В Центральной Азии почему-то "не хотят" заражаться COVID-19, - "Росбалт"

11:52 31.03.2021

Число инфицированных коронавирусом в постсоветских странах по каким-то таинственным причинам уменьшается с запада на восток.



Единственным исключением в ЦА является Казахстан, но и там все не критично.



Всю прошлую неделю на Украине "били рекорды" по количеству инфицированных коронавирусом, число которых за день переваливало за 18 тысяч. Правда, за воскресенье зафиксировано всего 8346 новых случаев, но день-то был выходной. Люди в уикэнд, конечно, тоже болеют, но за помощью к врачам обращаются менее охотно, лишь в экстренных случаях. Так что посмотрим.



Собственно, надо полагать, что именно "воскресный фактор" способствовал антирекорду и по числу вакцинированных - всего 1,5 тыс., тогда как в будни их количество было на порядок больше. Так что заголовок УНИАН "Провал вакцинации", скорее, преследует цель обратить на себя внимание, чем рисует действительную картину.



Впрочем, от запланированных темпов вакцинации, по признанию главы Минздрава, Украина все же отстает почти вдвое. Пока успели привиться около 200 тыс. человек. Хотя будь их уже 400 тыс. в сорокамиллионной стране, вряд ли это сильно бы сказалось на нынешнем приросте заболевших.



Напомним, что на Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии. Проведенные опросы говорят о том, что большинство жителей страны все же считают, что прививки нужны не только для того, чтобы "приносить прибыль фармкомпаниям", но и чтобы обезопасить людей. Наверное, многих взбудоражила смерть молодой женщины-военнослужащей, последовавшей вскоре после вакцинации, но, как оказалось, у нее было не очень здоровое сердце. Но на этот фактор прививка не "наложилась" - просто так совпало.



Тем не менее, эпидобстановочка на Украине сейчас не самая лучшая. 12 областей и столица уже внесены в список "красных" карантинных зон. Во Львове и Киеве даже грозятся остановить общественный транспорт и закрыть детсады.



В Белоруссии на сегодняшний день все гораздо лучше. Там пик неприятностей пришелся на конец декабря - начало января. Сейчас ежедневный прирост на уровне 1500-1700. Так что на 100 тыс. населения - это раза в три лучше, чем на Украине, хотя и куда хуже российского показателя.



Молдавская статистика выглядит немного "странной", прыгая день ото дня. Но даже если усреднить, то тоже ничего хорошего. На максимуме - так вообще вдвое хуже, чем на Украине.



Ежедневно в Грузии фиксируют от 300 до 500 вновь заболевших. То есть 10-15 "новичков" в день на 100 тыс. населения. Можно сказать, что это "более-менее". Впрочем, для туристическй отрасли республики куда важнее, что будет месяц спустя, когда пора бы начаться наплыву иностранцев. Напомним, что в 2020 году доходы Грузии от туризма упали примерно в восемь раз, то есть фактически на порядок.



Про соседнюю Армению сказать "более менее" уже нельзя. Соответствующие показатели в два с лишним раза выше.



Азербайджан до середины марта вообще смотрелся "красиво". А потом вдруг "поперло". Сейчас ежедневный относительный прирост заболеваний находится где-то между грузинскими и армянскими показателями.



Теперь про "совсем Европу". В Литве ситуация относительно нормальная. Здесь каждый день прибавляется в среднем по 25 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. Однако ВРИО главы Национального центра общественного здравоохранения Гедре Алексене все же говорит, что текущая неделя покажет, можно ли говорить о начале третьей волны эпидемии.



Эстония - кошмар кошмарный. В "плохие" дни здесь заражаются по 120-130 человек на 100 тыс. граждан и неграждан. В Латвии ситуация значительно лучше - раза эдак в три. Примерно на украинском уровне.



А что в "советской Азии"? В Таджикистане с середины января вообще не фиксируют новых случаев инфицирования. В Киргизии не намного хуже - 1-1,5 подцепивших заразу на 100 тыс. В Узбекистане хотя в последние дни зафиксирован и небольшой всплеск, но соответствующий показатель не достиг даже единицы. Ну, а в Туркмении, как всегда, "никто не болеет".



В Казахстане, напротив, 28 марта зафиксирован максимум за последнее время - 1596 заболевших. То есть что-то около 9 "новичков" на расчетную единицу - тоже, в общем, "ерунда". Чуть выше российских показателей.



А помните, когда год назад коронавирус только начал распространяться, была такая "теория", что им с "большей охотой" болеют именно азиаты. Сегодня об этих глупостях уже, конечно, никто не вспоминает. Видимо, пора начинать формулировать новые. Например, об "азиатской неуязвимости" к COVID-19.



Александр Кривенков

30.03.21