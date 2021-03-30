 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У обвиненной в уголовщине мадам Калиевой все-таки отберут кресло Главного судьи Кыргызстана
11:47 31.03.2021

Садыр Жапаров предложил ЖК отстранить главу Верховного суда от должности
Вопрос приостановления полномочий Гульбары Калиевой вошел в сегодняшнюю повестку дня. Представление Жапарова будет рассмотрено в ближайшее время.

Представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов попросил включить в повестку дня представление Садыра Жапарова о приостановлении полномочий председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Депутаты согласились, и вопрос вошел в повестку сегодняшнего заседания. Представление президента будет рассмотрено нардепами в ближайшее время.

Дело Калиевой
24 декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что заведено уголовное дело в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Речь шла о коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд". В ответ ВС напомнил о презумпции невиновности, отметив, что проект "Местный суд" реализуют доноры, которые проводят тендеры и выбирают подрядчиков. Подчеркивалось, что публичные обвинения представителей судебной власти в итоге приводят к ее дискредитации.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева. Архивное фото
© ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР / СУЛТАН ДОСАЛИЕВ
Почему глава Верховного суда долгое время не выходит на работу? Ответ ВС
Прокомментировал заявление Ташиева и Совет судей. Он также напомнил о презумпции невиновности и попросил исполняющего обязанности президента "оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер".
ГКНБ обвинил Верховный суд и Совет судей в предвзятости. В итоге 28 декабря в Дисциплинарную комиссию при Совете судей внесли представление на Калиеву.

Между тем госкомитет начал еще одно досудебное производство в отношении председателя Верховного суда. Утверждается, что отдельные представители судебной власти из-за личной неприязни и для привлечения к ответственности неугодных судей распространяли в интернете дискредитирующие их материалы, а Калиева скрыла этот факт и результаты служебного расследования.

В Верховном суде прокомментировали дело.

Еще: https://ru.sputnik.kg/politics/20210331/1051952758/zhaparov-gulbara-kalieva-deputaty.html

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Источник - ru.sputnik.kg
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