Талибы в Гильменде "приземлили" очередной вертолет афганских ВВС

09:33 01.04.2021

Вертолет афганской армии потерпел крушение на юге страны - есть погибшие



Валерий Мельников



Министерство обороны Афганистана утверждает, что вертолет совершил аварийную посадку и пострадавших нет, но эти данные опровергает глава провинциального совета Гильменд Атулл Афган.



Вертолет афганской армии потерпел крушение в провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ariana News.



Трейси Арм фьорд, ледник Сойер, Аляска

© CC BY 2.0 / PETER MULLIGAN / TRACY ARM FJORD SAWYER GLACIER

Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

По данным главы провинциального совета Гильменда Атуллу Афгана, при крушении погибли три человека, четверо получили ранения.



Причины авиакатастрофы не уточняются.



Министерство обороны Афганистана проинформировало, что вертолет совершил аварийную посадку и пострадавших нет.



В свою очередь, как говорится в сообщении талибов со ссылкой на их представителя Кари Мохаммада Юсуф Ахмади, вертолет сбит талибами в округе Вашир в Гильменде. По его словам, погибли пять человек - командир афганской армии, трое солдат и пилот, есть раненые.