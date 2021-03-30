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Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:20 31.03.2021

Военные Киргизии проводят учения на границе с Таджикистаном
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
30.03.2021

Глава Госкомитета нацбезопасности Камчибек Ташиев участвует в переговорах о границе между Киргизией и Таджикистаном.
В Киргизии на границе с Таджикистаном 30 марта – 1 апреля проходят крупномасштабные военные учения "Безопасность-2021". Эксперты назвали их актом давления Душанбе, который не ответил на предложение Бишкека передать таджикский анклав Ворух Киргизии взамен на равнозначную киргизскую территорию. В Душанбе ситуацию пока никак не комментируют.
Киргизия стянула в Баткенскую область на границе с Таджикистаном десятки единиц военной техники. В регион также прибыл глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Кыргызстан (РК) Камчибек Ташиев. Одна из задач киргизского силовика – разъяснить местным жителям итоги достигнутых соглашений по границе с Узбекистаном, сообщило Радио "Азаттык" (киргизская служба Радио "Свободы").

Обмен территориями между Киргизией и Узбекистаном вызвал критику местных жителей, которые возмутились передачей под контроль Узбекистана большей части Кемпирабадского водохранилища и других водных ресурсов.

Новые власти Киргизии намерены в кратчайшие сроки завершить демаркацию и делимитацию государственной границы. С Узбекистаном, по словам Ташиева, приграничные вопросы решены "на 100%", и теперь между странами не осталось спорных участков. Стороны подписали итоговый протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам границы прошли процедуру описания по принципу обмена территориями, заявил Ташиев на состоявшейся накануне пресс-конференции в Бишкеке.

Так, по словам Ташиева, будет проведено описание на участках: "Кемпирабадское водохранилище", "Канал Шарихансай", "Гавасай", "Кок-Серек", "Баястан", "Ак-Таш", "Ункур-Тоо", "Кара-Белес". С 1 апреля открываются пункты пропуска "Кайтпас", "Отукчу" для передвижения людей, легковых машин и микроавтобусов (до 20 посадочных мест) в анклав Сох. Узбекистан начнет восстановительные работы пунктов пропуска "Кара-Суу", "Бек-Абад", "Ынтымак", "Кенсай" и "Сейдикум", и по мере готовности они будут открываться. "После согласования сторонами протокола будет подписан межгосударственный договор, который в последующем должен пройти процедуру ратификации в Жогорку Кенеше", – уточнил Камчибек Ташиев. Следующее заседание правительственных делегаций пройдет на территории Киргизии в ближайшее время, дата пока не сообщается.

Что же касается киргизско-таджикской границы, то, по словам Ташиева, "камнем преткновения является анклав Ворух". Для решения вопроса таджикской стороне было предложено два варианта. Первый – окружить Ворух границей и открыть дорогу только для проезда местных жителей в Таджикистан и обратно. Второй – обменять анклав на равнозначный участок в Лейлекском или Баткенском районах. "Мы передали Таджикистану наши варианты по этим землям, но ответа от соседей пока не поступило", – сообщил Ташиев.

По мнению таджикского эксперта Негматулло Мирсаидова, такая резкая, практически ультимативная форма предложений Бишкека, возможно, преследует цель успокоить собственных граждан, повысить рейтинг президента Садыра Жапарова и правительства: мол, видите, как мы разговариваем с таджиками, успокойтесь, ваши интересы никто не будет игнорировать, какими бы они ни были.

"С какой целью киргизская сторона предпочла предать гласности детали закрытых переговоров глав ГКНБ двух стран, которые состоялись в середине марта в Гулистоне, Согдийской области? И в какой форме были выдвинуты предложения за столом переговоров? В такой ли форме, как Камчибек Ташиев доложил своему президенту, или все же были соблюдены правила дипломатии? Если Ташиев говорил именно так, как излагает пресса, то эти предложения назвать иначе как ультиматумом нельзя", – сказал "НГ" Мирсаидов.

Эксперт считает, что передача Воруха Киргизии имеет губительные последствия не только для самого Таджикистана, но и для многих районов Узбекистана, пользующихся водой из бассейна реки Исфара. "Водные ключи в руках соседей, проявляющих часто неоправданную агрессивность к дружественному таджикскому народу, могут стать дополнительным рычагом давления на всю инфраструктуру региона", – полагает Мирсаидов. По его мнению, простого решения вопроса нет, поскольку одна из сторон всегда будет в проигрыше.

"Оба варианта, которые предлагает Бишкек, невыгодны Душанбе. Такие предложения делаются только тогда, когда у одной из сторон есть значительные преимущества в ресурсах и возможностях", – сказал "НГ" независимый таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. Эксперт считает, что власти Киргизии чувствуют себя уверенными после того, как получили поддержку Москвы. "В последние годы Москва раздражена неуступчивостью Душанбе в отношении Евразийского экономического союза. РФ также недовольна растущим влиянием Китая в регионе", – отметил Муллоджанов.

С другой стороны, эксперт связывает заявление главы ГКНБ Киргизии Камчибека Ташиева с попыткой новых властей укрепить свои позиции внутри страны через решение застарелых проблем. Решать экономические проблемы в республике гораздо труднее, нежели поднять острую тему границы, начать войну и выиграть. Поэтому, считает он, без поддержки со стороны РФ Бишкек не мог бы себе позволить подобные заявления.

Муллоджанов считает, что для Таджикистана потеря Воруха – это имиджевая потеря. "Именно поэтому власти страны пока никак не комментируют заявление Ташиева. Кроме того, не считаться с мнением населения – а в Ворухе проживает около 40 тыс. человек, еще 200 тыс. в Исфаринском районе – опасно. Поэтому для Таджикистана предложение Киргизии слишком невыгодное. Такие предложения делаются, когда есть иллюзия победы. Поэтому не случайно в Баткенской области проводятся военные учения. Их можно расценить как акт давления на Душанбе", – подчеркнул Парвиз Муллоджанов.

По его словам, это со стороны киргизского руководства авантюра и нагнетание истерии, что повышает эмоциональный градус в обеих странах. "Однако вряд ли киргизская сторона хочет, чтобы переговоры перешли в боевые действия. Поскольку понимает, что между странами установлен военный паритет. Видимо, таким образом Бишкек оказывает давление, надеясь, что таджикское руководство в этой ситуации согласится с тем или иным вариантом", – полагает эксперт.

Источник - ng.ru
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