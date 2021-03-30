 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 30.03.2021
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Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:24 31.03.2021

Сменился заместитель генпрокурора КР. Нового ранее уволили из прокуратуры

Первым распоряжением президента Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, а вторым назначен Рысбек Альчиев.

Сменился заместитель генерального прокурора КР, сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров подписал два распоряжения. Первым Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, вторым назначен Рысбек Альчиев.

Отметим, в августе 2019 года СМИ писали, что после коллегии надзорного ведомства тогдашний генпрокурор Откурбек Джамшитов уволил нескольких сотрудников, в том числе Альчиева, который занимал пост заместителя прокурора Бишкека.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617168240
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