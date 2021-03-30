 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы-баткенцы против обмена земель с Узбекистаном, - Kyrgyztoday
17:54 31.03.2021

30 марта, члены правительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы проводят встречу в селах Чечме и Бирлик, расположенных на кыргызско-узбекской границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев первым делом отправился к роднику у села Чечме. Местные жители сказали Камчыбеку Ташиеву, что указанный родник является для них единственным источником питьевой и поливной воды.

"Наши предки в 16-м веке перегородили поток воды и провели воду в село. Позже, во времена СССР, в 1960-1970 годы излишек воды начали подавать в Узбекистан. Здесь находятся могилы наших отцов и дедов. Ежегодно мы проводим очистительные работы у родника, приносим в жертву скот и читаем куран в память наших предков. По данному роднику с узбекской стороной никакого спорного вопроса не должно быть. Мы давали воду соседям и будем продолжать это делать. Но двухстороннего использования нам не нужно, мы не согласны делить участок", - сказал местные жители.

Источник: Кyrgyztoday

Источник - gezitter.org
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