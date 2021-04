Токсичный человек? Люди могут быть на эволюционном пути к ядовитой слюне, - Daily Mail

09:24 01.04.2021

30 марта 2021 г.

Райан Моррисон | Daily Mail



"Эволюция человека может дойти до той стадии, когда в какой-то момент в отдаленном будущем наша слюна может стать ядовитой, как у змеи, утверждают ученые", - передает Daily Mail.



"Исследователи Окинавского института науки и технологий занялись поиском генов, которые действуют вместе и взаимодействуют с ядом у змей-гадюк. Они обнаружили, что генетическая основа, необходимая для появления орального яда, присутствует как у рептилий, так и у млекопитающих, что позволяет предположить, что люди могут эволюционировать и приобрести ядовитую слюну, - говорится в статье. - Исследование также предоставляет первое конкретное свидетельство лежащей в основе молекулярной связи между ядовитыми железами змей и слюнными железами млекопитающих".



(...) "Яды - это смесь белков, которые животные используют в качестве оружия, чтобы обездвижить и убить добычу, а также для самообороны, - говорит первый автор исследования Агниш Баруа. - Что интересно в яде, так это то, что он возник у очень многих различных животных: у медуз, пауков, скорпионов, змей и даже у некоторых млекопитающих. Хотя эти животные развили разные способы доставки яда, оральная система, когда яд впрыскивается через укус - одна из самых распространенных".



(...) "Многие из токсинов, которые в настоящее время обнаруживаются в яде, были инкорпорированы в организм уже после того, как была создана система перорального яда, - указывает Баруа. - Нам нужно было посмотреть на гены, которые присутствовали до появления яда, гены, которые сделали возможным появление систем яда".



"Поэтому команда искала гены, которые работают вместе и глубоко взаимодействуют с генами яда, изучая яд тайваньской змеи хабу. Исследователи идентифицировали около 3 тыс. таких "взаимодействующих" генов (...)".



(...) "Затем исследователи изучили геномы других существ в животном мире, включая млекопитающих, таких как собаки, шимпанзе и люди, и обнаружили, что у них есть свои собственные версии этих генов. Когда команда ученых исследовала ткани слюнных желез у млекопитающих, она обнаружила, что эти гены имеют паттерн активности, аналогичный тому, который наблюдается в змеиных ядовитых железах. Поэтому ученые считают, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют общее древнее функциональное ядро, которое сохранялось с тех пор, как две линии разделились сотни миллионов лет назад", - подчеркивается в статье.



"Многие ученые интуитивно считали, что это так, но это первое серьезное доказательство теории о том, что ядовитые железы произошли от ранних слюнных желез, - отмечает Баруа. - И в то время как змеи (...) затем инкорпорировали в свой яд много разных токсинов и увеличили количество генов, участвующих в производстве яда, млекопитающие, такие как землеройки, производят более простой яд, который имеет большое сходство со слюной".



"Кажущаяся легкость, с которой функция слюнных желез может быть видоизменена на ядовитую, поразительна, поясняет он, добавляя, что это может означать, что ученые начнут смотреть на других млекопитающих через новую, тревожную призму".



"В 1980-х годах проводились эксперименты, которые показали, что самцы мышей вырабатывают в слюне соединения, которые являются высокотоксичными при введении их крысам", - рассказывает Баруа.



"Если в определенных экологических условиях мыши, которые вырабатывают больше токсичных белков в своей слюне, будут иметь лучший репродуктивный успех, то через несколько тысяч лет мы можем столкнуться с ядовитыми мышами", - прогнозирует он.



"Находятся ли мыши на этом эволюционном пути или нет - вопрос, требующий дальнейшего изучения, но он определенно стирает грань между ядовитыми и неядовитыми видами. И хотя это маловероятно, при наличии подходящих экологических условий люди тоже могли бы стать ядовитыми", - говорится в статье.



"Это определенно придает совершенно новый смысл словосочетанию "токсичный человек", - шутит Баруа.



О результатах исследования сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.



Источник: Daily Mail