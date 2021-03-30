 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.03.2021
09:15  14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ
09:13  КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"
08:51  В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:24  Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:06  Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов
07:59  "Я поддерживаю синьцзянский хлопок": Как США попытались заставить Китай уйти с дороги, - М.Морозов
07:55  Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев

00:20  Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:18  Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:06  Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
00:02  Кому нужен пожар в Новороссии, - К.Сивков
Вторник, 30.03.2021
21:57  Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов
21:06  Командарм, не умевший воевать. Славе героя Гражданской войны в России Иона Якир обязан китайским наемникам
20:56  "Альянс демократий" построит новый мировой порядок, - Д.Дробницкий
17:00  Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев. Есимов - пенсионер!
14:21  В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты
13:13  Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее
13:12  Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:10  Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:06  Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:05  Дочери казахских ханов нередко были "валиде султан" в Бухарском ханстве XVI-XVII вв., - Н.Нуртазина
13:04  Шаманизм Империи Чингисхана: почему не стал государственной религией…
12:53  "Ырк Битиг" - загадочная (руническая) книга древних тюрков
12:29  Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов
12:25  Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"
11:29  "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы
11:18  Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау
10:47  Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?
10:28  Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
10:09  Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
09:42  Экономика казахстанской синофобии, - А.Каукенов
08:49  Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище
07:58  В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера
07:56  Трамп запустил сайт 45-го президента США
07:37  Объявленный в розыск вор Абдылдаев (экс-глава ФУГИ) перемещается... в депутаты Парламента Киргизии
07:10  Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"
00:24  Глава МИД Китая проводит турне по странам Ближнего Востока. Мобилизация союзников
00:22  Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале
00:19  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:14  Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала, - С.Кожемякин
00:12  Конференция "Проекты межгосударственной кооперации в ЦАР: участники, потенциал, перспективы" (анонс, 31.03)
00:05  После мирового порядка: Россия и постсоветские страны, - Ф.Лукьянов
00:02  К чему может привести отказ западных брендов от хлопка из Синьцзяна
Понедельник, 29.03.2021
21:58  "Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО
21:42  Spectator: Москва и Пекин открыто насмехаются над дряблыми мышцами Европы
21:12  Будет ли укрепляться ось Пекин-Москва? - "Le Figaro"
18:33  Самый богатый миллиардер Чехии Келлнер убился на вертолете об ледник на Аляске
10:25  Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:24  БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:23  Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев
07:55 31.03.2021

Китай бросил вызов коалиции, которую формирует Байден
Владимир Скосырев
30.03.21

В ОАЭ Ван И провел переговоры с коллегой Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай и Россия сближаются для противодействия Западу. Это было повторением мысли, высказанной на первой пресс-конференции президентом США Джозефом Байденом. Правда, Вашингтон считает, что речь идет о формировании союза под эгидой Пекина, в который войдут не только РФ и КНР, но и другие страны, отвергающие демократию. КНР якобы хочет их объединить, доказывая, что именно за китайской моделью развития будущее человечества.

Байден, как подчеркивает New York Times, хочет cколотить коалицию демократических государств. А Китай дает понять, что у него есть своя коалиция. Недаром сразу после размолвки китайских и американских чиновников на Аляске провели встречу главы МИД КНР и России, на которой осудили вмешательство Запада в дела суверенных государств.

Затем глава МИД КНР Ван И отправился на Ближний Восток, где встретился с традиционными союзниками США – Саудовской Аравией и Турцией, а также с Ираном, с которым было заключено соглашение как о поставках нефти, так и о политическом взаимодействии. А председатель КНР Си Цзиньпин тем временем в послании к лидеру КНДР Ким Чен Ыну заверил младшего партнера, что он не одинок, сопротивляясь диктату США. Как передало CNN, это было предупреждением Байдену, чтобы он не продолжал курс экс-президента США Дональда Трампа, и напоминанием о том, что Китай пользуется огромным влиянием на Северную Корею.

Китай позиционирует себя как главного оппонента международного порядка, который стремится установить Вашингтон. Такой порядок не представляет волю международного сообщества, говорит Ван И. Угроза Америки создать коалицию для противостояния Китаю лишь подхлестнула амбиции Пекина стать мировым лидером для тех государств, которые настроены против Вашингтона. Причем Китай не просто отвергает критику американцами его внутренней политики, но и старается внедрить собственные ценности в сознание мирового сообщества.

Джон Делури, профессор университета Yonsei в Сеуле, утверждает, что аргументы китайцев таковы: "Мы более ответственная страна. Мы не спойлеры и не ось зла". В результате мир все больше разделяется на два очевидных, хотя и не полностью идеологических лагеря. При этом и Китай, и США хотят перетянуть к себе побольше сторонников.

Китай, со своей стороны, доказывает, что на блоки делит мир Америка. Этот тезис четко обозначил в обращении к мировому экономическому форуму в Давосе Си Цзиньпин. Он сказал, что мировой порядок должен быть построен на консенсусе многих стран, а не точке зрения, которую отстаивают одна или малое количество стран.

Отвергая критику его внешней политики, Пекин ратует за то, чтобы обеспечивать на мировой арене приоритет международным организациям, таким как ООН. И действительно, его влияние там растет. Это показала дискуссия о положении в Синьцзяне в Совете ООН по правам человека. США обвинили Китай в жестоких репрессиях против уйгуров. Тем не менее более 80 стран выразили поддержку действиям Китая.

Ван И сказал, что заручился одобрением политики Китая в Синьцзяне, так же как и разгрома диссидентов в Гонконге, у кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана. Но все же, с точки зрения ряда американских аналитиков, наиболее ясным символом складывающегося международного альянса под воздействием Пекина стало китайско-российское сближение. Перспективы заключения формального альянса сомнительны, но враждебное и даже оскорбительное для президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина поведение Байдена толкает Москву и Пекин к расширению взаимодействия. В целом же два противоположных лагеря все яснее обозначают себя.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Заявления стран Запада удивительны. Они как бы предполагают, что их обвинения не встретят отпора. А когда им резко отвечают, они начинают читать оппонентам мораль или утверждают, что Китай строит свой антизападный блок. Китай действительно его создает. Но это не альянс против Запада. Это ответная оборонительная мера, направленная на то, чтобы гарантировать Китаю хотя бы минимальную безопасность своих границ, чтобы соседи Китая не вступали в военные группировки, направленные против него. То, что Китай ищет союзников и единомышленников, с помощью которых он может продвигать свою повестку дня, во многом заслуга Трампа и Байдена. Если бы не было торговой войны и попыток экономически остановить рост Китая, он не был бы склонен к созданию альянсов. Китай продолжал бы говорить, что дружит со всем миром".

Тем не менее Китай никогда не пойдет на создание формального альянса, тем более военного, считает эксперт. "Но теперь в связи с враждебностью Запада Китай вкладывает гораздо больше ресурсов в поддержание хороших отношений с теми странами, с которыми он может эти отношения сохранить", – заключил Ломанов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617166500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: В эпоху глобализации ключевое значение имеет сохранение национальной идентичности
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- 2 трлн тенге будет инвестировано в развитие СКО в течение 5 лет
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Социальный оптимизм казахстанцев падает вместе с доходами - социологи
- Туркестан – центр духовности тюркского мира
- В Мажилисе обсудили вопросы молодежной политики в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В Казахстане пересмотрены тарифы на производство электрической энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  