Литовский през Неуседа тоже обозвал соседа Путина - "убийцей"

19:49 31.03.2021

Литовский президент согласился с Байденом, назвавшим Путина убийцей



На вопрос, можно ли назвать российского лидера Владимира Путина "убийцей", президент Литвы Гитанас Науседа ответил утвердительно, согласившись с позицией лидера США Джо Байдена.



"К сожалению, да", - заявил Науседа журналисту, задавшему вопрос, солидарен ли он с мнением Байдена, передает Delfi.



Науседа также добавил, что Россия не уважает территориальную целостность соседних государств, в том числе Украины. По его словам, он видит "много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежения территориальной целостностью своих соседей". "Кремль в последнее время демонстративно это показывает", - подчеркнул лидер Литвы.



Отметим, Россия и США оказались в ситуации кризиса, после того как президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, "убийца" ли глава РФ Владимир Путин, и пригрозил Кремлю ответственностью, если вмешательство в американские выборы подтвердится. Путин, комментируя слова Байдена, заявил, что желает американскому лидеру здоровья. Российский лидер также предложил Байдену провести беседу онлайн, однако ответа не получил. Позднее в Кремле заявили, что переговоры двух лидеров пока не планируются, поскольку американская сторона к этому не готова.