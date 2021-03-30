Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps

00:45 01.04.2021

30 марта 2021 г.

Валери де Граффенрид | Le Temps



"(...) Следует ли называть это "судебным процессом Шовена"? Или ошибочно называть "судебным процессом Флойда", по имени жертвы Джорджа Флойда, ставшего знаковой фигурой во всем мире? Судебный процесс, открывшийся в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота), посвящен злу, которое долгое время разлагало Соединенные Штаты: жестокости полиции, связанной с институциональным расизмом. На скамье подсудимых: Дерек Шовен. Белый полицейский коленом пережал шею афроамериканца Джорджа Флойда, сковал его наручниками и прижимал к земле более 8 минут 46 секунд. В течение этого времени потерпевший перед смертью успел 20 раз произнести фразу: "Я не могу дышать". Произошло это 25 мая 2020 года", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.



"45-летнего Дерека Шовена обвиняют в непредумышленном убийстве. Если его признают виновным по этому пункту, то ему будут грозить до 40 лет тюрьмы. Приговора с нетерпением ждут все, поскольку дело приобрело национальный и международный размах. В Соединенных Штатах полицейские редко оказываются в суде по обвинению в жестокости. А когда это случается, то дело обычно прекращается из-за смягчающих обстоятельств или отсутствия состава преступления. Видеозапись драмы, снятая прохожим, прошлым летом вызвала беспрецедентную волну гнева и эмоций. Движение "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter) набрало обороты. А президент-демократ Джо Байден через своего представителя дал понять, что он будет "внимательно" следить за судебным процессом. Борьбу с расовой несправедливостью он делает одним из своих приоритетов", - говорится в статье.



"Защита Шовена, который не признает себя виновным, утверждает, что Джордж Флойд умер якобы от остановки сердца в результате передозировки метамфетамина или фентанила. Следы опиатов были обнаружены при вскрытии. Это главный тезис, который поддерживает Эрик Нельсон, адвокат Дерека Шовена. По его мнению, полицейский применил только протокол, предусмотренный для того, чтобы усмирить оказавшего сопротивление человека. "Как можно посмотреть это видео и сказать, что Дерек Шовен не совершал преступного деяния, в результате которого погиб Джордж Флойд?" - возмущается Бен Крамп, один из адвокатов семьи потерпевшего. Он говорит о "передозировке чрезмерного применения силы". В понедельник, незадолго до начала судебного заседания, он выступил вместе с двумя братьями и племянником жертвы, заявив, что этот "исторический" судебный процесс является ни больше, ни меньше как "референдумом по поводу пути, пройденного Америкой в ее стремлении к равенству и справедливости для всех".



"Весь мир наблюдает за нами", - предупредил он.



(...) "В понедельник утром в суде открыл огонь другой известный юрист, тоже афроамериканец: это прокурор Джерри Блэквелл. С первых секунд своего выступления в суде он обвинил Дерека Шовена в "предательстве" своей полицейской присяги. А затем стал подробно рассказывать о мучениях Джорджа Флойда и упорстве обвиняемого, державшего колено на шее жертвы, несмотря на многочисленные призывы о помощи", - указывает журналистка.



"Джерри Блэквелл настоял на том, чтобы видеозапись драмы "продолжительностью 9 минут 29 секунд" была показана во время судебного процесса. - пишет Le Temps. (...) "У мистера Флойда в течение многих лет были проблемы с опиоидной зависимостью, - не скрывал прокурор Блэквелл, который также рассказал о проблемах с сердцем. - Но то, что вы ясно видите, не является реакцией человека, который умирает от передозировки опиоидов". Стремясь не создавать впечатление, будто это "судебный процесс над полицией", он признал, что полицейские "выполняют тяжелую работу и иногда им приходится принимать решения за доли секунды". "Но здесь все было не так. Сцена длилась 479 секунд, а не доли секунды", - настаивал он.



"Дерек Шовен, защищенный перегородками из плексигласа из-за Covid, невозмутимо посмотрел видео и стал лихорадочно делать какие-то заметки. Он находился на свободе, поскольку был отпущен под залог в размере одного миллиона долларов. После выступления Джерри Блэквелла высказался Эрик Нельсон, причем гораздо короче. Адвокат призвал присяжных "судить по делам", а не по "политическому или общественному контексту", - говорится в публикации.



"(...) За несколько минут до начала судебного заседания родственники Джорджа Флойда преклонили колени перед зданием суда на 8 минут 46 секунд в качестве памяти о том, что столько времени Шовен держал колено на шее Флойда, - указывает издание. - Там же присутствовал проповедник и активист за права афроамериканцев Эл Шарптон. По его мнению, "на скамье подсудимых будет сидеть Шовен, но судить будут всю Америку".



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Источник: Le Temps