 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.03.2021
00:20  Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:18  Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:06  Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
Вторник, 30.03.2021
21:57  Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов
21:06  Командарм, не умевший воевать. Славе героя Гражданской войны в России Иона Якир обязан китайским наемникам
20:56  "Альянс демократий" построит новый мировой порядок, - Д.Дробницкий
17:00  Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев

14:21  В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты
13:13  Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее
13:12  Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:10  Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:06  Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:05  Дочери казахских ханов нередко были "валиде султан" в Бухарском ханстве XVI-XVII вв., - Н.Нуртазина
13:04  Шаманизм Империи Чингисхана: почему не стал государственной религией…
12:53  "Ырк Битиг" - загадочная (руническая) книга древних тюрков
12:29  Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов
12:25  Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"
11:29  "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы
11:18  Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау
10:47  Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?
10:28  Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
10:09  Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
09:42  Экономика казахстанской синофобии, - А.Каукенов
08:49  Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище
07:58  В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера
07:56  Трамп запустил сайт 45-го президента США
07:37  Объявленный в розыск вор Абдылдаев (экс-глава ФУГИ) перемещается... в депутаты Парламента Киргизии
07:10  Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"
00:24  Глава МИД Китая проводит турне по странам Ближнего Востока. Мобилизация союзников
00:22  Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале
00:19  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:14  Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала, - С.Кожемякин
00:12  Конференция "Проекты межгосударственной кооперации в ЦАР: участники, потенциал, перспективы" (анонс, 31.03)
00:05  После мирового порядка: Россия и постсоветские страны, - Ф.Лукьянов
00:02  К чему может привести отказ западных брендов от хлопка из Синьцзяна
Понедельник, 29.03.2021
21:58  "Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО
21:42  Spectator: Москва и Пекин открыто насмехаются над дряблыми мышцами Европы
21:12  Будет ли укрепляться ось Пекин-Москва? - "Le Figaro"
18:33  Самый богатый миллиардер Чехии Келлнер убился на вертолете об ледник на Аляске
10:25  Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:24  БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:23  Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив
10:22  Попрошу убраться: как Европа планирует изменить миграционную политику, - М.Васильева
10:19  Советский Союз развалили три причины.., - Александр Проханов
10:18  Средняя Азия, девяностые: бежать в Россию или смириться?
10:16  Ташкент. Скончалась незаконно выселенная из своего дома, но боровшаяся с самодурством властей Мавжуда Маматкасымова
10:04  Нужна ли "национальная" концепция узбекской исторической науке? - Тулкинжон Бобоматов
09:59  Национальные цифровые валюты центральных банков: вызовы и перспективы, - Дирк Виллер
08:49  Туркмения пытается остановить турецкую экспансию, - В.Панфилова
07:30  КазЮристы требуют уволить Министра юстиции Бекетаева. Как неисправимого балбеса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
00:06 31.03.2021

Комил Алламжонов призвал прекратить освещать тему ЛГБТ
Комил Алламжонов заявил, что "прежде чем предъявлять требования Узбекистану, иностранные организации должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции". По его мнению, даже если смягчат законы, касающиеся лиц с нетрадиционной ориентацией, они останутся на бумаге.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов призвал "все СМИ и блогеров прекратить освещать тему ЛГБТ".

"Постоянное освещение этой темы притупляет чувствительность людей. Если так пойдет, мы начнем принимать как норму эту очень неприятную (мягко говоря) тему. На самом деле мы должны вздрагивать, когда слышим такие разговоры. Публичная дискуссия увеличивает непроизвольный интерес некоторых слоев общества (особенно подростков, психика которых еще не сформирована) к данной теме. В результате это порочное явление бессознательно поглощается общественным сознанием. Давайте руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться на провокации", - написал он.

Комил Алламжонов также заявил, что иностранные организации, "прежде чем предъявлять какие-либо требования Узбекистану или любой другой стране", "должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции нации".

Реклама на Газета.uz
"Конечно, права человека - это важный вопрос, и каждый гражданин, вне зависимости от своих взглядов, находится под защитой государства. Но в нашей стране, где большинство мусульман, общество не принимает мужчин и женщин с нетрадиционной ориентацией. Наша священная религия, наша культура не позволяют этого", - заявил он.

"Возьмите, например, [блогера Миразиза] Базарова, к чему привели его необдуманные высказывания?! Даже если законы, направленные против лиц с нетрадиционной ориентацией, будут смягчены, общество не примет это, и они останутся только на бумаге", - отметил Комил Алламжонов.

"Потому что, если отменят наказание, и такие группы начнут свободно показывать себя на улице, количество самосудов может увеличиться в разы. Даже если не будет официального наказания, общество, состоящее из мусульман, все равно не оставит их в покое. Мелкие беспорядки приведут к большим проблемам. Это и есть ответ на все вопросы!" - считает бывший пресс-секретарь президента и экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК).

"Слово „демократия" обозначает власть народа. Поскольку большинство людей против чего-то, необходимо учитывать их пожелания. Это - демократия!" - написал Комилл Алламжонов.

Он выразил мнение, что АИМК должно дать правовую оценку причине произошедших событий - "блогерам и их деятельности".

"А все, кто нарушил закон, должны быть наказаны. Я решительно осуждаю любые незаконные демонстрации и хулиганство", - заявил глава попечительского совета фонда.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617138360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового главу АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Школа на грани катастрофы
- Обеспечение доступным жильем казахстанцев обсудили в Сенате
- "Великий узбекский прорыв" – миф или реальность? Часть 1
- Состоялась презентация книг, посвященных истории Туркестана
- Fitch подтвердило рейтинг АО Национальная атомная компания Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Крупная нарколаборатория ликвидирована полицией Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  