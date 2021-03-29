Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ

00:06 31.03.2021

Комил Алламжонов призвал прекратить освещать тему ЛГБТ

Комил Алламжонов заявил, что "прежде чем предъявлять требования Узбекистану, иностранные организации должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции". По его мнению, даже если смягчат законы, касающиеся лиц с нетрадиционной ориентацией, они останутся на бумаге.



Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов призвал "все СМИ и блогеров прекратить освещать тему ЛГБТ".



"Постоянное освещение этой темы притупляет чувствительность людей. Если так пойдет, мы начнем принимать как норму эту очень неприятную (мягко говоря) тему. На самом деле мы должны вздрагивать, когда слышим такие разговоры. Публичная дискуссия увеличивает непроизвольный интерес некоторых слоев общества (особенно подростков, психика которых еще не сформирована) к данной теме. В результате это порочное явление бессознательно поглощается общественным сознанием. Давайте руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться на провокации", - написал он.



Комил Алламжонов также заявил, что иностранные организации, "прежде чем предъявлять какие-либо требования Узбекистану или любой другой стране", "должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции нации".



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"Конечно, права человека - это важный вопрос, и каждый гражданин, вне зависимости от своих взглядов, находится под защитой государства. Но в нашей стране, где большинство мусульман, общество не принимает мужчин и женщин с нетрадиционной ориентацией. Наша священная религия, наша культура не позволяют этого", - заявил он.



"Возьмите, например, [блогера Миразиза] Базарова, к чему привели его необдуманные высказывания?! Даже если законы, направленные против лиц с нетрадиционной ориентацией, будут смягчены, общество не примет это, и они останутся только на бумаге", - отметил Комил Алламжонов.



"Потому что, если отменят наказание, и такие группы начнут свободно показывать себя на улице, количество самосудов может увеличиться в разы. Даже если не будет официального наказания, общество, состоящее из мусульман, все равно не оставит их в покое. Мелкие беспорядки приведут к большим проблемам. Это и есть ответ на все вопросы!" - считает бывший пресс-секретарь президента и экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК).



"Слово „демократия" обозначает власть народа. Поскольку большинство людей против чего-то, необходимо учитывать их пожелания. Это - демократия!" - написал Комилл Алламжонов.



Он выразил мнение, что АИМК должно дать правовую оценку причине произошедших событий - "блогерам и их деятельности".



"А все, кто нарушил закон, должны быть наказаны. Я решительно осуждаю любые незаконные демонстрации и хулиганство", - заявил глава попечительского совета фонда.