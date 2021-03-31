Для мигрантов вход в Россию – рубль, выход – два, - Е.Трифонова

00:47 01.04.2021

Приговоренные к депортации иностранцы не могут покинуть страну без оплаты теста на коронавирус



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Чтобы быстрее покинуть центр временного содержания, многие иностранцы готовы оплатить свою депортацию.



Центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) опять переполнились мигрантами, которых приговорили к выдворению из РФ, несмотря на продолжающуюся пандемию и практически закрытые границы. При этом от них стали требовать пройти ПЦР-тест на COVID-19 в основном за свой собственный счет. Если же у депортируемого иностранца нет денег, ему придется остаться под замком на неопределенное время. Правозащитники напоминают, что для многих приезжих требование об оплате теста неисполнимо: обитатели ЦВСИГ обычно уже давно не имеют источников заработка.

Еще в марте прошлого года российские правозащитники опубликовали обращение к властям об освобождении иностранных граждан из ЦВСИГ. Поскольку из-за пандемии переправить этих людей на их родину невозможно, а содержать их за решеткой, да еще и за счет российских налогоплательщиков, будет не только незаконно, но и бессмысленно. Тем более что чаще всего в этих учреждениях оказываются люди, совершившие мелкие правонарушения.



Многие регионы тогда действительно постарались разгрузить спеццентры: каких-то мигрантов сумели вернуть на родину чартерными рейсами, тех же, у кого есть родственники в РФ, выпустили на свободу. Однако, как сообщили в антидискриминационном центре "Мемориал", с декабря 2020-го полупустые ЦВСИГ опять стали заполняться. То есть снова пошли приговоры о депортации приезжих, несмотря "на продолжающуюся пандемию, из-за которой авиасообщение с большинством стран до сих пор затруднено, а с некоторыми – невозможно".



При этом правозащитники отметили тяжелое положение иностранцев в этих центрах: отсутствие свиданий и невозможность встретиться с родственниками, сложности в обжаловании судебных решений из-за затрудненного доступа к адвокатам. И вся эта ситуация в последнее время только заметно ухудшилась. Связано это с тем, что при посадке на самолет от "выдворенцев" стали требовать результаты ПЦР-тестов, "оплата которых в ряде случаев полностью ложится на самих мигрантов", хотя не у всех есть такие деньги. Так, представители АДЦ "Мемориал" ссылаются на поступающие к ним обращения из разных регионов РФ. Мигранты жалуются, "что после того как ФССП бронирует билет на авиарейс, их стали вывозить в платные медицинские центры для сдачи анализов, однако далеко не у всех есть средства для оплаты тестов". По сведениям правозащитников, примерно четверти выдворяемых иностранцев отказывают в тестировании именно из-за отсутствия денег. По словам экспертов, среди обитателей ЦВСИГ сейчас много трудовых мигрантов, потерявших работу во время пандемии. В итоге мигрантов снова отправляют в спецучреждение на неопределенный срок.



"Мы заявляем, что содержание иностранных граждан под стражей с целью выдворения может быть законным только при условии, что возвращение таких лиц действительно может быть осуществлено", – настаивают правозащитники. Об этом говорится и в постановлении Конституционного суда от 23 мая 2017 года. По словам правозащитников, если у иностранца нет денег на оплату тестирования и из-за этого он не может быть выдворен, то нужно выпустить его из ЦВСИГ с условием "самостоятельно покинуть пределы РФ в разумный срок". Либо ФССП должно взять на себя "расходы на тестирование малоимущих граждан, так же как берет на себя покрытие расходов на закупку билетов за границу для лиц, подлежащих обязательному выдворению".



Однако, как сказала "НГ" адвокат сети "Миграция и право" ПЦ "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) Роза Магомедова, в столице, допустим, таких проблем нет. Иностранцам, сидящим в московском ЦВСИГ при необходимости тестирования делают его за счет бюджета. А тех, у кого результат положительный, отправляют на лечение. При этом она указала на другую серьезную проблему, из-за которой часть мигрантов на неопределенный срок застряли в спецучреждениях: отсутствие рейсов в страны исхода.



Несмотря на действующий указ президента, суды снова начали выносить постановления о выдворении иностранцев и их помещении в ЦВСИГ. Причем делается это "как попало": мигранты толпами сидят в коридоре и ждут, когда секретарь вынесет им готовые бумаги. При этом игнорируется Обзор судебной практики ВС (распространяющийся на пандемийный период), где четко сказано, что, даже если человек уклонялся от выезда из РФ, момент его выдворения наступает не ранее 15 июня 2021 года. "Несмотря на то что мигрантам пока еще разрешено находиться в РФ с просроченными документами, де-факто их за это наказывают. Первые решения были приняты еще в декабре. Сейчас я знаю о четырех недавних постановлениях о выдворении, вынесенных в Бабушкинском суде", – рассказала Роза Магомедова.



В Воронеже, как выяснила "НГ", мигранты тоже проходят бесплатные ПЦР-тесты "по ходатайству начальника местного УВМ". Как отметил в разговоре с "НГ" директор информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский, вина лежит на сотрудниках федеральных органов, которые не разъяснили на местах, как нужно действовать в таких случаях: "У нас есть ряд регионов, где идет путаница федеральных законов с местным законодательством. И нет четкого разъяснения на федеральном уровне".



"Наше государство заявляет о росте милосердия, единства и других полезных проявлений в период пандемии. Только вот почему-то на мигрантов не всегда хватает этого добра", – посетовал в беседе с "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Брод напомнил, что тестирование стоит в пределах 2,5–3 тыс. руб., и для самих приезжих это, конечно, внушительная сумма, особенно если с первого раза результат будет сомнительный. Но вряд ли у государства не найдется таких средств, "чтобы оплатить тесты застрявшим мигрантам и отпустить их с миром домой". "Ведь кто-то переведет дух и вернется, будет добросовестно работать. Или мы хотим отравить своим "милосердием" души этих людей, чтобы они плюнули на нас и устремились в другие страны, где условия для них создадут на порядок лучше? Трудовыми мигрантами весь минувший год никто не занимался, они чудом выжили, критического роста преступности с их стороны не было. Нужно дать им шанс вернуться и продолжить разгребать наш мусор, строить дома, убирать овощи и фрукты для нас с вами. Когда советские люди в годы ВОВ эвакуировались в Среднюю Азию, их встречали намного теплее, хотя времена были куда суровее", – напомнил собеседник "НГ".



Председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров придерживается другой точки зрения: "Почему из российского бюджета должны оплачивать ПЦР-тесты для мигрантов? Понятно, что они из-за коронавируса или по иным причинам остались без денег, но почему надо решать эту проблему за счет российских налогоплательщиков? Кроме того, речь идет о лицах, так или иначе нарушивших законодательство, пусть в ряде случаев и не по своей вине. К решению вопроса надо бы подключить МИД, а через него – посольства государств, куда должны быть направлены выдворяемые лица. Пусть эти страны либо содействуют скорейшей депортации своих граждан, либо оплачивают ПЦР-тесты и прочие незапланированные расходы". По мнению Федорова, исключение надо сделать лишь в отношении трудовых мигрантов, "завезенных" конкретными работодателями, которые и обязаны нести все расходы.



31 марта 2021