"Климатическая диктатура" Джо Байдена, - В.Катасонов

13:29 31.03.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ. "КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА" ДЖО БАЙДЕНА



Дадут ли Байдену убить американскую нефтянку?



Еще в период предвыборной кампании 2020 года Джо Байден обещал, что, став президентом США, он в качестве одного из главных приоритетов Америки определит борьбу с глобальным потеплением. А для этого совершит в стране "революцию чистой энергии". То есть, сделает то, что отказался делать президент Дональд Трамп.



В декабре 2015 года в Париже проходила международная конференция, на которой было подготовлено Соглашение по климату, которое предусматривало "карбоновое обнуление" к середине нынешнего века. Под "карбоновым обнулением" понимается полное прекращение выбросов в атмосферу двуокиси углерода (СО2) и других "парниковых газов", которые, как утверждают некоторые ученые, создают в атмосфере "парниковый эффект", повышающий температуру на планете. Парижское соглашение по климату подписали почти все государства мира. За исключением США.



Дональд Трамп твердо заявил, что Америка не будет участвовать в соглашении, ибо вытекающие из него обязательства могут очень негативно отразиться на экономике страны. Согласно оценкам Всемирного банка, по состоянию на 2016 год доля США в мировой эмиссии углекислого газа составила 14,8% (второе место после Китая, у которого этот показатель равнялся 29,3%).



Отказ США участвовать в Парижском соглашении фактически ставил крест на амбициозной цели соглашения – добиться нулевых эмиссий "парниковых газов" к середине текущего столетия.



Более того, Трамп всячески повышал "углеродную" составляющую американской экономики: стимулировал развитие сланцевой промышленности, поощрял расширение добычи нефти и природного газа в стране и экспорта углеводородов в другие страны, урезал бюджетные ассигнования на развитие "зеленой энергетики" (солнечная, ветровая, водородная и др.).



Для стимулирования производства и более широкого использования в американской экономике нефти, угля и сланцев Трамп пошел даже на ослабление экологических стандартов, что вызывало противодействие со стороны ряда штатов.



Придя в Белый дом Джо Байден, в первый же свой рабочий день (20 января) подписал указ о начале процедуры присоединения США к Парижскому соглашению по климату. Бывший государственный секретарь США Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по вопросам климата, пообещал, что для новой администрации состояние окружающей среды станет "определяющим при планировании внешней политики".



Он исходит из заявлений Джо Байдена, который сказал, что Америка не только присоединится к Парижскому соглашению, но готова возглавить борьбу с климатическим потеплением на планете. Как сообщили американские СМИ, 19 февраля США официально присоединились к Парижскому соглашению по климату.



Знаменательным днем стало также 28 января 2021 года. Американские СМИ, цитируя Байдена, назвали его "климатическим днем в Белом доме". В этот день президент подписал три указа по климату и экологии. "Сегодня в Белом доме климатический день, - сказал Байден журналистам во время подписания указов. - Мы и так с этим очень затянули, ждать больше нельзя". Президент заявил, что США должны стать мировым лидером в борьбе с кризисом из-за изменения климата.



Упомянутые указы Байдена предполагают создание в Белом доме специального офиса по национальной климатической политике, а также проведение саммита мировых лидеров в День земли, который ежегодно отмечается 22 апреля. Кроме того, президент поручил американской разведке подготовить доклад о том, как изменение климата повлияет на безопасность страны.



Уже не приходится говорить о такой "мелочи", как распоряжение президента федеральному правительству приобретать служебные автомобили, которые отвечают высочайшим стандартам по экологии и климату. Уверен, что сам Байден будет разъезжать лишь на электрокаре и тем самым подавать пример другим чиновникам, а также всем гражданам Америки.



А вот одна очень важная новация президента: американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях, а также на морском шельфе. Многие месторождения углеводородов в США были законсервированы, поскольку находились в заповедных и иных охраняемых территориях, а сами территории имеют статус федеральных земель.



Трамп очень активно проводил расконсервацию таких месторождений, наращивая за их счет добычу углеводородов в США. По данным Американского института нефти (API), на федеральные земли приходится около 22% общего объема производства нефти и 12% газа.



Нефтяные и газовые компании, а также компании, занимающиеся производством нефтепродуктов, сжижением и транспортировкой природного газа уже выступили против этого решения президента. Правда, у нефтяных и газовых компаний имеется некоторый запас прочности: указ запрещает выдачу новых лицензий на бурение и добычу, но не отменяет действие ранее выданных.



Между тем, по оценкам специалистов, из выданных при Трампе лицензий на бурение было использовано лишь около 50%. Таким образом, бурение скважин на федеральных землях при Джо Байдене будет продолжаться за счет неиспользованных лицензий.



Помимо всего, команда Джо Байдена взяла курс на расширение той части федеральных земель, которые имеют статус "охраняемых". К 2030 г. Джо Байден и его сторонники планируют законсервировать, по меньшей мере, 30% всей федеральной земли и прибрежных вод США.



Уже наносятся удары по ряду проектов и компаний в сфере добычи и транспортировки углеводородов. В январе Байден приостановил строительство трубопровода Keystone XL, который предназначался для транспортировки нефти из Канады на территорию США. Это решение вызвало бурную реакцию в отрасли. В том числе и потому, что оно спровоцировало массовые увольнения работающих на прокладке трубы.



Байден (а, скорее всего, кто-то из его спичрайтеров) отреагировал на эти недовольства следующим заявлением: "Для меня изменение климата подразумевает появление новой работы". Байден рассчитывает, что созидание "зеленой экономики" и "зеленой энергетики" приведет к появлению миллионов новых рабочих мест.



Эта риторика Байдена (вернее тех, кто стоит за президентом) все более раздражает миллионы простых американцев. В феврале ряд штатов (особенно Техас) переживали экстремальные холода, которые привели к десяткам летальных исходов и серьезно осложнили жизнь американцев и функционирование экономики. И это на фоне постоянных напоминаний со стороны Джо Байдена, что Америке и человечеству грозит тепловой коллапс.



Если простые американцы пока лишь ворчат по поводу "климатических причуд" Байдена, губернаторы ряда штатов готовы оспаривать президентские указы об экологии и климате. 8 марта власти 12 американских штатов подали общий иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации в связи с этими указами.



Исковое заявление было подготовлено генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом. В нем генеральный прокурор упоминает указ №13990, "который он (Байден - В.К.) не имел полномочий издавать" и который может оставить без работы тысячи жителей Миссури, занятых в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и добыче энергоносителей.



"Эта масштабная экспансия федеральной власти может повлиять почти на каждое домохозяйство в этом штате через рост счетов за электроэнергию и потерянные рабочие места", - говорится в иске. К этому исковому заявлению присоединились генеральные прокуроры Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннесси, Юты и Южной Каролины.



В иске, который был подан в федеральный суд штата Миссури, говорится, что практическая реализация указов может нанести серьезный ущерб экономике США. Общая сумма ущерба оценена в 9,5 трлн. долл. Своего вердикта по иску 12 американских штатов федеральный суд США еще не вынес. Но можно не сомневаться, что сопротивление Америки "климатическому диктату" Джо Байдена и тех, кто за ним стоит, будет усиливаться.



Катасонов Валентин Юрьевич Источник - russtrat.ru

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