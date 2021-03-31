В Киргизии начали строить "первый крупный индустриальный парк Silk Way". Кому/зачем?

17:48 31.03.2021

В Кыргызстане построят первый крупный индустриальный парк



Автор: Эрлан Жумагазиев

Марал радиосу

31 марта 2021



В Кыргызстане началось строительство индустриального парка Silk Way, сообщила пресс-служба компании.



Согласно информации, торгово-промышленный комплекс будет располагаться недалеко от границы с Казахстаном, в 30 километрах от международного аэропорта "Манас".



На территории парка расположатся восемь основных секторов: торгово-экспозиционный центр, производственные помещения легкой промышлености, таможенно-логистический центр, склады, академия легкой промышленности для подготовки специалистов швейной и текстильной отраслей, конноспортивный комплекс, парк, паркинг. Для работников будут действовать точки общепита, социально-административные учреждения, поликлиника, детский сад, парковка.



Будут созданы удобные условия для предпринимателей по приватизации зданий.



На первом этапе будут построены швейные фабрики, проект полностью финансируют кыргызстанские бизнесмены. Резидентам парка будут помогать налаживать контакты с известными компаниями и брендами в заключении контрактов, услугах по маркировке, сертификации и доставке грузов. .