"Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs

00:18 01.04.2021

"Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs



Под красивыми фразами и аргументами проекта "Глобальный концерт XXI века" замаскирована кулуарная модель управления миром, где ООН и другие международные организации превращаются просто в декорации, в которых будут разыгрываться спектакли по сценариям, составленным на "неформальной и как бы частной площадке, в которой достижение консенсуса сочетается с договоренностями и хитростями".



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 31 марта 2021, 19:03 - REGNUM В американском журнале Foreign Affairs 23 марта 2021 года была опубликована знаковая статья под заголовком "Новый Концерт великих держав" и подзаголовком "Как предотвратить катастрофу и способствовать стабильности в многополярном мире". Авторами данной публикации являются Ричард Хаас, президент американского Совета по международным отношениям, и Чарльз Купчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.



Заметим, что Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) - это самая мощная частная организация по влиянию на внешнюю политику Соединенных Штатов. Она была основана в 1921 году, имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также дополнительное бюро в Вашингтоне, округ Колумбия. Ричард Хаас возглавляет Совет по международным отношениям с 2003 года.



Сначала разберемся в термине "Концерт великих держав". Он был взят авторами указанной выше статьи из системы Европейского концерта (Венской системы международных отношений), которая была закреплена в 1815 году Венским конгрессом. Европейский концерт базировался на балансе сил и общем согласии великих держав: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании.



Сложившуюся в настоящее время в мире обстановку Ричард Хаас и Чарльз Купчан описывают следующим образом: "Pax Americana выдыхается. Соединенные Штаты и их традиционные демократические партнеры не имеют ни возможностей, ни желания закрепить взаимозависимую международную систему и сделать универсальным для всего мира либеральный порядок, который они установили после Второй мировой войны".



Для обеспечения стабильности в нынешнем веке предлагается глобальный договор ведущих стран мира - Глобальный концерт XXI века. В него должны войти шесть участников: Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Россия и США. На эти страны приходится 70% мирового валового продукта и примерно такая же доля от мировых военных расходов. Главный критерий для включения в Глобальный концерт XXI века - "мощь и влияние страны, а не поддерживаемые ей ценности или характер власти".



Главная задача Глобального концерта XXI века - стратегические проблемы, а также разрешение возникающих кризисных ситуаций. Он не будет подменять собой нынешние международные организации (ООН и т.п.), а будет "подобием Олимпа, который будет поддерживать, а не вытеснять нынешнюю международную архитектуру, добиваясь в ней диалога".



А теперь попробуем рассмотреть ряд моментов инициативы Совета по международным отношениям более детально. Первое и, пожалуй, одно из самых важных. Уже в подзаголовке статьи признается наличие многополярного мира. В тексте присутствует и такая цитата: "Руководящая группа, состоящая из великих держав - это лучший вариант для управления интегрированным миром, который больше не контролируется одним гегемоном. Глобальный концерт отвечает всем этим требованиям".



По составу участников Глобального концерта XXI века есть вопрос по Японии. Япония фактически находится под протекторатом США и самостоятельной роли в глобальной политике не играет, хотя по размеру номинального ВВП находится на третьем месте в мире.



Еще одна деталь по участникам. В Глобальном концерте отсутствует Британия. Видно, американская элита невысоко оценивает реальную роль этой страны в международной повестке, и недавно подготовленный премьер-министром Борисом Джонсоном Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики на период до 2030 года "Глобальная Британия в эпоху конкуренции" никого не впечатлил.



Очень интересная цитата по порядку взаимодействия в рамках Глобального концерта: "В отличие от Совета Безопасности ООН, где демонстрация часто вытесняет предметную инициативу, постоянные члены концерта не будут применять вето, принимать официальные голоса или брать на себя обязательные соглашения или обязательства. Дипломатия будет проходить за закрытыми дверями и направлена на достижение консенсуса. Члены, которые нарушают ранг и действуют в одностороннем порядке, сделают это только после изучения альтернативных вариантов действий. Если кто-то из участников отклоняется от консенсуса, другие участники концерта координируют свои действия".



Получается, что ООН превращается из площадки принятия решений в инструмент исполнения договоренностей на уровне Глобального концерта, фактически исчезает и право вето в Совете Безопасности ООН, т.к. решение "консенсусом" принято уже на другом (стратегическом) уровне.



В общем и целом предложение Совета по международным отношениям по созданию Глобального концерта XXI века можно было бы описать фразой "Глобальная афера XXI века".



Под красивыми фразами и аргументами проекта "Глобальный концерт XXI века" замаскирована кулуарная модель управления миром, где ООН и другие международные организации превращаются просто в декорации, в которых будут разыгрываться спектакли по сценариям, составленным на "неформальной и как бы частной площадке, в которой достижение консенсуса сочетается с договоренностями и хитростями".



Ссылка Ричарда Хааса и Чарльза Купчана на позитивный опыт Европейского концерта (Венской системы международных отношений) и применимость его в нынешних условиях неактуальна: тогда, в XIX веке, еще не было Организации Объединенных Наций.



Фактически предлагается глобальное управление планетой полностью вывести в тень, выйти из гласных, открытых и формализованных процедур ООН, Совета Безопасности ООН, где, по крайней мере, может быть услышан голос любого, пусть даже самого малого государства. Глубинное государство США (deep state) решило свою модель управления страной продвинуть на мировой уровень.



Cui prodest? Кому выгодно? Очевидно, что предлагаемая американским Советом по международным отношениям инициатива в виде Глобального концерта XXI века предназначена для сохранения доминирования Соединенных Штатов в новых условиях - условиях многополярного мира.