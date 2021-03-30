Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов

13:52 31.03.2021

Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, передает Tengrinews.kz.



Актоты Раимкулова выразила глубокие соболезнования родным и близким Шот-Амана Валиханова.



"От Министерства культуры и спорта выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью выдающегося архитектора, профессора, заслуженного деятеля Казахстана Шот-Амана Идрисовича Валиханова.



Шот-Аман Идрисович всю свою сознательную жизнь посвятил любимому делу. Он внес весомый вклад в создание памятников истории нашего народа, прославление значимых личностей страны, строительство архитектурных сооружений", - написала министр в Instagram.



Шот-Аман Валиханов родился 26 апреля 1932 года в ауле Сырымбет Северо-Казахстанской области. Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР, председатель Республиканского общества охраны памятников истории и культуры. Он является автором герба Казахстана. Автор и соавтор проектов стадиона "Динамо", магазина "Универсам", памятников Валиханову, Джангильдину, Муратбаеву, Монумента Независимости.