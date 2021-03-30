"Прекрасные вещи" (Beautiful Things). Сын Байдена - Хантер выпустил мемуары. С признанием, что он - наркоман и алкоголик

08:24 01.04.2021

Хантер Байден рассказал, что потратил деньги от Burisma на наркотики



Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Этим он поделился в своей новой книге "Прекрасные вещи" (Beautiful Things), которая поступит в продажу 6 апреля. Выдержки из текста обнародовала газета The Washington Post.



В своих мемуарах сын президента утверждает, что, если бы у него была такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. По его словам, полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые поспособствовали разрушению его отношений с семьей и карьеры.



Хантер отметил, что не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда его отец был вице-президентом США.