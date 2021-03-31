Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов

08:06 31.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.03.2021



Указ об увольнении главы Центробанка Турции Наджи Агбала был подписан Эрдоганом 20 марта, через два дня после повышения регулятором учетной ставки с 17 до 19%. Решение о повышении ставки вызвало гнев Эрдогана, неоднократно называвшего данную меру вредной для экономики. Эрдоган убежден, что высокий процент по займам – "мать и отец всего зла".



Два дня спустя после увольнения главы ЦБ турецкая лира упала на 15% до 8,39 за доллар США, приблизившись к историческому минимуму. В последний раз такое происходило во время валютного кризиса 2018 года. 22 марта приостановила торги Стамбульская фондовая биржа, индекс которой упал почти на 9%.



История с турецкой лирой ударила по европейским банкам, кредитующим Турцию, в частности испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и голландскому ING. "Шокирующее увольнение главы Центрального банка Агбала… может нанести смертельный удар по доверию инвесторов к Турции", – заявил руководитель отдела глобальной стратегии рынков американской финансовой компании Brown Brothers Harriman.



Финансовые аналитики прогнозируют, что увольнение Агбала приведет к "распродаже инвесторами турецких активов, может еще больше ослабить валюту и привести к еще большему росту инфляции в трудный для экономики Турции момент". Страна "может потерять второй летний туристический сезон".



По данным ОЭСР, турецкие компании накопили большой долг, номинированный в иностранной валюте. Резкое ослабление лиры затруднит им обслуживание долгов и восстановление после локдауна. "Вскоре Турция может столкнуться с новым валютным кризисом", – говорит Феникс Кален из Société Générale, указывая на начавшийся отток капитала из Турции.



Тройной кризис (с валютой, банками, с государственным долгом) продолжается, пишет Forbes. Десять последних лет инфляционные ожидания в стране превышают целевой уровень (5%) более чем на 50%. С конца 2017 года турецкая лира непрерывно девальвировалась относительно доллара, обвалившись в августе 2018 года на 20%. Экономическая политика с опорой на избыточное внешнее кредитование, распродажа валютных резервов ЦБ с целью смягчить последствия вывоза капиталов привели к обесцениванию лиры в январе 2020 года еще на 40%. Дешевеющая национальная валюта стала головной болью Эрдогана. В октябре 2020 г. Bloomberg назвал турецкую лиру худшей валютой развивающихся рынков.



Тяжелым грузом на экономику Турции ложатся разгоняющие инфляцию мегапроекты, среди которых выделяется строительство Стамбульского аэропорта. В незавидном состоянии находятся и остальные проекты, среди которых автострады, мосты, туннели, 28 медицинских городков, электростанции. "Поддерживаемый займами строительный бум помог сохранить популярность президента, но увеличил внешние обязательства и поставил Турцию в зависимость от иностранных инвестиций. Дешевеющая лира означает, что банкам страны будет все сложнее обслуживать кредиты в иностранной валюте", – отмечает Financial Times.



Из-за объявленной "пандемии" поток туристов в Турцию сократился в 2020 году на 80 процентов, дефицит бюджета вырос, уровень безработицы достиг 25%. Стоимость продуктов резко повысилась. За овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на рынках приходится платить на 27% больше, чем полгода назад. Эрдоган обвиняет в этом розничных торговцев, глобальную засуху и "пандемию", но турецкий экономист Барис Сойдан объясняет происходящее неолиберальным экономическим курсом правительства. В Турции идеальные климатические условия для продуктивного сельского хозяйства, но правительство, увеличивая капиталовложения в строительство и сферу услуг, не обращало внимания на то, что вздорожавший импорт дизельного топлива и удобрений делал труд фермеров невыгодным.



Протесты в Турции



Протесты в Турции. Фото: REUTERS/Umit Bektas



Вкладчики иностранных капиталов уже начали выводить деньги из страны. На их настроение влияет и внутриполитическое положение. Крупные города настроены против Эрдогана. "Кто победит в Стамбуле, тот выиграет Турцию", – говорил президент Турции Эрдоган в марте 2019 года, когда он отменил результаты выборов мэра Стамбула после того, как их выиграла оппозиция. Однако при повторном голосовании кандидат от власти снова проиграл, да с еще большим отставанием от победителя. Сейчас важнейшими городами – Стамбулом, Анкарой, Измиром, Антальей, Аданой – руководят представители оппонирующих Эрдогану сил.



Несмотря на это, Эрдоган занят очередным мегапроектом. "Он объявил о скором наступлении в Турции эры покорения космоса", – пишет Deutsche Welle. "В рамках международного партнерства к концу 2023 года мы запустим на орбиту нашу уникальную гибридную ракету и осуществим посадку на Луну", – говорит президент Турции.



А главным проектом турецкого президента является развитие военной промышленности. За последние пять лет финансирование военно-технической сферы в Турции возросло в 11 раз. "Только за последние пять лет мы инициировали около 350 новых проектов. Бюджет составлял $5,5 млрд, но мы увеличили финансирование оборонных проектов в 11 раз, до объема $60 млрд", – заявил в январе 2021 года Эрдоган.



Однако на этот раз осложнение ситуации в стране после увольнения главы Центробанка встревожило Эрдогана. Он даже отменил свой визит в Казахстан для участия 30-31 марта в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). "Эрдоган примет участие в саммите в режиме видеоконференции", – говорится в сообщении администрации президента Турции.



И то, что вдохновитель интеграции тюркоязычных государств, идеолог "тюркского мира" вынужден теперь вдохновлять сторонников своего проекта дистанционно, говорит о степени перенапряжения, испытываемого Турцией, которая активна сразу на многих направлениях – в Сирии, Ливии, на Кавказе, в Ираке, в Центральной Азии. По силам ли?