14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ

09:15 31.03.2021

Япония со счетом 14:0 обыграла Монголию. Это соперники сборной КР по футболу



С 7 по 15 июня сборная Кыргызстана проведет три отборочных матча к ЧМ–2022, в том числе против команд Японии и Монголии.



БИШКЕК, 30 мар - Sputnik. Сборная Японии по футболу в рамках отбора на чемпионат мира разгромила команду Монголии со счетом 14:0.



Матч должен был пройти в Монголии, но из-за пандемии его провели в Японии. В первом тайме монгольская команда пропустила пять мячей, один из них футболисты забили в свои ворота. Во второй половине игры японцы забили еще девять раз, в том числе три раза - в добавленное время.



Полузащитник национальной сборной Кыргызстана и алматинского Кайрата Гулжигит Алыкулов. Архивное фото

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В группе "F" лидируют японцы с 15 очками, на втором места таджикистанцы с 10 баллами, кыргызстанцы на третьей строчке с семью очками. У Мьянмы шесть баллов, а на последнем месте Монголия с тремя очками.

Каждая команда должна провести по восемь матчей, в группе "F" пока сыграли от пяти до семи.



С 7 по 15 июня сборная Кыргызстана проведет три отборочных матча на ЧМ, в том числе против японцев и монголов.