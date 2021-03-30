Плановый бардак. КазДепы обвиняют главу Минздрава Цоя в провале вакцинации

13:57 31.03.2021

"Цой проваливает работу по вакцинации" - депутат раскритиковала Минздрав



Министерство здравоохранения не извлекло никаких уроков ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Унжакова. По ее словам, если бывший министр Елжан Биртанов "провалил начало борьбы с пандемией", то сегодня министр Алексей Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вопрос касается организации работы по массовой вакцинации населения, который не первый раз поднимается в стенах Мажилиса. В начале февраля текущего года от депутатов фракции Nur Otan был озвучен депутатский запрос в адрес министра здравоохранения о наиболее острых проблемах вакцинации населения от коронавирусной инфекции.



Ответ министра на этот запрос нами изучен, и он оставил двойственные чувства.



С одной стороны, из ответа следует, что ведется широкомасштабная работа в этом направлении, в том числе и разъяснительная кампания. Но результатов этой работы мы, к сожалению, не видим, или они настолько незначительны, что не способствуют улучшению ситуации в стране и справедливо вызывают нарекания у населения. Очевидным остается пока то, что заболеваемость не снижается, а напротив, увеличивается число регионов, попадающих в "красную" зону по COVID-19", - озвучила депутат Ирина Унжакова.



Депутат в недоумении, почему правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, но до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по ее организации.



"Вот и вчера министр здравоохранения Цой выступил с очередным призывом к населению вакцинироваться. Но возникает вопрос: куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликлиниках регионов вакцин нет. И эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Сегодня люди сталкиваются с ситуацией, когда не знают, где и когда можно пройти вакцинацию. Неужели Министерство здравоохранения за этот год не смогло выработать алгоритм действий на опережение?! И поэтому темпы вакцинации населения вызывают у нас серьезное беспокойство", - подчеркнула Унжакова.



Она добавила, что на деле это невыполнение правительством поставленных Главой государства задач.



По ее мнению, если в начале пандемии все недоработки, ошибки можно было отнести к отсутствию опыта, практики, средств, то сегодня уже есть все, что должно помочь нам эффективно бороться с COVID-19, в том числе Парламентом была создана вся законодательная база для этой работы.



"Но ситуация, которая складывается на сегодня у нас в стране, говорит, что Министерство здравоохранения не извлекло никаких уроков ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом. А мировой опыт как раз-таки показателен. В таких странах, как Израиль, Великобритания, Словакия, Словения, Сербия, Сингапур и ряде других, уже привито от половины до 90 процентов населения.



В Казахстане же на сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения, провакцинировано чуть более 101 тысячи человек. Это составляет 0,7 процента, то есть менее одного процента населения. А вакцинация, к сведению, началась два месяца назад. И не надо иметь сверхматематические способности, чтобы подсчитать, что при таких темпах вакцинации страны понадобится порядка 15 лет, чтобы достичь 70 процентов вакцинирования почти 19-миллионного населения Казахстана", - возмутилась депутат.



Более того, она отметила, что нерешенным остается целый комплекс вопросов, связанных с казахстанской вакциной, по которой только есть информация о получении временной регистрации. Нет ясной и четкой картины по работе заводов для производства вакцины.



Депутат озвучила, что на производство и поставку российской вакцины "Спутник V" выделено 18 миллиардов тенге, из которых около 15,2 миллиарда тенге - Карагандинскому фармацевтическому комплексу - именно на производство вакцины. По информации Министерства здравоохранения, за все время работы здесь произведено всего 243 тысячи доз вакцины, 93 тысячи из которых применены, а 150 тысяч в настоящее время развозятся по регионам.



Еще больше вопросов и отдельного разбирательства требует ситуация со строительством завода в Жамбылской области, отметила Унжакова. Она указала, что на его строительство из республиканского бюджета было выделено более пяти миллиардов тенге. По информации Министерства образования и науки, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД.



"Проект делался проектировщиками, не имеющими опыта подобных работ. В итоге в сметах "забыли" учесть часть оборудования. В настоящее время корпус завода возведен практически полностью, но оборудование еще не поставлено. В итоге наполовину построенный объект лег на плечи местных исполнительных органов.



В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения. Ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картину к лучшему, а население не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как можно осуществить вакцинацию.



Очевидно, что Министерству здравоохранения необходимо в срочном порядке принять соответствующие меры, иначе мы рискуем столкнуться с повторением ситуации прошлого лета, когда проявилась полная неготовность к борьбе с пандемией", - озвучила депутат.



Обращаясь к премьер-министру, Унжакова указала, что в условиях продолжающейся борьбы с пандемией нельзя недооценивать важность массовой вакцинации от коронавируса. Необходимы такие инструменты, как продуманный план действий, пошаговый алгоритм с указанием сроков, регионов и исполнителей.



"Пора от декларации заявлений и намерений перейти наконец к системной, жесткой и результативной работе по массовой вакцинации населения.



В соответствии с Конституционным законом "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" просим в кратчайшие сроки предоставить ответ, в котором указать конкретный план поставок вакцин по регионам, график вакцинации всех групп населения, а также полную информацию обо всех пунктах вакцинации, вплоть до телефонов исполнителей", - заключила она.



Отметим, ранее Цой уверял журналистов, что "вакцинация у нас идет планово".