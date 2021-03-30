Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией

08:24 31.03.2021

Сменился заместитель генпрокурора КР. Нового ранее уволили из прокуратуры



Первым распоряжением президента Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, а вторым назначен Рысбек Альчиев.



Сменился заместитель генерального прокурора КР, сообщает пресс-служба президента.



Садыр Жапаров подписал два распоряжения. Первым Джамиля Джаманбаева освобождена от должности замгенпрокурора согласно поданному заявлению, вторым назначен Рысбек Альчиев.



Отметим, в августе 2019 года СМИ писали, что после коллегии надзорного ведомства тогдашний генпрокурор Откурбек Джамшитов уволил нескольких сотрудников, в том числе Альчиева, который занимал пост заместителя прокурора Бишкека.