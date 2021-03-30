Собака (овчарка) Джо Байдена покусала садовника. Каков хозяин, такой и...

10:04 31.03.2021

Собака президента США Джо Байдена и его супруги Джилл по кличке Мейджор вновь укусила человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



Инцидент произошел в понедельник на южной лужайке Белого дома. По данным телеканала CNN, пострадал сотрудник Службы национальных парков.



Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьезных повреждений и вернулся к работе, - приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден.

Он также отметил, что собака президентской четы "все еще привыкает к новой обстановке".



В начале марта после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома собак отправили в семейный дом президентской четы в Делавэре и вернули обратно лишь ближе к концу месяца.