные внутренние проблемы. При этом их устраивает любой исход вооруженного противостояния – как победа киевских властей, так и их поражение.



Усилилась интенсивность обстрелов территорий республик со стороны позиций украинских войск. Президент Украины и представители украинского истеблишмента заговорили о готовности Украины окончательно решить вопрос Донецка и Луганска. Одновременно пошли разговоры и возможности возврата в состав Украины российского Крыма. Выдвигаются самые разные проекты таких действий, но все они сводятся к решению существующих противоречий вооруженным путем. На этом фоне президент Украины г-н Зеленский делает шаги, направленные на создание правовой базы силового, репрессивного подавления не только оппозиции, а даже простого инакомыслия. Он идет на откровенно антиконституционные и противозаконные меры по конфискации личного имущества и активов лидеров и отдельных представителей оппозиции, одновременного закрытия нескольких каналов украинского телевидения. Ужесточаются меры против использования русского языка на территории Украины. В целом все это сильно напоминает действия Гитлера в первый год-два пребывания на вершине власти в Германии. Правда, как показывает история, то, что первый раз становится великой трагедией, во второй превращается в фарс. Похоже именно такая ситуация имеет место в современной Украине.



"Понятно, что после окончания учений украинская власть не будет возражать, чтобы принимавший в них участие контингент европейских войск задержался в стране и оказал посильную помощь"



Но не остаются в долгу и непризнанные республики юго-востока Украины. Несколько дней назад руководство ДНР санкционировало своей Народной милиции отвечать на обстрелы со стороны украинских войск. Более того, было сказано о возможности нанесения превентивных ударов. То есть если даже еще не было обстрелов со стороны ВСУ, но есть явные признаки подготовки таковых, то можно открывать огонь на поражение, чтобы предотвратить возможный удар со стороны украинских военных. Ничего подобного на протяжении последних лет не наблюдалось. Но вот уже несколько дней назад в ответ на обстрел территории ДНР огневая точка, которая вела огонь, по сообщению представителей Народной милиции ДНР, была уничтожена ответным огнем. При этом, по данным ДНР, огонь со стороны ВСУ велся по площадям, потери выразились в одном раненом бойце Народной милиции, а в ответ – уничтожение огневой точки с соответствующими ожидаемыми жертвами. Складывается впечатление, что и со стороны непризнанных республик не особо опасаются нового витка военной напряженности в регионе.



Подливают масла в огонь и европейцы. Великобритания направила на Украину свой ограниченный контингент войск специального назначения для участия в совместных с ВСУ учениях. Понятно, что после их окончания никто из представителей украинских властей не будет возражать, чтобы задержались в стране и в случае обострения ситуации на юго-востоке оказали "посильную помощь" в ее разрешении в пользу Украины. Такую помощь они оказать скорее всего будут готовы, однако, вероятно, без участия в активных боевых действиях, ограничившись консультациями и обучением бойцов украинского спецназа.



Заинтересована, похоже, в военном варианте развития ситуации на юго-востоке Украины и Турция. Об этом можно судить по резкому усилению турецкой дипломатии на украинском направлении и заявлениях о готовности оказать Украине определенную военную помощь, в частности в виде поставок пресловутых БЛА "Байрактар". Считается, что эти беспилотники очень хорошо показали себя в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Правда, похоже, в их успех куда больший вклад внесла пропаганда, нежели реальная эффективность. Ведь уже по истечении пары недель сообщения и видео о "неотразимых" ударах этих БЛА исчезли из мировых СМИ. Это и понятно, ведь к этому времени большая часть этих БЛА была просто уничтожена противником. Но турецкое руководство, похоже, уже видит перспективу повторить свой успех в Нагорном Карабахе. Ведь главной выигравшей стороной в том конфликте стала именно Турция, получившая великолепный геостратегический плацдарм для экспансии в Центральную Азию и на Кавказ в лице Азербайджана, который, похоже, не против разместить на своей территории турецкую военную базу. Почему бы подобное не повторить и на Украине?



Новая администрация США пока явно не демонстрирует активность на украинском направлении. Но это пока – у нее много своих внутренних проблем. Ведь к власти в Америке пришли именно те, кто очень активно раздувал майданный пожар на Украине. А лично американский президент имеет там через своего сына еще и серьезный экономический интерес. Кроме того, он сильно заинтересован, чтобы его "украинское досье" осталось закрытым.



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Кому нужен пожар в Новороссии - часть II

Украина оказалась в заложниках у либеральной братии



Сивков Константин



В предыдущем номере "ВПК" было отмечено – в развязывании нового полномасштабного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины заинтересованы крупнейшие геополитические игроки, решающие тем самым собственные внутренние проблемы. Какие же интересы могут толкать политиков и политические элиты к раскручиванию нового витка вооруженного противостояния на юго-востоке Украины?



Начнем с президента Украины. Интерес Зеленского достаточно очевиден. Прежде всего ему надо продемонстрировать главной ударной силе нынешнего украинского режима – формированиям нацистов и иных радикальных группировок на Украине, что он настоящий лидер, способный на самые жесткие действия, а не комик, волею судьбы оказавшийся на вершине власти. Другой его мотив к решению проблемы юго-востока вооруженным путем – возможность на этом фоне уничтожить, в том числе и физически, политическую оппозицию. На фоне идущей войны введение различных актов особого времени вполне объяснимо. А истерия радикалов позволит пренебречь всеми нормами украинского права, включая конституцию страны. Еще одним ценным результатом этой войны может стать возможность отправить на героическую смерть наиболее негативно настроенных правых радикалов. Не менее важный интерес Зеленского может заключаться и в желании сменить имидж в глазах новой американской правящей группировки. Ведь пока на нем лежит "печать Трампа" – он пришел к власти при нем. Наконец, нельзя забывать и европейцев, которые несколько потеряли интерес к украинским проблемам и достраивают "Северный поток-2". А ведь запуск балтийского газопровода будет означать экономическую смерть всей прозападной украинской элиты постсоветской генерации, поскольку ничего за 30 лет независимости они создать не смогли и никогда не смогут. В этих условиях потеря огромных средств от транзита углеводородов будет означать гибель экономики, за которой последует конец и самих украинских элит.



На этом фоне для Зеленского любой исход вооруженного противостояния на юго-востоке Украины полезен. Победа принесет лавры "собирателя земель украинских", победителя "злобных сепаров". Поражение даст возможность консолидировать наиболее агрессивные круги и даже значительную часть украинского общества вокруг своей персоны, дать важный козырь своим западным покровителям, чтобы продолжать раскручивать маховик антироссийской истерии и на этом фоне требовать от них новых вложений в украинскую экономику, новых займов на борьбу против "российской угрозы Западу". Идея форпоста от дикого русского медведя, несущего угрозу цивилизованному Западу, при таком развитии ситуации может стать одной из главных в риторике киевских властей. Этим они повторят аналогичный опыт д-ра Геббельса после разгрома вермахта под Сталинградом и на Курской дуге.



США и Европа



Примерно по этим же причинам может оказаться выгодным любой итог вооруженного конфликта и американским властям. Успех позволит развернуть на Украине свои базы в непосредственной близости от России и, используя резкое ослабление позиций Москвы на фоне нарастающего экономического кризиса и усиления санкционного давления, приступить к завершающей фазе подготовки полномасштабной гибридной агрессии против России. В случае же поражения Киева администрация Байдена получает новые козыри для консолидации расколотого американского общества перед качественно новой и масштабной "российской угрозой", а также очень сильный повод для усиления борьбы с Трампом и трампизмом в целом, которого и так обвиняют в потворстве интересам России.



"России нужна только победа непризнанных республик, которая позволит решить практически все критически опасные проблемы в зоне Черноморского бассейна"



Европейские элиты либерального толка и в особенности руководство Евросоюза также имеют свой интерес в разжигании нового вооруженного противостояния на юго-востоке Украины. Этот интерес обусловлен сложившейся в европейских странах тяжелой ситуацией по итогам пандемии коронавируса. Евросоюз и его руководство продемонстрировали всем народам и национально ориентированным элитам Европы, что при возникновении реального серьезного кризиса, требующего принятия эффективных и экстренных мер по его парированию, ничего сделать не могут и, похоже, не особо хотят, предложив странам – членам ЕС самим решать свои проблемы. В этих условиях особенно остро проявилась губительность внутренней политики ЕС разделению труда между странами-участницами, когда большинство из них с относительно слабой экономикой оказались на пороге краха. Да и крупные страны Европы с большим трудом переживают ситуацию. В итоге все они сейчас в кабале у глобальных финансовых структур, будучи вынужденными брать огромные займы для поддержания экономики и населения на плаву. В итоге резко усилилось влияние партий и движений евроскептиков. Евросоюз продемонстрировал и неспособность разрешить проблему вакцинирования своих граждан. На этом фоне "спутниковые" успехи России выглядели особенно притягательно для народов Европы и национально мыслящих европейских лидеров. А это чревато риском, что многолетние усилия по превращению России и ее руководства в глазах европейского населения в монстра, угрожающего цивилизации, могут пойти прахом.



Особенно интересным для либеральных элит Европы было бы прямое и открытое вмешательство России в вооруженный конфликт на Украине. Это можно было бы подать как российскую агрессию против не только Украины, а вообще всей Европы. И похоже, подготовка к такому варианту развития ситуации уже идет. Недаром один из высших военных руководителей Швеции вдруг заговорил о том, что ОВС НАТО не обладает достаточной оперативной мобильностью для своевременного создания группировок на случай военной агрессии РФ. Понятно всем: России нападать на НАТО нет ни необходимости, ни возможности – соотношение военных потенциалов России и стран НАТО, включая США, демонстрирует полное превосходство Запада. Очевидно, шведский военачальник ориентирует своих и европейских политиков и граждан на возможное "нападение" России на Украину.



Победа же Зеленского европейским либеральным элитам куда менее интересна, особенно учитывая тот факт, что в этом случае резко усилятся американские позиции в Восточной Европе.



Глобалисты



Наконец нельзя забыть и еще одного интересанта раскручивания вооруженного противостояния на юго-востоке Украины – глобальные элиты, готовые ломать существующий миропорядок и строить совершенно новый мир, в котором многим слоям нынешнего общества просто не будет места. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что ключевым и, пожалуй, единственным условием, позволяющим реализовать этот сценарий, является взятие ими под полный контроль России, причем желательно целой, не допустив ее разрушения. Это возможно только при условии смены действующей элиты или ее переформатирования, причем в самые короткие сроки. А для этого нужно организовать самое массированное давление на нашу страну. Развязывание конфликта на юго-востоке Украины дает такую возможность. При этом глобалистам почти одинаково выгодны и поражение, и успех Зеленского. В первом случае это позволит развязать против России более масштабные санкции, оправдать открытое военное давление на отдаленных ТВД. Во втором это приведет к резкому ухудшению социально-политической ситуации в нашей стране, что на фоне неизбежного усиления санкций создаст благоприятные условия для смены власти в стране.



Россия



Для нас возобновление войны на юго-востоке Украины чревато серьезными рисками. Поражение ДНР и ЛНР с неизбежными этническими, идеологическими и политическими чистками приведет к резкому падению авторитета власти в стране, которая оказалась неспособной защитить своих граждан: большая часть граждан ДНР и ЛНР имеют российские паспорта. Экономическое давление только усилится и на этом фоне шансы противников действующей власти на ее устранение резко возрастут. Радикально осложнятся экономические проблемы – народ вряд ли захочет принять необходимость "затягивания поясов" на фоне демонстрации недееспособности власти во внешней политике. Поэтому России нужна только победа непризнанных республик, которая позволит решить практически все критически опасные проблемы в зоне Черноморского бассейна, в частности вопрос изолированности Приднестровья и обеспечения водой Крыма. Очевидная возможность решения этих вопросов в случае успеха непризнанных республик приводит к тому, что ныне Россия демонстрирует уже не столь активную борьбу против эскалации военной напряженности на юго-востоке Украины, как это было ранее.



50 на 50



Что же получается – война неизбежна? Отнюдь. Есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий. Речь идет о субъективных и отчасти объективных факторах.



Прежде всего необходимо отметить главного фигуранта вероятного нового вооруженного противостояния на Украине – президента Зеленского. Этот человек, судя по его действиям, не имеет тормозов, заставляющих учитывать и соблюдать нормы и ограничения, обеспечивающие жизнеспособность общества и собственной власти, в частности законы своей страны. Плюс он не в состоянии прогнозировать отдаленные последствия своих действий. А это порождает неуверенность в успехе, даже при наличии достаточных сил и средств. Поддержка западных стран, прежде всего США, также в реальности может оказаться фикцией. Уже есть хороший пример – Саакашвили, который предпринял военную агрессию против Южной Осетии и потерпел тяжелейшее поражение. Потому вероятность, что Зеленский не решится на развязывание конфликта на юго-востоке Украины, ограничившись наращиванием напряженности без перехода в масштабное наступление, весьма велика.



Пока наиболее вероятный сценарий развития ситуации на Украине будет заключаться в нарастании интенсивности обстрелов, активизации действий сил специальных операций и усилении информационной войны. Сопоставимым с ним по вероятности остается вариант развязывания полномасштабного вооруженного конфликта по типу 2014–2015 годов с возможностью открытого вступления в него России. А вот вероятность снижения напряженности в этом регионе в ближайшее время существенно ниже.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Источник - vpk-news.ru

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