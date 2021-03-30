Задержан за коррупцию очередной вице-мэр Бишкека - Алымкулов

19:08 31.03.2021

Задержаны экс-вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов и глава районного УГКНБ© Sputnik / Евгений Одиноков



Источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего вице-мэра Азизбека Алымкулова. Его подозревают в незаконном обогащении и коррупции.



Военной прокуратурой задержаны бывший вице-мэр столицы А. А. и начальник районного отделения Управления ГКНБ по Бишкеку А. Ж., сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Их подозревают в незаконном обогащении и коррупции при предоставлении в пользование дорогостоящих земельных участков в Бишкеке.



По данным источников в правоохранительных органах, задержан бывший вице-мэра Азизбек Алымкулов. Он проработал на должности вице-мэра столицы по земельной и транспортной политике с 2019 по 2021 годы.



Задержанные водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.



"Установлено, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами, с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии Бишкека и ее ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц", - рассказали в Генпрокуратуре.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие фигуранты дела.