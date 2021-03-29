В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь

08:51 31.03.2021

В госпиталь Halyk Arena начали принимать заболевших COVID-19

В спорткомплексе развернуто 1000 мест



В госпиталь Halyk Arena начали принимать заболевших COVID-19- Kapital.kz



В Алматы спорткомплекс Halyk Arena расконсервирован под ковидный госпиталь, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Halyk Arena расконсервировали. Туда, в рамках эшелонирования МО, доставляют пациентов (с КВИ - Ред.) со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса", - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.



В спорткомплексе развернуто 1000 мест. "Изначально там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ. Поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов", - добавили в управлении.



За сутки в Алматы было выявлено 526 заболевших коронавирусной инфекцией. Город находится в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции.