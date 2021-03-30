 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:18 31.03.2021

В Киеве опасаются разговора Путина, Меркель и Макрона без Зеленского
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
30.03.2021

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак: "ВСУ готовы отразить любой удар на линии разграничения в Донбассе".
Верховная рада во вторник впервые в официальном документе назвала конфликт в Донбассе "российско-украинским вооруженным конфликтом", который, по тексту, является следствием "вооруженной агрессии РФ". То есть парламент заявил о войне. И выразил опасение, что зона боевых действий может расшириться.
Депутаты собрались в период карантина, чтобы рассмотреть неотложные вопросы. Поэтому во вторник проводилось три внеочередных заседания. Первое было запланировано полторы недели тому назад из-за беспорядков у офиса президента Украины. Затем Владимир Зеленский предложил в тот же день провести второе заседание, чтобы рассмотреть несколько законопроектов, в частности о реформе системы военкоматов, а также о перечне объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

В конце прошлой недели появилась еще одна тема, которую решили обсудить депутаты. 26 марта у поселка Шумы Донецкой области в результате снайперского огня погибли четверо украинских военнослужащих, еще два получили ранения. В Киеве заговорили о том, что длящийся с конца июля режим прекращения огня может быть сорван.

Последний из перечисленных вопросов стал темой первого внеочередного заседания во вторник. В зал парламента был приглашен главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. "Российская Федерация продолжает агрессивную политику относительно Украины", – начал он выступление. Затем перечислил, сколько российских войск сконцентрировано вдоль украинской границы и на территории Крыма. И сделал вывод о существовании серьезных угроз безопасности государства. По словам Хомчака, в Донбассе началось обострение: "Противник, грубо нарушая договоренности о режиме тишины, продолжает увеличивать огневую активность, применяя в том числе запрещенные Минскими соглашениями виды вооружений".

Украинский главнокомандующий завершил свое выступление словами о том, что ВСУ готовы отразить удар вдоль линии разграничения в случае эскалации ситуации в Донбассе. И ответить на иные угрозы, которые могут возникнуть на украинской границе на севере, востоке, юге страны. При обсуждении выступления Руслана Хомчака в зале возникли споры по поводу решений, которые должна принять Верховная рада. Представителей правящей партии "Слуга народа" возмутило выступление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Предшественник Зеленского не преминул упрекнуть действующую власть: "…порой сложно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Наступило время посмотреть в глаза правде: и фитиль войны, и ключ от мира – в Москве". Саркастически комментируя другие фразы из старых интервью Зеленского, Порошенко прямо потребовал от действующего президента: "Об этом нужно заявлять: Путин – убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир, от Байдена до Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович (Зеленский. – "НГ"), что и вам удастся выдавить из себя это определение". Кроме того, лидер "Европейской солидарности" заявил о необходимости решительных действий в виде отмены приказов об отводе войск, об ограничении деятельности контрснайперских и разведывательных групп и т.п. Порошенко пошел дальше, требуя "воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии, Франции о "дорожной карте" выполнения Минских соглашений", а также ввести миротворческую миссию под эгидой ООН в Донбассе.

На эмоциональное выступление Порошенко представители "Слуги народа" отреагировали вопросами о том, почему же пятый президент не ввел миротворцев и не утвердил с Россией "дорожную карту". Депутат Максим Бужанский счел нужным напомнить Порошенко фразу, прозвучавшую в обнародованных в прошлом году записях разговора, который приписывают пятому президенту Украины и российскому лидеру. "Жму руку. Обнимаю" – этот формат избрал в свое время Порошенко", – сказал Бужанский.

По сути рассматриваемого во вторник вопроса противоречий не было. Заявление Верховной рады под названием "Относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта" проголосовали 308 депутатов – все фракции, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Эта часть оппозиции обвиняет власть в политических преследованиях: во вторник сообщалось об очередных обысках, проводившихся Службой безопасности Украины в нескольких областях – у лиц, имеющих или имевших отношение к движению "Украинский выбор – Право народа" одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Накануне внеочередного заседания Верховной рады ОПЗЖ обнародовала заявление, в котором обратила внимание на то, что готовятся переговоры президентов РФ и Франции, а также канцлера Германии. "Фактическое исключение украинского президента из клуба лидеров государств, ведущих переговоры на высшем уровне (в Нормандском формате. – "НГ"), является закономерным итогом невыполнения Киевом Минских соглашений, отказа от реализации договоренностей "нормандской четверки", зафиксированных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года", – сказано в заявлении партии.

Соратники Зеленского убеждены, что Запад не станет решать судьбу Украины без участия украинского руководства. Возможные переговоры "тройки" в Киеве расценивают как будущее политическое противостояние Германии и Франции с Россией. В заявлении Верховной рады сказано: "Нынешняя эскалация в Донбассе свидетельствует о продолжении игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата…" Депутаты особо подчеркнули: "Кремль должен прекратить обманывать весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие РФ в длящемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу"; "Россия как сторона международного вооруженного конфликта должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта".

Верховная рада в своем заявлении призвала парламенты других государств и межпарламентские ассамблеи "осудить агрессивную политику Российской Федерации относительно Украины". В документе содержится призыв к мировому сообществу "продолжить и усилить политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, выведения иностранных войск и вооружений с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

Представители оппозиционных фракций призывали забыть о звучащих не первый год призывах к международному сообществу и заняться усилением ВСУ. Но заявление все же поддержали. Судя по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (в интервью "Аргументы и факты"), апелляции украинского парламента к России не имеют смысла. Песков фактически повторил российский тезис о том, что Киеву следует строить диалог с Донецком и Луганском: "Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно".

Вчерашним заявлением Верховная рада подтвердила прежнюю линию: Россию в Украине на уровне законодательства признают "государством-агрессором", а руководство ДНР/ЛНР, как и Крыма, – "временными оккупационными администрациями", с которыми в переговоры не вступают.

Эксперты считают, что сейчас для Украины складывается опасная ситуация. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука отметил в комментарии "Главреду": "Возможная встреча Путина, Меркель и Макрона вызывает опасения, потому что лидеры стран могут выстроить консолидированную позицию по отношению к Украине. И вместо поддержки со стороны Германии и Франции мы можем получить дополнительное давление с их стороны, в частности, по имплементации формулы Штайнмайера". Тука согласен с другими экспертами в том, что выполнить подобные требования не может ни команда Зеленского, ни любой другой состав украинской власти. Иначе в Украине начнется противостояние, грозящее гражданской войной.

Киев

Источник - ng.ru
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