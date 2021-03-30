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Зачем Казахстан закупил у Китая 3 миллиона пустых флаконов для вакцин
07:38 01.04.2021

Владислав Воднев

Получение флаконов имело определенные сложности, но правительство приложило все усилия, чтобы их транспортировали в Казахстан как можно скорее, отметили разработчики казахстанской вакцины

АЛМАТЫ, 31 мар - Sputnik. Пустые флаконы закупили для производства казахстанской вакцины QazVac, заявила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

"Для производства нашей вакцины мы закупили соответствующие виды флаконов, здесь не каждый подойдет, а определенный, сертифицированный, мы заказали в КНР. Эти пустые флаконы в количестве трех миллионов единиц пришли к нам в институт. Они пустые. В будущем в них будет разливаться наша вакцина", - сказала Закарья на брифинге.
Имеются определенные жесткие требования к составу стекол, из которого производятся данные флаконы. Самое главное условие, чтобы этот состав соответствовал требованиям фармакопеи Казахстана, продолжает Кунсулу Закарья.

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"Поэтому технические характеристики к флаконам мы подбирали исходя из требований фармакопеи. Подобрали компанию, которая находится в Шанхае. Многие страны закупают эту продукцию именно у них, поскольку этот товар сейчас является остродефицитным. Получение флаконов конечно же имело определенные сложности, но правительство приложило все усилия, чтобы мы могли получить, и в скором времени транспортировать их в Казахстан", - подчеркнула спикер.

По ее словам, в НИИ уже началась стерилизация и тщательная помывка флаконов. Она заверила, что к концу апреля в поликлиники Казахстана поступит первая партия отечественной вакцины.

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Отметим, что в Казахстане планировалось произвести два миллиона доз отечественной вакцины. На вопрос журналиста, почему флаконов больше, Закарья ответила, что стеклянная продукция - нестойкая.

"Естественно, там будут флаконы с трещинами, сколами, в которые не допускается разливать вакцины. Также имеется определенный объем доз вакцины, который мы должны держать у себя в виде контроля. Для контрольных партий проводятся этапы химической проверки, биологического контроля. Поэтому такой груз всегда берется с запасом", - резюмировала Кунсулу Закарья.
Ранее в соцсетях разгорелась шумиха вокруг якобы поставки китайских вакцин в Казахстан. Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо ранее дал интервью некоторым СМИ. На сайтах появилась формулировка, что "недавно в Казахстан были доставлены три миллиона флаконов вакцины из Китая".

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617251880
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