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|В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:51 31.03.2021
В госпиталь Halyk Arena начали принимать заболевших COVID-19
В спорткомплексе развернуто 1000 мест
В госпиталь Halyk Arena начали принимать заболевших COVID-19- Kapital.kz
В Алматы спорткомплекс Halyk Arena расконсервирован под ковидный госпиталь, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Halyk Arena расконсервировали. Туда, в рамках эшелонирования МО, доставляют пациентов (с КВИ - Ред.) со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса", - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
В спорткомплексе развернуто 1000 мест. "Изначально там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ. Поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов", - добавили в управлении.
За сутки в Алматы было выявлено 526 заболевших коронавирусной инфекцией. Город находится в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции.