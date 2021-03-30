Китай обострил хлопковый конфликт урановыми боеприпасами, - "НГ"

00:42 01.04.2021 Пекин напомнил моралистам их военные преступления в бывшей Югославии



Ольга Соловьева

30.03.21



Синьцзянский хлопок стал предметом нового конфликта между КНР и западными странами.

Китай ответил на западные хлопковые санкции не только кампанией против европейской одежды. Центральная пресса КНР напомнила западным моралистам, как они загрязнили ураном территорию бывшей Югославии и вызвали в этом регионе подъем онкологических заболеваний. Перевод экономического конфликта в плоскость гуманитарных обвинений может означать, что Китай готов остановить эскалацию экономических мер против Евросоюза. Потенциальные потери европейцев от закрытия китайского рынка одежды измеряются десятками миллиардов долларов.



Центральная китайская газета "Женьминь Жибао" напомнила о росте онкологических заболеваний населения Югославии, которое пострадало от использования странами НАТО урановых боеприпасов. Главная газета Китая пишет, что 22 года назад войска НАТО во главе с США без одобрения Совета Безопасности ООН совершили нападение на Союзную Республику Югославию. Более 20 лет спустя люди все еще не избавились от тени войны и тех 15 т обедненного урана, которыми военные НАТО загрязнили регион.



Газета приводит в пример исследование Чрезвычайного центра Сербии, согласно которому множество детей, родившихся в Сербии после 1999 года, в возрасте от 1 до 5 лет страдают от нейроэктодермальных опухолей, в возрасте от 5 до 9 лет – от гематологических злокачественных новообразований, а в возрасте от 9 до 18 лет – от опухолей мозга. Кратный рост смертности мирного населения от онкологических заболеваний начался и в регионе после бомбежек НАТО. "Сейчас в Сербии ежегодно умирает около 35 тыс. человек, и почти 25 тыс. из них – от онкологии", – объясняет "Женьминь Жибао".



Причина роста заболеваемости – использование боеприпасов с обедненным ураном. "НАТО использовало 2 т обедненного урана на юге Сербии и 13 т в Косово и Метохии, всего 15 т. Такой объем урана в тысячу раз вреднее атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году", – подчеркивает китайская пресса.



Внимание Китая к гуманитарной катастрофе в Югославии неслучаен. С середины прошлой недели министр обороны Китая Вэй Фэнхэ находится в турне по странам Восточной Европы, в том числе и в Сербии.



Появление "уранового фактора" является упреком европейцам, которые ввели санкции против ряда китайских чиновников за "систематические нарушения прав человека" в отношении мусульман-уйгуров. Эти меры включают заморозку активов и визовые запреты для четырех китайских чиновников и одного юрлица. К решению Брюсселя позднее присоединились Вашингтон, Лондон и Квебек.



Пекин, в свою очередь, осудил решение Брюсселя. "Санкции – это конфронтация. Мы хотим диалога, а не конфронтации. Мы просим ЕС подумать дважды", – заявил посол Китая в Евросоюзе Жан Минь.



Обвинения властей США в адрес Китая в связи с якобы нарушаемыми правами уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР являются заговором США с целью дестабилизации Китая, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.



В качестве ответной меры КНР ввела санкции против ряда физлиц и предприятий из США и Канады. Кроме того, Китай ввел ответные санкции и против Евросоюза, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал неприемлемыми и достойными сожаления. В пакет санкций входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал санкционные ограничения Китая в отношении Америки и Канады необоснованными.



Все это происходит на фоне "неготовности" Штатов отменять повышенные тарифы на китайский импорт, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай. По ее мнению, отмена пошлин может нанести ущерб американским предприятиям и потребителям. Пошлины, введенные предыдущей администрацией, являются действенным инструментом в переговорах с КНР и предназначены "выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию" в торговле, пишет СМИ.



Обмен санкциями и взаимными сожалениями на этом не окончился, а трансформировался в полноценный корпоративный бойкот. Примерно тогда же компании Hennes & Mauritz (H&M) и Nike выразили озабоченность в связи с информацией о том, что жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района заставляют собирать хлопок. Компании решили бойкотировать синьцзянский хлопок. В ответ на это Поднебесная начала бойкотировать эти компании на всех уровнях. Так, три китайские ретейл-платформы – Pinduoduo, JD.com и Tmall – сняли продукты H&M с продажи. Шесть магазинов одежды шведской H&M были закрыты в Китае по решению арендодателей. При этом местные СМИ сообщали о куда большем числе закрытых магазинов H&M. Кроме того, магазины шведской компании пропали из навигаторов Apple Maps и Baidu Maps.



По мнению экспертов, ситуация в первую очередь угрожает самой компании H&M. Китай является четвертым крупнейшим рынком для ретейлера после Германии, США и Великобритании. В 2020 году на КНР пришлось 5,2% продаж компании. На 30 ноября 2020 году у H&M было 505 магазинов в Китае. Акции компании продолжают падать.



Другие западные бренды, включая Nike и Adidas, также обещали не использовать хлопок из Синьцзяня. Котировки того же Nike мгновенно пошли вниз. За отказ от использования синьцзянского хлопка нападкам подверглась и компания Burberry.



Мировым брендам есть что терять. Доля Китая на мировом рынке люксовых товаров составляет 20% и продолжает расти. По итогам 2020 года объем китайского рынка предметов роскоши составил 346 млрд юаней (52,6 млрд долл.), оценивали в компании Bain & Co. Не менее важную роль играют китайские потребители и в более массовых сегментах фешен-индустрии, подчеркивали аналитики.



Конфронтации с Китаем могут еще больше навредить ретейлерам, и без того страдающим от последствий пандемии. Так, в компании McKinsey текущий мировой объем складских остатков одежды оценивают в 168–192 млрд долл., что более чем вдвое превышает обычный уровень. "Надежды производителей одежды на восстановление сектора после серьезного спада из-за пандемии в 2020 году разбились о продолжающиеся локдауны и медленную вакцинацию населения", – рассказывали эксперты.



Аналитики компании сообщают, что по итогам 2020 года совокупная прибыль компаний мирового сектора одежды упала на 93% по сравнению с 2019-м. Сервис данных Statista приводит показатель совокупной выручки компаний сектора в 2020 года в 1,5 трлн долл. При этом в 2021 году среди крупных рынков рост по отношению к 2019 году прогнозируется только в Китае, на 5–10%, тогда как остальные страны покажут спад.



Впрочем, от хлопкового конфликта могут пострадать не только мировые производители одежды. Немецкая Deutsche Welle (DW) не исключает, что конфронтация КНР–ЕС может сказаться на будущем Всеобъемлющего пакта об инвестициях. Ухудшение отношений может привести к тому, что соглашение так и не будет одобрено. В то же время китайский рынок важен для ЕС. "В прошлом году Китай обогнал Штаты в качестве крупнейшего торгового партнера блока, объем импорта и экспорта составил 586 млрд евро (692 мдрд долл.)", – рассказывает немецкое СМИ. Китай также является крупнейшим автомобильным рынком в мире и особенно важен для устойчивого роста автомобильной промышленности Германии, подчеркивает издание.



По мнению экспертов "НГ", эти гуманитарные пикировки, видимо, заключаются также и в том, чтобы скрыть полное нежелание какого-либо нового действительного экономического передела отношений или сфер влияния. "Если при Трампе Америка не слишком лезла в идеологию, выдвигая китайской стороне вполне конкретные претензии в краже интеллектуальной собственности и требуя ликвидировать перекосы в товарооборотах, то при демократах картина выглядит в точности наоборот. Нюансы выполнения заключенной в январе 2020-го экономической сделки вообще не обсуждаются, не говоря уж о полностью забытой теме "большой сделки", – отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. Вместо этого, продолжает он, стороны выясняют, кто серьезнее нарушает права человека.



Как итог, страдают третьи страны. "Например, Австралия, которая присоединилась к американским обвинениям и в ответ получила от Китая прямые запреты на экспорт в Китай угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара и лобстеров. А сектор австралийских вин, который занимал на китайском рынке до 30%, просел в разы из-за введенных Пекином ввозных пошлин", – рассказывает Пушкарев. Источник - ng.ru

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