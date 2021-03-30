АфганСпецслужбы рапортуют о ликвидации особо матерого таджикского курбаши - Абумухаммади Тоджики

23:31 31.03.2021

ГУНБ Афганистана: в провинции Пактика ликвидирован Абумухаммади Тоджики



Главное управление национальной безопасности Афганистана сообщило, что в ходе спецоперации в юго-восточной провинции Пактика убит один из высокопоставленных чинов сети "Ал-Каида" Давлатбеки Тоджики, известный как Абумухаммади Тоджики.



В распространенном 30 марта заявлении ГУНБ Афганистана сказано, что Абумухаммади Тоджики был одним из руководителей "индийской ячейки" сети "Ал-Каида". "Вместе с ним был ликвидирован Хазратали, известный как Хамза Муходжир, уроженец Вазиристана и один из полевых командиров движения "Талибан", сообщают афганские спецслужбы.



В официальном заявлении говорится, что Абумухаммади Тоджики и Хамза Муходжир были главными организаторами крупных терактов сети "Ал-Каида" и движения "Талибан" в Афганистане и активно готовились к новой серии "весенних нападений". "Боевики были убиты в то время, когда хотели скрыться с места проведения спецоперации в провинции Пактика", сказано в заявлении. ..



Пока неизвестно, является ли что Абумухаммади Тоджики уроженцем Таджикистана или Тоджики всего лишь псевдоним боевика. Власти Таджикистана пока не прокомментировали заявление афганских силовиков.



Власти Таджикистана и Афганистана не отрицают присутствие боевиков из Центральной Азии на афганском севере. Группы боевиков из центральноазиатских республик в настоящее время присутствуют в Вардудже, Рагистане, Ямгане, Джурме, Дарайме, Яфтале и других уездах Афганистана, и полностью контролируют отдельные территории. Иностранные группировки действуют, как правило, вместе с талибами, стремятся к достижению общих целей, сообщают афганские спецслужбы.



В ноябре 2020 года в результате боев в уезде Маймай афганской провинции Бадахшан были убиты по меньшей мере 24 сотрудника местных сил безопасности. Об участии "таджикских талибов" в боях в Маймае стало известно после того, как 7 декабря в сети появилось видео убийства афганских силовиков: некоторые боевики разговаривали на диалекте, присущем таджикам Таджикистана. Сообщается, что уроженцы Таджикистана входят в группировку "Джамаат Ансоруллах", которая воюет на стороне движения "Талибан".



По данным властей Афганистана, в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан на стороне талибов воюют более 450 иностранных боевиков – таджики, узбеки, кавказцы, и китайские уйгуры.