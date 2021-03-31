 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.03.2021
09:15  14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ
09:13  КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"
08:51  В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:24  Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:06  Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов
07:59  "Я поддерживаю синьцзянский хлопок": Как США попытались заставить Китай уйти с дороги, - М.Морозов
07:55  Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев

00:20  Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:18  Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:06  Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
00:02  Кому нужен пожар в Новороссии, - К.Сивков
Вторник, 30.03.2021
21:57  Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов
21:06  Командарм, не умевший воевать. Славе героя Гражданской войны в России Иона Якир обязан китайским наемникам
20:56  "Альянс демократий" построит новый мировой порядок, - Д.Дробницкий
17:00  Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев. Есимов - пенсионер!
14:21  В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты
13:13  Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее
13:12  Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:10  Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:06  Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:05  Дочери казахских ханов нередко были "валиде султан" в Бухарском ханстве XVI-XVII вв., - Н.Нуртазина
13:04  Шаманизм Империи Чингисхана: почему не стал государственной религией…
12:53  "Ырк Битиг" - загадочная (руническая) книга древних тюрков
12:29  Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов
12:25  Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"
11:29  "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы
11:18  Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау
10:47  Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?
10:28  Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
10:09  Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
09:42  Экономика казахстанской синофобии, - А.Каукенов
08:49  Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище
07:58  В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера
07:56  Трамп запустил сайт 45-го президента США
07:37  Объявленный в розыск вор Абдылдаев (экс-глава ФУГИ) перемещается... в депутаты Парламента Киргизии
07:10  Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"
00:24  Глава МИД Китая проводит турне по странам Ближнего Востока. Мобилизация союзников
00:22  Пути лишения: какие риски для экономики создал затор в Суэцком канале
00:19  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:14  Из огня пандемии в полымя неолиберализма. Африка против капитала, - С.Кожемякин
00:12  Конференция "Проекты межгосударственной кооперации в ЦАР: участники, потенциал, перспективы" (анонс, 31.03)
00:05  После мирового порядка: Россия и постсоветские страны, - Ф.Лукьянов
00:02  К чему может привести отказ западных брендов от хлопка из Синьцзяна
Понедельник, 29.03.2021
21:58  "Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО
21:42  Spectator: Москва и Пекин открыто насмехаются над дряблыми мышцами Европы
21:12  Будет ли укрепляться ось Пекин-Москва? - "Le Figaro"
18:33  Самый богатый миллиардер Чехии Келлнер убился на вертолете об ледник на Аляске
10:25  Как Россия завоевала Туркмению (история)
10:24  БелоМайдан выдыхается или взял тайм-аут? - А.Цуканова
10:23  Расписали в радугу. В Ташкенте ислам-актив мутузит гей-пассив
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов
08:06 31.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.03.2021

Указ об увольнении главы Центробанка Турции Наджи Агбала был подписан Эрдоганом 20 марта, через два дня после повышения регулятором учетной ставки с 17 до 19%. Решение о повышении ставки вызвало гнев Эрдогана, неоднократно называвшего данную меру вредной для экономики. Эрдоган убежден, что высокий процент по займам – "мать и отец всего зла".

Два дня спустя после увольнения главы ЦБ турецкая лира упала на 15% до 8,39 за доллар США, приблизившись к историческому минимуму. В последний раз такое происходило во время валютного кризиса 2018 года. 22 марта приостановила торги Стамбульская фондовая биржа, индекс которой упал почти на 9%.

История с турецкой лирой ударила по европейским банкам, кредитующим Турцию, в частности испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и голландскому ING. "Шокирующее увольнение главы Центрального банка Агбала… может нанести смертельный удар по доверию инвесторов к Турции", – заявил руководитель отдела глобальной стратегии рынков американской финансовой компании Brown Brothers Harriman.

Финансовые аналитики прогнозируют, что увольнение Агбала приведет к "распродаже инвесторами турецких активов, может еще больше ослабить валюту и привести к еще большему росту инфляции в трудный для экономики Турции момент". Страна "может потерять второй летний туристический сезон".

По данным ОЭСР, турецкие компании накопили большой долг, номинированный в иностранной валюте. Резкое ослабление лиры затруднит им обслуживание долгов и восстановление после локдауна. "Вскоре Турция может столкнуться с новым валютным кризисом", – говорит Феникс Кален из Société Générale, указывая на начавшийся отток капитала из Турции.

Тройной кризис (с валютой, банками, с государственным долгом) продолжается, пишет Forbes. Десять последних лет инфляционные ожидания в стране превышают целевой уровень (5%) более чем на 50%. С конца 2017 года турецкая лира непрерывно девальвировалась относительно доллара, обвалившись в августе 2018 года на 20%. Экономическая политика с опорой на избыточное внешнее кредитование, распродажа валютных резервов ЦБ с целью смягчить последствия вывоза капиталов привели к обесцениванию лиры в январе 2020 года еще на 40%. Дешевеющая национальная валюта стала головной болью Эрдогана. В октябре 2020 г. Bloomberg назвал турецкую лиру худшей валютой развивающихся рынков.

Тяжелым грузом на экономику Турции ложатся разгоняющие инфляцию мегапроекты, среди которых выделяется строительство Стамбульского аэропорта. В незавидном состоянии находятся и остальные проекты, среди которых автострады, мосты, туннели, 28 медицинских городков, электростанции. "Поддерживаемый займами строительный бум помог сохранить популярность президента, но увеличил внешние обязательства и поставил Турцию в зависимость от иностранных инвестиций. Дешевеющая лира означает, что банкам страны будет все сложнее обслуживать кредиты в иностранной валюте", – отмечает Financial Times.

Из-за объявленной "пандемии" поток туристов в Турцию сократился в 2020 году на 80 процентов, дефицит бюджета вырос, уровень безработицы достиг 25%. Стоимость продуктов резко повысилась. За овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на рынках приходится платить на 27% больше, чем полгода назад. Эрдоган обвиняет в этом розничных торговцев, глобальную засуху и "пандемию", но турецкий экономист Барис Сойдан объясняет происходящее неолиберальным экономическим курсом правительства. В Турции идеальные климатические условия для продуктивного сельского хозяйства, но правительство, увеличивая капиталовложения в строительство и сферу услуг, не обращало внимания на то, что вздорожавший импорт дизельного топлива и удобрений делал труд фермеров невыгодным.

Протесты в Турции

Протесты в Турции. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Вкладчики иностранных капиталов уже начали выводить деньги из страны. На их настроение влияет и внутриполитическое положение. Крупные города настроены против Эрдогана. "Кто победит в Стамбуле, тот выиграет Турцию", – говорил президент Турции Эрдоган в марте 2019 года, когда он отменил результаты выборов мэра Стамбула после того, как их выиграла оппозиция. Однако при повторном голосовании кандидат от власти снова проиграл, да с еще большим отставанием от победителя. Сейчас важнейшими городами – Стамбулом, Анкарой, Измиром, Антальей, Аданой – руководят представители оппонирующих Эрдогану сил.

Несмотря на это, Эрдоган занят очередным мегапроектом. "Он объявил о скором наступлении в Турции эры покорения космоса", – пишет Deutsche Welle. "В рамках международного партнерства к концу 2023 года мы запустим на орбиту нашу уникальную гибридную ракету и осуществим посадку на Луну", – говорит президент Турции.

А главным проектом турецкого президента является развитие военной промышленности. За последние пять лет финансирование военно-технической сферы в Турции возросло в 11 раз. "Только за последние пять лет мы инициировали около 350 новых проектов. Бюджет составлял $5,5 млрд, но мы увеличили финансирование оборонных проектов в 11 раз, до объема $60 млрд", – заявил в январе 2021 года Эрдоган.

Однако на этот раз осложнение ситуации в стране после увольнения главы Центробанка встревожило Эрдогана. Он даже отменил свой визит в Казахстан для участия 30-31 марта в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). "Эрдоган примет участие в саммите в режиме видеоконференции", – говорится в сообщении администрации президента Турции.

И то, что вдохновитель интеграции тюркоязычных государств, идеолог "тюркского мира" вынужден теперь вдохновлять сторонников своего проекта дистанционно, говорит о степени перенапряжения, испытываемого Турцией, которая активна сразу на многих направлениях – в Сирии, Ливии, на Кавказе, в Ираке, в Центральной Азии. По силам ли?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617167160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: В эпоху глобализации ключевое значение имеет сохранение национальной идентичности
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- 2 трлн тенге будет инвестировано в развитие СКО в течение 5 лет
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Социальный оптимизм казахстанцев падает вместе с доходами - социологи
- Туркестан – центр духовности тюркского мира
- В Мажилисе обсудили вопросы молодежной политики в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В Казахстане пересмотрены тарифы на производство электрической энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  