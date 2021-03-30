Китай грозит глобальным кризисом. Слишком много строили

12:31 31.03.2021 КИТАЙ ГРОЗИТ ГЛОБАЛЬНЫМ КРИЗИСОМ. СЛИШКОМ МНОГО СТРОИЛИ



Преобладающая "мудрость" финансового сектора гласит, что, хотя рынки облигаций и фондовых рынков США и ЕС опасно раздуты из-за огромных заимствований в связи с COVID-19 и беспрецедентных мер Центрального банка, Китай является одним из примеров рынка, подходящего для инвестиций, поскольку ему удалось справиться с пандемией и перезапустить свою экономику.



Более пристальный взгляд на недавние официальные меры китайских финансовых регуляторов и Банка Китая показывает, что это далеко не безопасно и что китайский внутренний сектор недвижимости может стать колоссом, обрушение которого может спровоцировать глобальную финансовую катастрофу, невиданную в современной истории.



В 1931 году мировая финансовая архитектура Версаля обанкротилась, но еще не достигла финансового краха. Ключевым спусковым механизмом, который втянул мир в Великую депрессию, был не крах акций Wall Street в 1929 году, а крах относительно небольшого австрийского банка.



При обстоятельствах, удивительно аналогичных разворачивающемуся глобальному финансовому кризису сегодня, мировая кредитная система была построена после 1919 года на пирамиде все более сомнительных долгов, на вершине которой находились финансовые фирмы House of Morgan и Wall Street.



Большая часть Европы и большое количество развивающихся стран от Боливии до Польши были включены в кредитную пирамиду Wall Street. В 1929-1931 годах крах этих инициированных Морганом кредитных связей с Европой и за ее пределами в стиле домино превратил управляемый обвал американского фондового рынка в худший дефляционный кризис в американской истории, спровоцировавший глобальную депрессию.



Объем иностранных облигаций, выпущенных Wall Street за десятилетие до краха рынка 1929 года, составлял около 7 млрд долларов, что составляет почти 10% от общего валового внутреннего продукта США.



Европейские экономики, пострадавшие от войны, использовали более 90% этих американских займов для покупки американских товаров, что стало благом для крупных американских корпораций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже.



Однако, когда после 1929 года закупки прекратились, бум иностранного кредитования на Wall Street стал инструментом, который серьезно усугубил промышленную депрессию в США.



Вся конструкция долларовых кредитов, которая поддерживала долговую пирамиду Европы в 1920-х годах, опиралась на ссуды нью-йоркских банков, прежде всего от J.P. Morgan & Co., предоставляемых Европе для рефинансирования краткосрочных кредитов. В 1919 году в Версале правительство США настаивало, чтобы Великобритания, Франция и Италия выплатили военный кредит США в долларах.



Большая часть кредитов нью-йоркских банков поступили в Германию после стабилизации валюты по плану Дауэса 1924 года. В течение шести лет различные немецкие муниципалитеты, частные компании, портовые власти и другие организации выпустили облигации, подписанные банками Нью-Йорка и проданные американским инвесторам. За этот период Германия заняла за рубежом около 4 млрд долларов.



В период с 1924 по 1931 год в Европу поступило почти 6 млрд долларов США в виде кредита, что эквивалентно в 2021 году примерно 92 млрд долларов. Если добавить военные займы США от казначейства и расходы на войну, то всего за менее чем 15 лет в Европу ушло 40 млрд долларов США, что составляет целую пятую часть общего американского ВВП в 1914 году.



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Заметное потребление в Америке в "бурные 1920-е" было основано на иллюзии роста благосостояния семьи для большинства граждан страны. Это обусловленное долгами потребление создало иллюзорное богатство нации – ахиллесову пяту экономики.



В Америке к 1929 году 60% всех автомобилей и 80% домашних радиоприемников покупались в рассрочку. За фасадом американского процветания 1920-х годов стояло здание, построенное на долгах, иллюзиях постоянного процветания и растущих ценах на акции, во многом похожее на то, что происходило в Китае с 2000 года.



Когда в 1929-1931 годах карусель потребительских кредитов прекратилась, потребительский рынок рухнул, поскольку большинство американцев просто не могли позволить себе покупать в кредит.



В марте 1931 года Австрия, крошечный осколок довоенной Австро-Венгерской империи с населением 6 млн человек, объявила, что вступила в переговоры с Германией о создании общего таможенного союза для стимулирования торговли, поскольку возникла угроза депрессии. Такой союз не был бы даже техническим нарушением Версальского договора. Это определенно не представляло угрозы мировой безопасности.



Правительство Франции отреагировало незамедлительно и потребовало немедленного погашения краткосрочных кредитов Германии и Австрии на сумму около 300 млн долларов французским банкам, чтобы оказать давление на обе страны с целью прекращения их таможенного союза.



Требования спровоцировали паническое бегство от шаткой австрийской валюты. Самым слабым звеном в австрийской финансовой системе был венский банк Credit Anstalt. Это также был крупнейший банк Австрии. Крах Credit Anstalt привел к панике вкладчиков в Darmstaedter-und Nationalbank или Danat-Bank в Германии, а также вызвал валютный кризис для правительства Брюнинга.



В этот момент Банк Англии, Федеральная резервная система США, Рейхсбанк Германии и Банк Франции встретились, чтобы обсудить экстренное кредитное вливание, пытаясь остановить распространение валютной паники. Но было слишком поздно.



Китай как новый Credit Anstalt?



Сегодняшняя аналогия с ненадежным австро-германским кредитным пузырем 1920-х годов по иронии судьбы связана не с Соединенными Штатами, а с Китайской Народной Республикой и ошеломляющим ростом долга китайских частных домохозяйств после глобального финансового кризиса 2008 года.



Центральные власти Пекина в панике предоставили беспрецедентный объем кредита в размере 504 млрд долларов местным властям с мандатом на инвестирование для стимулирования экономики. Нигде не было больше инвестиций, чем в жилье, где новое население со средним доходом было готово взять взаймы, чтобы обзавестись собственным домом.



К 2016-2017 годам власти Пекина осознали, что экономике угрожает опасный спекулятивный пузырь из-за роста цен на жилье. Ограничительные меры только вынудили местные органы власти и банки к скрытому "забалансовому" кредитованию через так называемые механизмы финансирования местных органов власти (LGFV), когда местные органы власти создают инвестиционную компанию, которая продает облигации для финансирования недвижимости или других местных проектов.



С учетом того, что цены на недвижимость ежегодно растут двузначными числами до настоящего времени, размер долгов по недвижимости вырос до такой степени, что сегодня Народный банк Китая и другие регулирующие органы открыто предупреждают о пузыре, поскольку многие семьи спешат взять долгосрочную ссуду на покупку второго жилья.



Общий долг домохозяйств, включая ипотечные и потребительские кредиты на автомобили и бытовую технику, в 2020 году составил колоссальные 62% ВВП. По оценкам Института международных финансов (IIF), общий внутренний долг Китая вырос до 335% ВВП в 2020 году. Некоторые проводят сравнения с безумной инфляцией недвижимости в Японии в 1990-1991 годах.



В 1998 году правительство Пекина разрешило гражданам владеть собственным домом. Возникший средний класс охотно покупал новые квартиры, которые росли повсюду в крупных городах. Недвижимость рассматривалась как единственное безопасное вложение, поскольку акции и облигации были нестабильными, а вывоз капитала контролировался.



За последние два десятилетия цены на дома значительно выросли, что заставило многих китайцев поверить, что это никогда не прекратится. В феврале этого года, несмотря на официальные меры, цены на жилье в Китае выросли в годовом исчислении на 16,8%.



Согласно данным Национального статистического бюро Китая, общая рыночная стоимость китайской недвижимости в настоящее время составляет около 65 трлн долларов США. В 2019 году ВВП Китая составил 14 трлн долларов США, что сделало недвижимость Китая гораздо более раздутой, чем в США или ЕС, с большим отрывом. Исследование 2018 года показало, что цены на жилье в Китае в среднем в 9,3 раза превышают годовой доход, что в 8,4 раза превышает уровень инфляции в Сан-Франциско.



Пекин явно встревожен и с января ввел строгие меры, чтобы заставить местные органы власти отказаться от подпитки пузыря на рынке недвижимости. В 2020 году, чтобы противостоять коронавирусным ограничениям и экономической рецессии, Пекин принял серьезные меры стимулирования.



Теперь, когда экономика медленно восстанавливается, Пекин полон решимости избавиться от пузырей в акциях, а также в сфере недвижимости в надежде создать то, что Си Цзиньпин называет "двойным обращением", что на самом деле означает попытку поддержать рост экспорта, который Китай все больше наращивает. 1,4 млрд его граждан должны больше потреблять внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от рискованного экспорта. Это будет нелегкая работа даже для грозного Китая.



Власти Пекина пытаются устранить пузырь на рынке недвижимости, заблокировать спекулятивные займы на покупку второго жилья – в надежде, что средства пойдут на потребление других товаров и услуг.



Долговая пирамида Китая



Си Цзиньпин и центральное правительство сталкиваются с дилеммой высокого риска. Поскольку мировая экономика с каждым днем ??все глубже погружается в упадок, Си недавно издал распоряжения местным органам власти о страховании расходов на инфраструктуру для поддержания экономического роста "двойного обращения".



Тем не менее в то же время, чтобы устранить то, что он считает потенциально системным пузырем на рынке недвижимости, Пекин требует от местных властей прекратить выдачу новых забалансовых кредитов для финансирования покупки жилья через LGFV.



Но людям нужно что-то должно взамен, и это может стать причиной невыполнения миллионами китайцев своих ипотечных кредитов, поскольку безработица, в значительной степени скрытая в правительственных данных, по сообщениям, значительно растет.



В сентябре прошлого года китайская Evergrande Group, по состоянию на 2018 год самая дорогая в мире компания, занимающаяся недвижимостью, с долгом в сфере недвижимости и связанной с ней задолженностью на сумму около 121 млрд долларов, пережила денежный кризис из-за чрезмерного долгового бремени и замедления темпов экономического роста.



В отчаянных усилиях по освоению новых источников дохода группа компаний, занимающихся недвижимостью, диверсифицировала свои позиции в области солнечных батарей, свиноводства, агробизнеса и производства детских смесей. Это не обнадеживающий знак.



Кризис Evergrande пока находится под контролем, поскольку компания продает миллиарды активов для сокращения долга. Однако из-за паники власти Пекина удвоили местные долги за скрытую недвижимость. По оценке Национального института финансов и развития штата, общий объем скрытого местного долга в 2020 году достиг впечатляющих 14,8 трлн юаней, или 2,3 трлн долларов. Скорее всего, это очень консервативная оценка. Standard & Poors оценивает общую сумму от 30 трлн юаней (4,2 трлн долларов США) до 40 трлн юаней (6,1 трлн долларов США). Но даже эта оценка может быть консервативной, поскольку данные намеренно скрыты.



С января новые строгие правила центральных властей направлены на то, чтобы уничтожить или ограничить такие скрытые ссуды на недвижимость, чтобы переместить инвестиции в местную инфраструктуру и промышленность – то самое "двойное обращение".



16 марта Лю Гуйпин, заместитель управляющего Народного банка Китая, написал о финансовом риске: "Нам необходимо… активно и эффективно сдерживать распространение увеличения финансовых рисков и решительно поддерживать минимальный уровень избежания системных финансовых рисков внутреннего продукта". Однако это легче сказать, чем сделать.



Внутренний долг Китая с 2008 года рос в среднем на 20% в год, что намного быстрее, чем его валовой внутренний продукт, что является причиной серьезных проблем. Официальные данные показали, что непогашенная задолженность домашних хозяйств, включая в основном задолженность по недвижимости, на конец 2020 года составляла 63,19 трлн юаней (9,7 трлн долларов США). Это эквивалентно 62% валового внутреннего продукта Китая.



В 2021 году наступит срок погашения рекордных 7,1 трлн юаней (1,1 трлн долларов) специальных местных облигаций, которые должны быть пролонгированы, чтобы избежать краха местных органов власти. Это будет означать, что крупные государственные банки должны каким-то образом финансировать местный долг, большая часть которого имеет сомнительную стоимость или стоимость "бросовых облигаций". И это в то самое время, когда Пекин требует, чтобы банки финансировали новую инфраструктуру и инициативы роста за пределами недвижимости, а также сокращали собственный долг.



Несмотря на официальные ссуды, предоставленные Пекином местным властям для финансирования малого и среднего бизнеса, South China Morning Post сообщает, что в некоторых случаях финансирование получалось фиктивными подставными корпорациями, а затем использовалось незаконно для инвестиций в недвижимость. Если проблемы на этом местном рынке облигаций перекинутся на национальный рынок суверенных облигаций – огромный рынок стоимостью 18 трлн долларов, – это значительно повысит ставки по облигациям, спровоцировав волну локальных дефолтов в менее жизнеспособных проектах, включая недвижимость.



Несомненно, что тогда НБК, центральный банк государства, сократит ликвидность, чтобы спасти гигантские государственные банки. Но учитывая размер долга, это вполне может привести к ликвидации активов в китайских долларах за рубежом, включая его оценочный долг казначейства США в размере 1,04 трлн долларов, а также еврооблигации.



По иронии судьбы, крупные фирмы с Wall Street, такие как Bridgewater или BlackRock Рэя Далио, а также крупные банки с Wall Street обещают вкладывать средства в восстановление экономики Китая. С учетом того, что в последние недели рынки облигаций США были на подъеме из-за нового стимула Байдена на 1,9 трлн долларов и стремительного роста государственного долга, нужно немного, чтобы спровоцировать повторение австрийского кризиса 1931 года – на этот раз из-за кризиса облигаций в Китае.



Только на этот раз вся мировая экономика скована неконтролируемой долговой системой. По состоянию на январь, мировой долг вырос до рекордных 281 трлн долларов, прирастив беспрецедентные 24 трлн долларов в 2020 году для мер по борьбе с коронавирусом. Похоже, все это является частью плана "Великой перезагрузки": обвинить Китай в том, что центральные банкиры БМР, настоящие боги денег, продумывали с 2008 года. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617183060

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