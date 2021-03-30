Олигарх Багдасаров сам бросился под колеса московского метро

07:30 01.04.2021

Инцидент, кадры которого облетели всю сеть, произошел еще 21 марта, но личность погибшего установлена только сейчас.



Установлена личность мужчины, который несколько дней назад погиб под колесами поезда на станции метро "Дмитровская" в Москве. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах, им оказался крупный бизнесмен, 72-летний миллионер Валерий Багдасаров.



Инцидент, кадры которого облетели всю сеть, произошел 21 марта. К моменту извлечения из-под колес мужчина был уже мертв. Судя по всему, Багдасаров покончил с собой. Отмечается, что он уже долгое время не пользовался метро. Да и на записи с видеорегистратора видно, что он сам спускается на рельсы, на случайное падение это мало похоже.



"Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было", - пишет "комсомолка".

Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства страшного инцидента: в частности, зачем Багдасарову понадобилось спускаться в подземку и ложиться на рельсы.



Валерий Багдасаров был основателем и председателем совета директоров промышленной группы "Алсико". Компании, которые в нее входят, занимаются производством пестицидов и удобрений, которые продаются не только в России, но и экспортируются за рубеж.