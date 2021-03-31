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Дейтон-2. Россия и Запад секретно "переформатируют" Украину в федерацию? - А.Ганжа
14:42 31.03.2021

Андрей
Ганжа
На Украине "запахло" Дейтоном

По мнению некоторых исследователей и экспертов, "Дейтон представляет собой пример успешных переговоров по разрешению конфликта" (Говард Хенсель, США), хотя это соглашение "также посеяло семена нестабильности, создав децентрализованную политическую систему, которая подорвала авторитет государства" (Патрик Макмахон и Джон Вестерн, США). Хотя и сейчас, судя по результатам опроса 2020 года, "в каждой из трех основных этнических групп Боснии за Дейтон проголосовало бы больше людей, чем против".

Влюбом случае Дейтонские соглашения остановили боснийскую войну 1992−1995 годов, и с тех пор в этом регионе Балкан "просто перестали стрелять". После парафирования соглашения на базе ВВС Райт-Паттерсон (Огайо, США) лидеры сербов, боснийцев и хорватов (Милошевич, Изетбегович и Туджман) окончательно подписали его в Париже 14 декабря 1995 года. Но от правды не скроешься: не они его авторы. А те персоны, что были свидетелями подписания: премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес, президент Франции Жак Ширак, президент США Билл Клинтон, британский премьер Джон Мейджор, канцлер Германии Гельмут Коль и премьер-министр России Виктор Черномырдин. Это был хрестоматийный случай решения судьбы страны без реального участия представителей этого региона.

Последнее время украинские медиа с совершенно понятной тревогой комментируют заявление "пресс-секретаря всея Руси" Дмитрия Пескова о том, что между лидерами России, Германии и Франции ведутся контакты по поводу последних событий в Донбассе. На вопрос корреспондента УНИАН в России, почему президент Украины Владимир Зеленский не намерен участвовать в упомянутых переговорах, Песков ответил, что речь идет не о "каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки".

"Отмазка", скажем прямо, так себе, поскольку о чем сейчас может идти речь в контексте Донбасса, если не о преодолении (или хотя бы купировании) конфликта. Зато "ветер Дейтона" отчетливо холодит виски.

Нервно отреагировала и украинская дипломатия. Реакция МИД однозначна: "Мы убеждены, что только полный, а не сокращенный состав "нормандской четверки" позволит добиться прогресса по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего, обеспечению полного и всеобъемлющего прекращения огня" (пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко). Ничего нового: позиция "ничего об Украине без Украины" является абсолютной истиной для украинских дипломатов еще со времен Петра Порошенко.

Но сама инициатива России была вполне предсказуема. Еще в начале марта Песков заявил, что Москва серьезно обеспокоена ростом насилия на линии соприкосновения повстанцев и украинских правительственных сил, и фактически призвал Францию и Германию использовать свое влияние на украинское правительство, чтобы убедиться, что события в части восточной Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией повстанцами, не "пересекли опасную черту". Понятно, что теперь Кремль может придать качество "опасной черты" всему, чему угодно - от случайного выстрела "блуждающего танка" на фронте, до попыток Киева изменить основные постулаты Минских соглашений в рамках "Норманди".

Кстати, публичного медийного негатива со стороны Франции и Германии я пока не нашел. Что не может не напрягать Украину еще больше.

Дейтонские соглашения в 1995 году создали современную Боснию и Герцеговину, которая формально является унитарным децентрализованным государством, а по сути - государством федеративным.

На Украине само слово "федерация", "федерализм" табуировано, но это табу не распространяется на президента Соединенных Штатов. И уместно вспомнить, что еще 9 декабря 2015 года Джо Байден (в то время вице-президент при Обаме) выступил в Верховной раде Украины, где в качестве образца украинского будущего предложил американский федерализм, то есть "автономные независимые государства, их решимость иметь собственные полицейские силы, их решимость иметь свою систему образования, свое собственное правительство в соответствии с единой Конституцией".

Конечно, можно возразить, что сценарий "типа дейтонского" вызовет откровенное сопротивление и экономической, и политической элиты страны. Но национальная экономическая элита (а сейчас это те, кого называют "украинский олигархат") нивелируется сценарием "компрадор-глобалисты" против "олигарх-патриотов", открывающим окно для иных персон и иных капиталов.

А с политической элитой - и того проще. Дейтонский сценарий на Украине может "принудить Украину к прямым переговорам с сепаратистами, вытеснив Украину из международных форматов переговоров по Донбассу" (Владимир Фесенко, украинский политолог). То есть украинская политическая элита может быть сведена к статусу субъекта, лишь формально легализующего чужие решения.

Естественно, такой сценарий неприемлем для киевской власти, поэтому ее ближайшие действия неизбежно будут связаны с обострением конфликта. Действия уже начались: 30 марта Верховная рада в турбо-режиме (сутки от получения до принятия в зале!) приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта в Донбассе. Где потребовала от РФ "вывести с Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику". По словам депутата от "Слуги народа" Мережко, "мы открыто признаем, что Украина находится юридически и фактически в состоянии войны с Россией, то есть в состоянии международного вооруженного конфликта". Хотя в тексте парламентского заявления термин "война" благоразумно не употребляется.

Но сейчас даже не особо важно, в каких крайних формах может вылиться Киеву такая депутатская смелость. Речь о другом.

Верховная рада делает юридически ничтожным, "ни к чему не обязывающим весь "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", поскольку там сторонами противостояния обозначены украинские войска и "вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (пункт 2). Тем самым она провозглашает ничтожность и "нормандского формата", и Резолюцию СБ ООН №2202 от 2015 года, которые подчеркивали безальтернативность Минского процесса.

Заявление ВРУ - это, прежде всего "для внутреннего пользования", для мобилизации радикал-патриотов и устрашения несогласных. При определенном стечении обстоятельств это заявление может быть использовано ведущими геополитическими игроками (США) во имя крайнего обострения отношений с Россией, даже как казус белли.

Но у "ведущих" сейчас другие заботы, и Украина, по мнению самого президента Зеленского, "не в приоритете". Поэтому возможен и другой вариант: Франция, Германия и Россия, в условиях отказа Киева от Минска-2, могут перейти к "дейтоновской модели" решения конфликта. То есть - без участия "объекта воздействия", Украины.

А "дейтоновская модель", и это следует признать и помнить, является переформатированием государственной структуры всего региона.

31 марта 2021
Андрей Ганжа

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617190920
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