Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев

07:55 31.03.2021

Китай бросил вызов коалиции, которую формирует Байден

Владимир Скосырев

30.03.21



В ОАЭ Ван И провел переговоры с коллегой Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай и Россия сближаются для противодействия Западу. Это было повторением мысли, высказанной на первой пресс-конференции президентом США Джозефом Байденом. Правда, Вашингтон считает, что речь идет о формировании союза под эгидой Пекина, в который войдут не только РФ и КНР, но и другие страны, отвергающие демократию. КНР якобы хочет их объединить, доказывая, что именно за китайской моделью развития будущее человечества.



Байден, как подчеркивает New York Times, хочет cколотить коалицию демократических государств. А Китай дает понять, что у него есть своя коалиция. Недаром сразу после размолвки китайских и американских чиновников на Аляске провели встречу главы МИД КНР и России, на которой осудили вмешательство Запада в дела суверенных государств.



Затем глава МИД КНР Ван И отправился на Ближний Восток, где встретился с традиционными союзниками США – Саудовской Аравией и Турцией, а также с Ираном, с которым было заключено соглашение как о поставках нефти, так и о политическом взаимодействии. А председатель КНР Си Цзиньпин тем временем в послании к лидеру КНДР Ким Чен Ыну заверил младшего партнера, что он не одинок, сопротивляясь диктату США. Как передало CNN, это было предупреждением Байдену, чтобы он не продолжал курс экс-президента США Дональда Трампа, и напоминанием о том, что Китай пользуется огромным влиянием на Северную Корею.



Китай позиционирует себя как главного оппонента международного порядка, который стремится установить Вашингтон. Такой порядок не представляет волю международного сообщества, говорит Ван И. Угроза Америки создать коалицию для противостояния Китаю лишь подхлестнула амбиции Пекина стать мировым лидером для тех государств, которые настроены против Вашингтона. Причем Китай не просто отвергает критику американцами его внутренней политики, но и старается внедрить собственные ценности в сознание мирового сообщества.



Джон Делури, профессор университета Yonsei в Сеуле, утверждает, что аргументы китайцев таковы: "Мы более ответственная страна. Мы не спойлеры и не ось зла". В результате мир все больше разделяется на два очевидных, хотя и не полностью идеологических лагеря. При этом и Китай, и США хотят перетянуть к себе побольше сторонников.



Китай, со своей стороны, доказывает, что на блоки делит мир Америка. Этот тезис четко обозначил в обращении к мировому экономическому форуму в Давосе Си Цзиньпин. Он сказал, что мировой порядок должен быть построен на консенсусе многих стран, а не точке зрения, которую отстаивают одна или малое количество стран.



Отвергая критику его внешней политики, Пекин ратует за то, чтобы обеспечивать на мировой арене приоритет международным организациям, таким как ООН. И действительно, его влияние там растет. Это показала дискуссия о положении в Синьцзяне в Совете ООН по правам человека. США обвинили Китай в жестоких репрессиях против уйгуров. Тем не менее более 80 стран выразили поддержку действиям Китая.



Ван И сказал, что заручился одобрением политики Китая в Синьцзяне, так же как и разгрома диссидентов в Гонконге, у кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана. Но все же, с точки зрения ряда американских аналитиков, наиболее ясным символом складывающегося международного альянса под воздействием Пекина стало китайско-российское сближение. Перспективы заключения формального альянса сомнительны, но враждебное и даже оскорбительное для президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина поведение Байдена толкает Москву и Пекин к расширению взаимодействия. В целом же два противоположных лагеря все яснее обозначают себя.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Заявления стран Запада удивительны. Они как бы предполагают, что их обвинения не встретят отпора. А когда им резко отвечают, они начинают читать оппонентам мораль или утверждают, что Китай строит свой антизападный блок. Китай действительно его создает. Но это не альянс против Запада. Это ответная оборонительная мера, направленная на то, чтобы гарантировать Китаю хотя бы минимальную безопасность своих границ, чтобы соседи Китая не вступали в военные группировки, направленные против него. То, что Китай ищет союзников и единомышленников, с помощью которых он может продвигать свою повестку дня, во многом заслуга Трампа и Байдена. Если бы не было торговой войны и попыток экономически остановить рост Китая, он не был бы склонен к созданию альянсов. Китай продолжал бы говорить, что дружит со всем миром".



Тем не менее Китай никогда не пойдет на создание формального альянса, тем более военного, считает эксперт. "Но теперь в связи с враждебностью Запада Китай вкладывает гораздо больше ресурсов в поддержание хороших отношений с теми странами, с которыми он может эти отношения сохранить", – заключил Ломанов.