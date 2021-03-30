 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.04.2021
00:47  Для мигрантов вход в Россию – рубль, выход – два, - Е.Трифонова
00:45  Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps
00:42  Китай обострил хлопковый конфликт урановыми боеприпасами, - "НГ"
00:35  Срочный друг: Китай и Иран станут стратегическими партнерами на 25 лет
00:20  Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества, - Э.Пильгуй
00:18  "Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs
Среда, 31.03.2021
23:31  АфганСпецслужбы рапортуют о ликвидации особо матерого таджикского курбаши - Абумухаммади Тоджики

19:49  Литовский през Неуседа тоже обозвал соседа Путина - "убийцей"
19:08  Задержан за коррупцию очередной вице-мэр Бишкека - Алымкулов
17:54  Кыргызы-баткенцы против обмена земель с Узбекистаном, - Kyrgyztoday
17:48  В Киргизии начали строить "первый крупный индустриальный парк Silk Way". Кому/зачем?
14:56  КазПрез К.Токаев призвал "начать модернизацию тюркской цивилизации"... Кучеряво чешет
14:42  Дейтон-2. Россия и Запад секретно "переформатируют" Украину в федерацию? - А.Ганжа
13:57  Плановый бардак. КазДепы обвиняют главу Минздрава Цоя в провале вакцинации
13:52  Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов
13:42  На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров
13:34  Случайный мир с опасной Украиной, - Р.Ищенко 
13:29  "Климатическая диктатура" Джо Байдена, - В.Катасонов
12:31  Китай грозит глобальным кризисом. Слишком много строили
12:28  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
12:26  Стартовал форум "Казанская модель ООН" (программа)
12:16  В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы
12:09  "Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии". Zoom-форум, анонс
11:52  В Центральной Азии почему-то "не хотят" заражаться COVID-19, - "Росбалт"
11:47  У обвиненной в уголовщине мадам Калиевой все-таки отберут кресло Главного судьи Кыргызстана
10:04  Собака (овчарка) Джо Байдена покусала садовника. Каков хозяин, такой и...
09:15  14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ
09:13  КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"
08:51  В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:24  Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:06  Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов
07:59  "Я поддерживаю синьцзянский хлопок": Как США попытались заставить Китай уйти с дороги, - М.Морозов
07:55  Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев
00:20  Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:18  Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:06  Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
00:02  Кому нужен пожар в Новороссии, - К.Сивков
Вторник, 30.03.2021
21:57  Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов
21:06  Командарм, не умевший воевать. Славе героя Гражданской войны в России Иона Якир обязан китайским наемникам
20:56  "Альянс демократий" построит новый мировой порядок, - Д.Дробницкий
17:00  Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев. Есимов - пенсионер!
14:21  В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты
13:13  Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее
13:12  Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:10  Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:06  Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:05  Дочери казахских ханов нередко были "валиде султан" в Бухарском ханстве XVI-XVII вв., - Н.Нуртазина
13:04  Шаманизм Империи Чингисхана: почему не стал государственной религией…
12:53  "Ырк Битиг" - загадочная (руническая) книга древних тюрков
12:29  Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов
12:25  Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps
00:45 01.04.2021

30 марта 2021 г.
Валери де Граффенрид | Le Temps

"(...) Следует ли называть это "судебным процессом Шовена"? Или ошибочно называть "судебным процессом Флойда", по имени жертвы Джорджа Флойда, ставшего знаковой фигурой во всем мире? Судебный процесс, открывшийся в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота), посвящен злу, которое долгое время разлагало Соединенные Штаты: жестокости полиции, связанной с институциональным расизмом. На скамье подсудимых: Дерек Шовен. Белый полицейский коленом пережал шею афроамериканца Джорджа Флойда, сковал его наручниками и прижимал к земле более 8 минут 46 секунд. В течение этого времени потерпевший перед смертью успел 20 раз произнести фразу: "Я не могу дышать". Произошло это 25 мая 2020 года", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

"45-летнего Дерека Шовена обвиняют в непредумышленном убийстве. Если его признают виновным по этому пункту, то ему будут грозить до 40 лет тюрьмы. Приговора с нетерпением ждут все, поскольку дело приобрело национальный и международный размах. В Соединенных Штатах полицейские редко оказываются в суде по обвинению в жестокости. А когда это случается, то дело обычно прекращается из-за смягчающих обстоятельств или отсутствия состава преступления. Видеозапись драмы, снятая прохожим, прошлым летом вызвала беспрецедентную волну гнева и эмоций. Движение "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter) набрало обороты. А президент-демократ Джо Байден через своего представителя дал понять, что он будет "внимательно" следить за судебным процессом. Борьбу с расовой несправедливостью он делает одним из своих приоритетов", - говорится в статье.

"Защита Шовена, который не признает себя виновным, утверждает, что Джордж Флойд умер якобы от остановки сердца в результате передозировки метамфетамина или фентанила. Следы опиатов были обнаружены при вскрытии. Это главный тезис, который поддерживает Эрик Нельсон, адвокат Дерека Шовена. По его мнению, полицейский применил только протокол, предусмотренный для того, чтобы усмирить оказавшего сопротивление человека. "Как можно посмотреть это видео и сказать, что Дерек Шовен не совершал преступного деяния, в результате которого погиб Джордж Флойд?" - возмущается Бен Крамп, один из адвокатов семьи потерпевшего. Он говорит о "передозировке чрезмерного применения силы". В понедельник, незадолго до начала судебного заседания, он выступил вместе с двумя братьями и племянником жертвы, заявив, что этот "исторический" судебный процесс является ни больше, ни меньше как "референдумом по поводу пути, пройденного Америкой в ее стремлении к равенству и справедливости для всех".

"Весь мир наблюдает за нами", - предупредил он.

(...) "В понедельник утром в суде открыл огонь другой известный юрист, тоже афроамериканец: это прокурор Джерри Блэквелл. С первых секунд своего выступления в суде он обвинил Дерека Шовена в "предательстве" своей полицейской присяги. А затем стал подробно рассказывать о мучениях Джорджа Флойда и упорстве обвиняемого, державшего колено на шее жертвы, несмотря на многочисленные призывы о помощи", - указывает журналистка.

"Джерри Блэквелл настоял на том, чтобы видеозапись драмы "продолжительностью 9 минут 29 секунд" была показана во время судебного процесса. - пишет Le Temps. (...) "У мистера Флойда в течение многих лет были проблемы с опиоидной зависимостью, - не скрывал прокурор Блэквелл, который также рассказал о проблемах с сердцем. - Но то, что вы ясно видите, не является реакцией человека, который умирает от передозировки опиоидов". Стремясь не создавать впечатление, будто это "судебный процесс над полицией", он признал, что полицейские "выполняют тяжелую работу и иногда им приходится принимать решения за доли секунды". "Но здесь все было не так. Сцена длилась 479 секунд, а не доли секунды", - настаивал он.

"Дерек Шовен, защищенный перегородками из плексигласа из-за Covid, невозмутимо посмотрел видео и стал лихорадочно делать какие-то заметки. Он находился на свободе, поскольку был отпущен под залог в размере одного миллиона долларов. После выступления Джерри Блэквелла высказался Эрик Нельсон, причем гораздо короче. Адвокат призвал присяжных "судить по делам", а не по "политическому или общественному контексту", - говорится в публикации.

"(...) За несколько минут до начала судебного заседания родственники Джорджа Флойда преклонили колени перед зданием суда на 8 минут 46 секунд в качестве памяти о том, что столько времени Шовен держал колено на шее Флойда, - указывает издание. - Там же присутствовал проповедник и активист за права афроамериканцев Эл Шарптон. По его мнению, "на скамье подсудимых будет сидеть Шовен, но судить будут всю Америку".

(...)

Источник: Le Temps

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617227100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: В эпоху глобализации ключевое значение имеет сохранение национальной идентичности
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- 2 трлн тенге будет инвестировано в развитие СКО в течение 5 лет
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Социальный оптимизм казахстанцев падает вместе с доходами - социологи
- Туркестан – центр духовности тюркского мира
- В Мажилисе обсудили вопросы молодежной политики в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В Казахстане пересмотрены тарифы на производство электрической энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  