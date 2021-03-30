Тупой, еще тупее... Казахстану фатально не везет с Минздравами

08:02 01.04.2021 Министр Цой повторяет ошибки министра Биртанова

Может ли справится с ситуацией человек, являющийся по сути ставленником академических бонз от медицины и ведущий себя больше как лоббист фармацевтической и строительной отраслей, нежели организатор здравоохранения?



Алма Бектенова, turanpress.kz, 31 марта



Министр здравоохранения Алексей Цой занимает должность около 10 месяцев, но за время его руководства количество ошибок и скандалов в казахстанской медицине лишь возросло. В пандемию же каждая ошибка Минздрава становится фатальной для сотен, а возможно, тысяч человек. Но может ли справится с ситуацией человек, являющийся по сути ставленником академических бонз от медицины и ведущий себя больше как лоббист фармацевтической и строительной отраслей, нежели организатор здравоохранения?



Ошибки приводят к смертям

Сегодня два города и две области находятся в красной зоне по распространению коронавируса. По крайней мере, в Алматы ситуация близка к коллапсу с лета прошлого года, когда клиники были переполнены, прекратились плановые операции, хронические больные не могли попасть на прием к врачу, а родственники пациентов с ковидом за свои деньги покупали кислородные баллоны. Просчеты Минздрава крайне дорого обошлись стране – статистика смертности возросла почти на 30 тысяч случаев.

Но о статистике и реакции на нее Минздрава позже, пока же следует четко понять: за просчеты в системе здравоохранения нынешний министр несет ровно ту же ответственность, что и экс-министр Елжан Биртанов, подозреваемый в крупной растрате бюджетных средств. Алексей Цой впервые занял должность вице-министра МЗ в 2014 году при своей землячке Тамаре Дуйсеновой, и с небольшим перерывом пребывал в ней вплоть до назначения главой ведомства (кстати, вскоре после назначения прежней шефини помощником президента).

Кроме того, у него было почти 10 месяцев на исправление прежних ошибок, но с каждым днем положение в медицине лишь усугубляется. Начнем с бесконечной кадровой чехарды, когда люди на ключевых должностях глав департаментов здравоохранения и главных санитарных врачей меняются с бешеной скоростью, не успевая вникнуть в положение дел и начать что-то менять. В некоторых регионах, например, главсанврачи мелькали как метеоры, рекорд принадлежит Атырауской области, где на этом посту в короткий срок сменилось семь человек.

Нетрудно заметить, что назначаемые Минздравом главные санитарные врачи – первая линия обороны против ковида – зачастую коррумпированы, некомпетентны, заботятся лишь о том "как бы чего не вышло", и имеют смутные понятия о методах противостояния инфекции. То, что какая-либо внятная стратегия, о создании которой говорил министр Цой в момент своего назначения, попросту отсутствует, можно проследить на примере действий главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина.

Меньше месяца назад крупнейший мегаполис Казахстана находился в зеленой зоне, но это преимущество было сведено "на нет" хаотичными постановлениями. Вначале санитарные власти открыли буквально все, что могли открыть и разрешили детям младших классов вернуться в школы. Вместо последовательной реализации карантинных мер в городе объявили вольницу.

Уже 10 марта Бекшину пришлось новым постановлением закрывать недавно открытые объекты, а 15 числа акимат "попросил" родителей вернуть школьников на удаленку. Возмутительная чехарда началась и с разрешением-запретом работы общественного транспорта в выходные. Создается впечатление, что санитарные власти не в состоянии просчитать ближайшие последствия каждого поступка – например, тот факт, что "отменить" автобусы и троллейбусы в таком городе, как Алматы, без последствий невозможно.

Далее Бекшин закрыл точки общепита, но через несколько дней разрешил им работать на летних площадках, тогда как в Алматы идет нетипичный для этого времени года снег. Кроме того, Жандарбек Бекшин прославился на всю страну требованием госпитализировать бессимптомных больных и больных с легкой формой коронавируса. Это требование с удручающей последовательностью повторяется в постановлениях главного санитарного врача, тогда как мера не только невыполнима и антиконституционна, но и противоречит всем протоколам и постановлениям Минздрава. Согласно клиническому протоколу, утвержденному РЦРЗ Минздрава от 3 декабря 2020 года "Коронавирусная инфекция у взрослых", бессимптомные, легкие течения инфекции не нуждаются в госпитализации и специальном лечении.

Пока санвласти изощряются в нелогичных и противоречащих друг другу решениях, функционирование обещанных Бекшиным патрулей в городе совершенно незаметно. Множества заражений можно было бы избежать, если бы СЭС сохраняла контроль над соблюдением карантинных мер.



Лекарства исчезают 2.0

Собственно, все метания Жандарбека Бекшина и других главных санитарных врачей обусловлены непродуманностью политики самого Минздрава. Возможно, главной своей функцией ведомство считает "переключение" регионов между красной, желтой и зеленой зонами. Тумблер щелкает так часто, что жители и бизнес не успевают адаптироваться, в результате число нарушений карантина лишь растет.

Настоящий страх взывает до сих пор не устраненный дефицит лекарств и вероятный ценовой сговор. В прошлом году исчез даже парацетамол, теперь же пропадают простейшие лекарства для лечения коронавирусной инфекции. В частности, во многих городах страны в дефиците оказался кардиомагнил, предназначенный для лечения различных недугов, особенно у пожилых людей.

Эксперты напрямую связывают дефицит с очередным непоследовательным решением Минздрава. В декабре вышел приказ "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации", после чего аптеки заявили о невыгодности торговли по новым ценам. В ведомстве сообщали, что вмешиваться не торопятся, мол, в продаже есть аналоги. Тем не менее, жители неоднократно инфрмировали об отсутствии нужных препаратов.

Напомним, что острейший вопрос дефицита лекарств и спекуляций на фармацевтическом рынке поручил решить президент Токаев. "Вопрос касается деятельности "СК-Фармация". Ранее я давал поручение по пересмотру функционала, если в этом есть необходимость, для того, чтобы повысить эффективность деятельности. Вы знаете, какие претензии высказывались в адрес "СК-Фармация". Там нужна серьезная реформа", - сказал глава государства в январе 2021 года.

Министр здравоохранения Алексей Цой заверил – анализ коррупционных рисков компании проведен. "Разработан конкретный план мероприятий по исполнению, который находится на контроле Антикоррупционной службы", - сообщил министр. Почему же мы вновь сталкиваемся с необоснованным ростом цен на препараты и с махинациями на рынке?



Вакцинация уже под угрозой

Сегодня уверения Минздрава и лично министра Цоя, касающиеся вакцинации от коронавируса, можно поставить под сомнение. Начать с того, что медицинские власти постоянно называют разное количество вакцинированных и никак не могут объяснить тот факт, почему медики, педагоги и силовики привиты отнюдь не 100-процентно.

В январе Алексей Цой озвучил детальный план поэтапной вакцинации, который сегодня уже нарушен. "Всего до конца этого года планируется вакцинировать от КВИ до 6 млн казахстанцев. Вакцинация 2 млн человек на первом этапе окажет положительное влияние на развитие эпидемии, которое будет ограничено временем, необходимым на выработку иммунитета, которое необходимо после вакцинации, невозможностью одномоментной вакцинацией большого количества населения. По нашим расчетам, вакцинация 2 млн человек уменьшит количество зарегистрированных случаев на 40 тыс", - заявил министр.

Но в марте выяснилось, что вакцины не хватает катастрофически, однако нельзя сказать, что в Минздраве забегали – нет, активность проявили совсем другие люди. Министерству здравоохранения и его служащим разных рангов вообще свойственно перекладывать ответственность на всех и каждого: на несознательное население, обнаглевший бизнес и других госслужащих.

Напомним, что первая партия вакцины "Спутник V" на Карагандинском заводе была получена еще в декабре, примерно тогда же были закуплены первые партии непосредственно вакцины российского производства. Ровно за тот же срок Израиль, не обладающий нефтью, золотом и ураном, умудрился привить почти 80% населения. Если бы в Минздраве вовремя обратились ко всем поставщикам вакцины – в том числе и к США – с просьбой о поставках, Казахстан мог бы вакцинировать до 50% населения. Однако на сегодня, по официальным данным, число привитых не превышает 0,5%.

После массового возмущения медленностью вакцинации и недовольства президента Токаева в Минздраве рапортовали о некоторых успехах. Министр Алексей Цой заявил, что Казахстан прибудут 3 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech и 1 млн однокомпонентной российской вакцины "Спутник Лайт" (для переболевших). Сомнительно, что указанное количество доз сможет удовлетворить наши потребности, кроме того, непонятно, как Минздрав собирается преодолеть традиционное недоверие к китайским продуктам.

Старт свободной вакцинации намечен на апрель, опять же лично министром. Но когда один из чиновников от медицины написал в соцсетях, что люди могут записываться в очереди в поликлиниках по месту жительства, его быстро уличили во лжи. Пост был удален, а массовая запись так и не началась. Здесь мы вновь сталкиваемся с постоянными противоречиями и искажением информации. Большинство казахстанцев до сих пор не знают, смогут ли вакцинироваться в этом году, как им обещал министр Цой.

Что же до перекладывания ответственности, то пороги стран-обладателей вакцины обвивал почему-то не министр Цой. В марте в Москву летал премьер-министр Аскар Мамин, договорившийся с коллегой Михаилом Мишустиным о поставках 4 млн доз "Спутника". В Минздраве же вновь раздают обещания: по словам министра, в апреле вакцину против коронавируса получат более 1 млн казахстанцев. Над очередным едва ли выполнимым заверением можно было бы посмеяться, но переполненные ковидные стационары не оставляют поводов для веселья.

Кстати, на фоне очевидного провала быстрой вакцинации, для которой у страны были все условия, в некоторых СМИ и соцсетях появились попытки "перевода стрелок". В публикациях утверждается, что в провале виноват Кайрат Боранбаев – бенефициар "Карагандинского фармацевтического комплекса", выпускающего казахстанский "Спутник". Дескать, он намерено тормозит производство, стремясь заработать на вакцине побольше, выторговывает у правительства особые условия. О том, что оригинальная российская или американская вакцина могла быть закуплена несколько месяцев назад, публикации умалчивают.



Почему умирают люди? Минздрав молчит

Вернемся к ужасающей статистике. В 2020 году зарегистрирован самый высокий показатель смертности за прошедшее десятилетие. По данным Бюро нацстатистики, за прошлый год в стране умерло на 29 тысяч человек больше (всего 162 613 человек), чем в 2019-м. При этом от коронавируса официально скончалось 2 865 человек. Больше всего люди умирали летом – в пик эпидемии.

Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сосудистое поражение мозга. А также болезни органов дыхания, грипп, острые респираторные заболевания, пневмония. Далее следуют болезни органов пищеварения, гастрит, гепатит, панкреатит, холецистит; инфекционные и паразитарные болезни.

В Минздраве признали, что во время первой волны коронавируса больницы и республиканские научные центры, оказывающие плановую медицинскую помощь, были частично перепрофилированы в инфекционные и провизорные стационары. Плановую медицинскую помощь были вынуждены приостановить. Одним из факторов, повлиявших на увеличение смертности, являлась возросшая нагрузка на систему здравоохранения, недоступность жизненно важной медицинской помощи в период пика пандемии, а также стрессовая реакция населения, согласились в МЗ.

Эксперты определили, что из 29 тысяч смертей, превысивших уровень позапрошлого года, наибольшее влияние на статистику оказали две группы заболеваний. Это грипп / ОРЗ / пневмония – 6 783 смерти, болезни системы кровообращения – 6 262 смерти.

Также в основные причины смертей вошли болезни органов пищеварения, органов дыхания, онкология и травмы.

Специалисты обратили внимание на активный прирост болезней системы кровообращения в период COVID-19. Никто пока не готов признать расхождение в цифрах намеренным искажением статистики, тем не менее, низкая официальная смертность от ковида и ковидной пневмонии и высокая – от причин, связанных с вирусом, наводит на размышления. После публикации данных шокированное общество ждало от Минздрава детальных разъяснений по всем видам смертности, но так и не дождалось.

В целом же нынешний Минздрав ничем не отличается от ведомства, руководимого Елжаном Биртановым. Тот же беспорядок, неумение объяснить собственные действия, постоянные метания, нарушенные обещания. Как выразился основатель и руководитель МК "Сункар" Куаныш Керимкулов, непрофессионализм и стремление угодить начальству в государственной медицине дошло до тех пределов, за которыми – пропасть. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617253320

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