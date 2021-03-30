КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"

09:13 31.03.2021

На север Казахстана планируют переселить до 10 тысяч человек

Минтруда и социальной защиты населения рассматривает повышение суммы подъемных до 70 МРП



На заседании правительства рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о мерах по обеспечению занятости населения региона, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



"По госпрограмме "Енбек", чтобы молодые люди (в дальнейшем - Ред.) реализовали свои бизнес-проекты, 300 тыс. человек пройдут обучение. По программе "Енбек" мы каждый год будем трудоустраивать 25 тыс. человек. Кроме этого, будем улучшать демографическую ситуацию, чтобы не было дисбаланса с другими регионами. Планируем проводить добровольное переселение из других регионов. Планируем увеличить с 35 до 70 МРП (подъемные - Ред.) именно для тех, кто будет переезжать на территорию СКО, будем принимать мероприятия по субсидированию", - сказал он.



По словам министра, в регион планируется переселить около 10 тыс. человек, что улучшит демографическую ситуацию и повлияет на сокращение безработицы на 4,9 процента.



Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев представил Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. По словам министра, реализация плана обеспечит к 2025 году создание в регионе 26 тыс. новых рабочих мест, а реальный доход населения и производительность труда увеличатся на 30%. На реализацию плана понадобится 1,8 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета будет выделено 517,9 млрд тенге, местного бюджета – 43,9 млрд тенге, частных инвестиций – 1,3 трлн тенге.



Автор: Айнагуль Елюбаева 30.03.2021