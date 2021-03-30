У обвиненной в уголовщине мадам Калиевой все-таки отберут кресло Главного судьи Кыргызстана

11:47 31.03.2021

Садыр Жапаров предложил ЖК отстранить главу Верховного суда от должности

Вопрос приостановления полномочий Гульбары Калиевой вошел в сегодняшнюю повестку дня. Представление Жапарова будет рассмотрено в ближайшее время.



Представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов попросил включить в повестку дня представление Садыра Жапарова о приостановлении полномочий председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.



Депутаты согласились, и вопрос вошел в повестку сегодняшнего заседания. Представление президента будет рассмотрено нардепами в ближайшее время.



Дело Калиевой

24 декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что заведено уголовное дело в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Речь шла о коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд". В ответ ВС напомнил о презумпции невиновности, отметив, что проект "Местный суд" реализуют доноры, которые проводят тендеры и выбирают подрядчиков. Подчеркивалось, что публичные обвинения представителей судебной власти в итоге приводят к ее дискредитации.



Председатель Верховного суда Гульбара Калиева. Архивное фото

© ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР / СУЛТАН ДОСАЛИЕВ

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Прокомментировал заявление Ташиева и Совет судей. Он также напомнил о презумпции невиновности и попросил исполняющего обязанности президента "оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер".

ГКНБ обвинил Верховный суд и Совет судей в предвзятости. В итоге 28 декабря в Дисциплинарную комиссию при Совете судей внесли представление на Калиеву.



Между тем госкомитет начал еще одно досудебное производство в отношении председателя Верховного суда. Утверждается, что отдельные представители судебной власти из-за личной неприязни и для привлечения к ответственности неугодных судей распространяли в интернете дискредитирующие их материалы, а Калиева скрыла этот факт и результаты служебного расследования.



В Верховном суде прокомментировали дело.



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