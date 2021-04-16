Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества, - Э.Пильгуй

00:20 01.04.2021

Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества



В статье показано, что главной причиной катастрофического снижения рождаемости в Российской Федерации являются отнюдь не низкие доходы населения и "нежелание рожать", а духовное неблагополучие общества, индикатором которого в демографии служит статистика убийств и самоубийств



Первая часть доклада эксперта общественного движения "Родители Москвы", врача высшей категории Элеоноры Пильгуй "Демографическая катастрофа Российской Федерации: новый взгляд и пути решения", подготовленного для экспертных слушаний в ГД РФ по реализации национального проекта "Демография" 18 марта 2021 года, посвященная проблеме низкой рождаемости.



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Рис. 1. Динамика рождаемости в РСФСР РФ за период 1980-2019 гг

Рис. 2. Динамика вступлений в брак в России в период 1990-2019 гг

Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в период 1980-2019 гг

Рис. 4. Динамика рождаемости в СКФО в период 1990-2020 гг



Никогда так остро не стояла тема исчезновения коренного населения России, как последние четверть века. На сегодняшний день демографическая ситуация по всей территории страны характеризуется критическими показателями, которые свидетельствуют о глубокой депопуляции целых народов, независимо от их экономических, материальных, географических, социальных, культурных и других особенностей.



В апреле 2019 года, выступая перед Государственной думой, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова констатировала:



"В 32 субъектах РФ выросла смертность, снижается рождаемость".



Несмотря на предпринимаемые попытки выхода из демографического кризиса в рамках национальных проектов, негативная тенденция продолжает усугубляться.



Демографическая ситуация на любой территории оценивается, прежде всего, по таким основным показателям, как рождаемость и смертность населения.



Первая часть моего выступления посвящена причинам снижающегося уровня рождаемости на территории России.



Оценивая динамику рождаемости в РСФСР/РФ за последние 40 лет, мы видим кардинальное изменение ее траектории в сторону снижения, начало которого пришлось на конец 1980-х, и последующим долгим и особенно глубоким провалом в период 1993-1999 годов. В дальнейшем отмечался незначительный плавный рост показателей и вновь ухудшение ситуации в 2016 году с прогрессирующей отрицательной динамикой, сохраняющейся по настоящее время (Рис. 1)



Таким образом, за последние 30 лет страна потеряла около 22 млн человек - детей, которым не суждено было родиться.



Негативную тенденцию также ярко иллюстрирует динамика вступлений в брак за последние 30 лет с резким уменьшением количества свадеб в период 1990-х и 2010-х годов с сохранением регресса по настоящее время (Рис. 2).



Необходимо подчеркнуть, что трагичность настоящего положения усугубляется тем, что сегодня мы пожинаем последствия демографического провала 1990-х годов.



Обязательным параметром демографических процессов является суммарный коэффициент рождаемости, который представляет собой отношение числа детей на одну женщину детородного возраста 15 49 лет. При нормальных условиях воспроизводства населения этот коэффициент составляет 2,2, то есть не менее двух детей должно быть у каждой женщины.



На Рис. 3 видно падение в конце 1990-х годов суммарного коэффициента рождаемости до критического уровня 1,2 (Рис. 3). В настоящее время коэффициент составляет 1,5, что не обеспечивает простого воспроизводства населения страны, тогда как сегодня для восполнения потерь предыдущих лет необходимо как минимум трое детей на каждую женщину детородного возраста.



Попытки выведения страны из демографического кризиса предпринимались неоднократно. Так, в частности, в 2007 году государством была введена поддержка семей в форме материнского капитала, но, как мы видим на предшествующих графиках, это не привело к кардинальному улучшению ситуации. Взрывного роста рождаемости не последовало, а положительная тенденция имела плавный характер еще до 2007 г. и сохранилась позже.



На сегодняшний день сложился распространенный стереотип, что сегодня не рожают, потому что не хотят. Но график на Рис. 4 опровергает данную гипотезу на примере динамики рождаемости в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в которых исторически культ семьи очень стойкий и рождение, воспитание детей является одним из основополагающих стремлений нации. Но даже в этих республиках наблюдается снижение рождаемости в течение последних десятилетий (Рис. 4).



Опросы российских женщин детородного возраста также подтверждали желание иметь не менее двух детей.



Что же является причиной такого драматического и затяжного течения демографического кризиса?



Ответ на этот вопрос предложила группа ученых, в состав которой вошли специалисты в области демографии, эпидемиологии заболеваний - И. А. Гундаров, В. Н. Крутько, В. А. Полесский.



Они оценили не только экономическое и материальное благосостояние общества, но и его психо-эмоциональное, духовное и социальное состояние. Оценку этих параметров проводили по ряду таких статистических показателей, как убийства, которые характеризуют степень агрессивности, негативного напряжения общества; самоубийства, как проявления тоски, депрессии, потери смысла жизни; также были учтены уровни краж, показатели оставленных детей в детских домах и стариков в домах престарелых и др. Представленный график демонстрирует обратную связь рождаемости с убийствами и самоубийствами, особенно ярко выраженную в период 1990-2000 годов (Рис.5). Таким образом, можно сделать прогноз: в обществе, где будет царить негативная разрушающая духовная атмосфера, будет сохраняться низкая рождаемость.



Все эти крайние степени духовного неблагополучия общества, согласно научным доказанным исследованиям, отрицательно влияют в том числе на репродуктивное здоровье, снижая способность к фертильности.



Таким образом, сегодня первостепенной задачей должны являться организация служб репродуктивного здоровья на базе существующих центров и кабинетов, где помимо медицинского обследования при диагностированном бесплодии может быть необходима коррекция психофизиологического состояния молодых пар.



Подводя итоги, можно утверждать, что общество - это социальный организм, в котором наряду с экономическими действуют психические, этнические, биологические, географические законы, и только в системной совокупности возможно осуществлять грамотное и эффективное государственное управление.



Представители каких профессий должны возглавить этот процесс? Тех, которые занимаются исследованиями природы и механизмов человеческого поведения. Это психологи, социологи, педагоги, демографы, гигиенисты, культурологи. Решение названных выше проблем невозможно без участия ученых и специалистов перечисленных направлений. Для выхода из демографического коллапса необходимо оздоровление атмосферы общества в рамках нового общественного устройства.