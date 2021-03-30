Случайный мир с опасной Украиной, - Р.Ищенко

13:34 31.03.2021 РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО

30.03.21



Бывает, что войны начинаются случайно: по недоразумению, из-за неправильной оценки намерений оппонента, из-за провокации третьей силы. Однако бывают ситуации, когда случайностью оказывается сохранение мира, настолько неизбежной представляется задействованным в кризисе сторонам война



Сейчас мы находимся как раз в такой ситуации. Причем главную опасность представляют не амбиции США, осознающих, что могут сохранить свою гегемонию лишь силовым путем. В Вашингтоне понимают весь риск большой войны с участием ядерных держав. Им нужна война не какая угодно, а в соответствующем формате. Поэтому действия США более-менее предсказуемы, и их можно контролировать.



Главную опасность являют собой выброшенные на обочину глобальной политики мелкие вассалы США (сами себя они числят союзниками Америки). Местные режимы не могут существовать без американской поддержки. Если таковая иссякает, последним средством вернуть внимание Вашингтона становится война. Причем война с Россией или война, которую можно продать "цивилизованному миру" как войну с Россией.



В столицах брошенных протекторатов смутно понимают, что Америке необходимо втягивание России в полномасштабные боевые действия, которые можно было бы превратить в войну некоей "европейской коалиции" против Москвы. Именно не войну НАТО и России, а войну ограниченной несколькими членами НАТО и ЕС коалиции с участием не входящих в данные объединения государств против России.



В случае начала войны в таком формате американцы получают возможность давить на своих европейских друзей и партнеров, требуя полностью обнулить все торгово-экономические связи с Россией, "воюющей против членов НАТО и ЕС", и Китаем как ее союзником.



Таким образом, проблема сохранения американского контроля над Европой решается без собственных усилий со стороны США. Кроме того, Америка получает возможность выступить "миротворцем", требуя от России, которая в состоянии быстро разгромить любую европейскую коалицию, остановить военные действия без приобретения существенных преимуществ.



Поэтому американцы не только не сдерживают воинственность мелких лимитрофов, но, наоборот, всеми силами поощряют ее. Самой опасной в плане провокации военного конфликта является Украина:



Киев и так уже семь лет заявляет, что ведет войну с "напавшей" на него Москвой.

Наличие неурегулированного военного конфликта в Донбассе позволяет в любой удобный момент разморозить кризис.

Украинские власть и экспертное сообщество просто неадекватны. Большинство влияющих на принятие решений людей в Киеве считают, что коллективный Запад в случае открытого украинско-российского конфликта будет в полном составе воевать за Украину.

Социально-экономическая ситуация на Украине столь катастрофична и бесперспективна, что война остается единственной надеждой нынешней власти уцелеть и сохранить подобие государственности.



Ситуация, сложившаяся на Украине и вокруг нее, абсолютно понятна и прозрачна для всех заинтересованных игроков. США внимательно наблюдают, старательно избегая каких-либо действий, которые могли бы интерпретироваться как стимулирование украинских властей к нагнетанию напряженности, как Киев движется в нужном им направлении (к войне). Вашингтону надо, чтобы в момент начала войны никто не мог бы обвинить его в провокационных действиях. Украина должна все сделать сама.



Париж и Берлин стараются "ничего не замечать", надеясь, что пронесет, что Россия сама как-нибудь выпутается и им не придется, к удовольствию Америки, рвать экономические связи с Москвой. Позиция страусиная, но подобного рода "итальянская забастовка" - максимум того, что нынешние власти Франции и Германии могут позволить себе во взаимоотношениях с США.



Поляки и прибалты радостно толкают Украину к конфликту, надеясь, что сами смогут избежать участи пушечного мяса США, что конфликт будет исчерпан за счет Украины, что им еще удастся поживиться за счет ее раздела. Впрочем, на Украину посягают только поляки, прибалты облизываются на Белоруссию (в которой польские интересы тоже есть).



Российское руководство еще в прошлом году пришло к выводу, что киевские власти отказались от мирного пути разрешения украинского кризиса.



Об этом свидетельствовал целый ряд дипломатических шагов Москвы, начиная с отказа о чем бы то ни было говорить с Киевом, пока не будут выполнены обязательства, принятые на себя Зеленским по итогам последней встречи в "нормандском формате", и заканчивая заявлением Лаврова о готовности к полному разрыву отношений с ЕС как организацией, притом что каждой отдельной стране Евросоюза двери к сотрудничеству Москва оставляет открытыми.



Россия также предупредила Париж и Берлин, что они несут полную ответственность за поведение своих киевских подопечных.



Соответствующие политические (о претензиях народных республик на территории в границах бывших Донецкой и Луганской областей) и военные (приказ открывать огонь на упреждение по позициям ВСУ, с которых ведутся обстрелы территорий республик) шаги предприняли власти ДНР и ЛНР.



Одновременно Россия постаралась максимально интенсифицировать процесс выдачи российских паспортов населению республик. Украинские власти заявляют о наращивании группировок российских войск в Ростовской и Белгородской областях, Москва эти сообщения не комментирует, при этом в российской прессе периодически появляется неподтвержденная (но и неопровергнутая) информация о вербовке добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе.



Россия открыто проводит дипломатическую и информационную подготовку к войне, используя демонстрацию своей готовности к худшему варианту для того, чтобы охладить горячие головы в Киеве и в ЕС (США, как уже было сказано, на планируют сами воевать, как минимум на первом этапе). Похоже, однако, что избежать худшего, несмотря на все усилия Москвы, не удастся.



Украинские власти потеряли всякую адекватность и официально объявили о своем намерении провести в прилегающей к линии разграничения в Донбассе зоне масштабные контртеррористические учения. В военной истории человечества учения часто использовались как предлог для проведения развертывания сил вторжения.



С учетом же того, что Киев называет террористами политиков, военных и население ДНР/ЛНР, а также памятуя о постоянных обстрелах территорий республик ВСУ, легко понять, что заявленные учения носят крайне провокативный характер и реально могут стать причиной "случайной" войны.



Сразу после заявлений Киева об учениях Москва запросила Париж и Берлин о переговорах на уровне президентов и канцлера в видеоформате, без Зеленского. Россия подчеркнула, что речь не идет о "нормандском формате", поскольку с Украиной не о чем говорить. Фактически это недвусмысленное предложение Франции и Германии унять Украину, пока не случилось худшего.



Тем не менее, несмотря на очевидную необходимость срочных переговоров, из европейских столиц исходят противоречивые сигналы. То Париж и Берлин подтверждают намерение провести видеоконференцию, отмечая, однако, что конкретная дата пока не согласована, то из Берлина поступает информация о том, что конференцию по непонятным причинам провести невозможно. Судя по всему, немецкое и французское руководство просто тянет время, давая возможность Украине и США решить поставленные задачи.



В то же время наши европейские партнеры намекают на готовность провести видеоконференцию в "нормандском формате" (то есть с Украиной).



Последнее является бессмыслицей, так как Киев использует свое участие в конференции не для поиска решения проблемы, а для заявления своей "особой позиции", предполагающей необходимость переписать Минские соглашения так, как хочет Украина.



Как видим, действия сторон свидетельствуют о том, что все считают конфликт неизбежным и используют оставшееся время для занятия максимально выгодной позиции и попытки очистить себя от потенциальных обвинений в способствовании переходу кризиса в горячую фазу.



Кремль практически открытым текстом предупредил западных партнеров, что, если война на Украине будет развязана, ее окончание будет далеко от любого из устраивающих Запад вариантов. Это можно считать последней отчаянной попыткой убедить Запад задуматься и заставить Украину отказаться от провокации войны. Вряд ли эта попытка будет успешной. Запад слишком далеко зашел, все его расчеты исходят из неизбежности войны, его влечет инерция уже принятых решений, и передумывать он (в частности, США) не собирается.



Остается надеяться на то, что худший сценарий будет предотвращен чудом, и понимать, что, если чуда не случится, победа (не только военная, но и политическая, и дипломатическая) все равно будет за нами. Источник - aurora.network

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