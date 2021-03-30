|Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:24 31.03.2021
Сменился заместитель генпрокурора КР. Нового ранее уволили из прокуратуры
Первым распоряжением президента Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, а вторым назначен Рысбек Альчиев.
Сменился заместитель генерального прокурора КР, сообщает пресс-служба президента.
Садыр Жапаров подписал два распоряжения. Первым Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, вторым назначен Рысбек Альчиев.
Отметим, в августе 2019 года СМИ писали, что после коллегии надзорного ведомства тогдашний генпрокурор Откурбек Джамшитов уволил нескольких сотрудников, в том числе Альчиева, который занимал пост заместителя прокурора Бишкека.