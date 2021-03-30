 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленского списали в полит-утиль, - А.Бабицкий
13:05 01.04.2021

Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него

Андрей Бабицкий

Как же так: видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, на которой затрагивалась в том числе и ситуация в Донбассе, прошла без Владимира Зеленского

В Киеве довольно точно описали эту крайне болезненную и унизительную для украинских властей ситуацию.

"Ничего об Украине без Украины", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Это кажется абсолютно логичным. Как можно обсуждать украинский конфликт и способы его урегулирования без фактически главного действующего лица - президента Украины, который по совместительству является и главнокомандующим вооруженных сил своей страны, тех самых, которые ведут боевые действия в Донбассе?

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался слегка сгладить углы, чтобы диспозиция не выглядела столь откровенно оскорбительной для Киева. Он заявил журналистам, что предстоящий разговор не является общением в "нормандском формате", а отсутствие Владимира Зеленского объясняется тем, что во время видеоконференции помимо Донбасса будут затронуты и другие темы.

В то же время тройка лидеров все равно угадывается именно как усохший "нормандский формат": так ее воспринимают многие эксперты. В частности, известный политолог из Германии Александр Рар. И то, что проблема Донбасса стала одним из ключевых вопросов во время беседы, только подтверждает это. Кроме того, формальное обозначение состоявшегося разговора вообще не имеет значения: Зеленскому от этого ни горячо, ни холодно. Тот факт, что его не пригласили участвовать в обсуждении происходящего в его стране, остается неизменным. Повторюсь, независимо от того, как определяется формат состоявшейся беседы.

Причины, по которым Москва, Берлин и Париж по сути дела отказали Киеву в праве обсуждать войну на Донбассе, кажутся очевидными. Об этом косвенным образом говорится в релизе, который после виртуальной встречи выпустила пресс-служба Кремля: "С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"".

Расшифровать эти сухие строки можно следующим образом. Все, на что способна Украина, - провоцировать обострение, на Минской же площадке никаких способов вывести ситуацию из глухого тупика даже не просматривается. И именно из-за позиции украинской стороны, которая устами разных политиков и чиновников, включая Зеленского, уже неоднократно заявляла о невыполнимости Минских соглашений в их нынешнем виде. По всей вероятности, с такой трактовкой событий согласны и Германия с Францией. Война, продолжающаяся 7 лет на европейском континенте, до чертиков надоела всем, несмотря на то что коллективный Запад в свое время поддержал Майдан, который в итоге и стал причиной начала боевых действий в Донбассе.

Дмитрий Песков заявил, что с "нормандским форматом" все плохо и повторил не раз уже высказанные претензии в адрес Киева: до тех пор, пока не будут выполнены решения, согласованные на декабрьском саммите 2019 года, ни о какой новой встрече четверки не может идти и речи. Похожие заявления звучали ранее и в Париже с Берлином, хотя их позиция время от времени менялась в ту или иную сторону. Похоже, что на сей раз они согласились с Москвой, считающей, что пока с Украиной говорить просто не о чем.

Есть еще один важный аспект. Существует точка зрения, согласно которой нынешнее обострение на линии соприкосновение вызвано намерением Киева привлечь внимание новой американской администрации, чтобы застолбить себе место во внешнеполитической повестке США. Дескать, Украина готова и дальше служить послушным инструментом в рамках проводимой Вашингтоном антироссийской политике.

Если это так, то участие Меркель и Макрона в видеоконференции указывает на различия в подходах Америки и Европы к донбасской проблеме. Европейским странам не нужна война под боком, тогда как за океаном кризис ввиду его отдаленности вообще никак не затрагивает интересы США. Там никто не думает о жизни и безопасности миллионов людей, оказавшихся в донбасской ловушке: война - это действенный способ осложнить жизнь России, которая поддерживает ДНР и ЛНР.

В общем, Владимиру Зеленскому дан ясный сигнал. Если он не продемонстрирует хотя бы минимально конструктивного подхода к проблеме Донбасса, его могут списать с корабля окончательно. И выстраивать перспективы мирного урегулирования будут исключительно внешние силы. Собственно, Киев и так не обладает политической субъектностью, но некоторый люфт в плане принятия решений у него имеется, о чем свидетельствует то обстоятельство, что нынешнее, уже нарушенное перемирие, длилось беспрецедентно долго. Украинская власть все еще в состоянии восстановить режим прекращения огня и поддерживать его в надлежащем виде. Это минимум. Максимум - разблокировать мирные переговоры. И тогда у президента Украины вновь появится шанс быть допущенным в компанию игроков, формирующих политический климат на европейском континенте.

Источник - Ukraina.ru
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